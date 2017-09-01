АВТОВАЗ поднял цены на седан Lada Vesta

Как и предполагалось, АВТОВАЗ увеличил рекомендованные цены на все версии седана Lada Vesta. Исключением стала топовая комплектация Exclusive, продажи которой начались в конце августа. Цены выросли на 9000 руб., другие модели завода в цене не прибавили.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Так, теперь базовая версия Classic с двигателем мощностью 106 л.с. и с 5-ступенчатой механической коробкой передач обойдется в 554 900 руб. Она включает в себя две подушки безопасности, ABS, систему стабилизации, зеркала с обогревом и электроприводом, передние сиденья с обогревом. Самая доступная версия роботом 5АМТ (Classic/Start) обойдется в 604 900 руб.

Причины повышения цен на седан Lada Vesta на предприятии не объясняют. Вероятнее всего, это связано с тем, что вскоре стартуют продажи универсала Vesta SW и так в отделе маркетинга тольяттинского автогиганта решили «развести» две версии сильнее, потому что универсал должен быть заметно дороже седана.

В этом году АВТОВАЗ, в отличие от большинства автопроизводителей, увеличивал цены всего один раз: в начале года. Тогда седан Lada Vesta прибавил в цене 3,2%. Глава завода Николя Мор неоднократно заявлял о том, что в 2017 году АВТОВАЗ больше не намерен увеличивать цены на автомобили, однако бренд Lada практически занял 20% рынка новых автомобилей, а продажи пошли вверх. Возможно, повышение цен связано и с этим.

  • В конце августа стартовали продажи новой топовой версии седана Lada Vesta, которая получила имя Exclusive.
  • Президент АВТОВАЗа Николя Мор заявил, что топовая версия Lada Vesta SW Cross будет стоить больше 800 тыс. руб.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Vesta (5)

LADA 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В "максималке " Юбилейная.Вроде все для жизни есть.Внешне "пять +",внутри "три +"

Недостатки:

Скрипела подвеска,втулки стабилизатора,до 7000–8000,прошло. после 9000 стало греметь,стойка стаб. левая.замена по гарантии. На 10 000 кончился аккумулятор,менять по гарантии не хотят.(одна банка села плотность до 1,10,остальные 1,25 при температуре +15С. Сервис готов поменять,отказ инженера Авто...

Комментарий:

С таким аккумулятором потенциальная "недостижимость". На вазах не ездил девять лет,последняя 99- 2004–2009 проблем не доставляла.потом бюджетные иномарки(Фиат Альбеа;Шевроле Лачетти) без проблем до пробега в 100 000 км. На проч забыл про "нагрузочные вилки,альтиметры,зарядные устр...

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Комментарии (48)

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«Причины повышения цен на седан Lada Vesta на предприятии не объясняют.»



А чего там объяснять-то? Цены поднимают все, кому не лень, и на всё, а это предприятие чем хуже? )

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0

ссылка

Всё таки поло — хэтч и полуседан довольно разные машины.

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0

ТАЗ и только ТАЗ, и ничего кроме ТАЗа !

Чем ТАЗ дороже тем он лучше !

Если ТАЗы будут дороже Мерсов, то значит они станут лучше Мерсов !

Давно надо было поднять цены на Весту и побольше, побольше, сделав её подороже ВАГна и подороже Соплярисов, что-бы все наконец-то поняли — то что лучше, то и дороже, а если дороже значит лучше !

И вот когда ТАЗы станут дороже всех эномарго, тогда до всех наконец-то дойдет что ТАЗы и лучше !

ТАЗы рулят !!!

Любой ТАЗ радует глаз !!!

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0
тазовод

ТАЗы иногда даже без вмешательства водителя рулят:)

Прям в столб.

Потому что кто-то на блоке ЭУРа денег распилил:)

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0

автомат или вариатор прикрутили? нет? а чего тогда повышаем? Зачем обижаем тандемных покемонов, разгоняя инфляцию?

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0

Плохо, любое подорожание неприятно. но размер увеличения цены не столь уж большой. все равно самое выгодное предложение в классе B+. Поэтому и поднимают ценник.

Корейцы задали темп разгона цен.

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0
Darkmatter

А темп гниения выпуска на ЛаЖе Весте тоже они задали?

Объясните мне, ВАЗфыилы, чего вы так гоните на корейцев?

Они что, вашу любимую собаку выкрали и съели?:))

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0
Каплан Илья

Снова меня необоснованно к неким вазофилам относишь. Я не фанат дважды автомобильного, но веста мне симпатична больше соляриса/рио при нынешнем соотношении цен.

Упоминать про гниение выпуска к месту и не к месту не слишком умно;) так можно постоянно про катализаторы рио везде писать или про отвратительную подвеску первого соляриса.

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0
Darkmatter

Так и пишут же, хотя сто лет тому:)

Значит буду и ЛаЖу Весту тыкать в косяки

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-1
Каплан Илья

Разумеется, мы просто не могли пройти мимо мультимедии нового Hyundai Solaris и выяснили, сколько же на самом деле стоит этот автомобильный гаджет. Итак, господа, готовьте носовые платки, потому что цифры заставят рыдать. Как сообщили нам официальные дилеры марки Hyundai в Москве, стоимость головного устройства с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto для нового Solaris составляет астрономические 305 756 рублей. Причем, в наличии такую мультимедию никто не держит, так что срок ожидания заказной детали составит до 2 месяцев. После этого придется отдать за установку системы у официалов еще 7 500 рублей, так что конечная сумма за покупку и замену — 313 256 рублей!

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0
Каплан Илья

Сколько же на самом деле стоит роботизированная трансмиссия 7DCT, если придется менять агрегат целиком и за свой счет? С этим вопросом мы обратились к официальному дилеру марки Kia в Москве, и цифры оказались впечатляющими. Коробка передач в сборе со сцеплением для Kia Sportage GT-Line 2017 года выпуска стоит 759 710 рублей! Это вдвое дороже, чем аналогичный агрегат DSG для Skoda и почти вчетверо больше, чем Powershift у Ford. Прибавим сюда еще 33 700 рублей за сервисные работы по замене «робота» и получим итоговую сумму 793 410 рублей! Практически половина стоимости нового «Спортэйджа».

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0

Отличная новость!....для Каплана.

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+2

Если каждый месяц накидывать чуть чуть ,и ценник рано или позно сравняется с корейцами,кто возьмет?фанаты марки?вообще стыдно просить столько денег за отечественную машину.

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+1
Безымянный

а корейцы типа дураки и не накидывают? это просто ты мало работаешь

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+2
Безымянный

Корейцы хоть понятно за что накидывают.

А ВАЗомаркитолухи — просто так. В надежде, что лох — не мамонт.

Продажи ВАЗиков по соавнению с корейцами показывают, что лох-таки мамонт:)

Рыдайте:)

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0
Каплан Илья

Тебе понятно за что, а мне не понятно. Как был солярис тесной коробчонкой с дешевым узким салоном и маленькими сиденьями для лилипутов, так им и остался. В пределах 900 тыс. лучше уж рапид 1.4 dsg. Хоть ехать приятно относительно, динамика очень хорошая (за эти деньги) и сзади сидеть терпимо

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+2
Darkmatter

Как вариант.

Но не с DSG, а с нормальной АКПП.

И движок не TSI.



По салону, кстати, там примерно паритет. Я и на том, и на том ездил, плюс еще на Полуседане — нет там ни у кого особенного преимущества по салону.

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+1
Каплан Илья

если без tsi и dsg это будет совсем скучная телега. понятно, что к надежности tsi вып есть некоторые вопросы, но машину же не для такси берут и у многих пробег не больше 10–15 тыс. в год. Если так, то при нормальном обслуживании этой пары хватит лет 6–8 спокойно.

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+2
Darkmatter

Знаете, я вот никогда не понимал фразы «живи коасиво, умри молодым». А она как раз про парочку TSI/DSG.



В бюджетном классе важнее надежность, а не «нескучность»

Хотите нескучную тачку — вам не в B-класс, а если в B-класс ко всяким турбинам, RS, и GTI, то вам должно быть явно фиолетово, сколько это все стоит в покупке и эксплуатации.



То есть, возникает так называемое «противоречие нищеброда»:

Это когда чуваку хочется понтануться разгоном до сотни, укладывающимся хотя бы в 10 секунд, но денег при этом только на ЛаЖу, причем не на Весту даже, а на Гранту, и не в модификации «Спорт».



Быстрый «нескучный» автомобиль не может стоить дешево.

А медленный и дешевый обязан быть надежным.

Ведь вы ради этой надежности и жертвуете динамикой разгона.



Поэтому тезис о том, что ЛаЖа лучше корейца потому что дешевле, а Рапид лучше корейца потому что быстрее — некорректен.



Корейцы делают очень сбалансированные тачки: да, они никуда «не едут», и при этом не сильно дешевы, но они берут надежностью, наличием классической АКПП с атмосферными движками нормального объема и пятилетним гарантийным сроком (пусть гарантия и кривая).



Этим и объясняется любовь народа к корейским поповозкам, и этим же — ненависть к ним ВАЗофилов.

Потому что ВАЗ может делать дешево и плохо, либо дорого, но так же плохо, а корейцы умеют пусть и недешево, но довольно неплохо.



Такие дела.

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+1
Каплан Илья

Краски сгущены дальше некуда. TSI dsg не так уж страшны. Понтануться и vw шкода ну никак не совместимо. Не всех устраивает динамика штатных атмосферников, при этом динамика важнее простора и номинальной классности. Только и всего. Если кому-то динамика не важна, то конечно ему не понять тех, кто берет tsi dsg.

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0
Каплан Илья

вазов ниссанов рено и датсунов в разы больше собакоедских повозок продается

слава ВАЗу

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0
Безымянный

А Рено и Ниссан тут каким боком?

Для количества?



А чо бы еще и Форды туда же не приплюсовать?:)))



Вам напомнить, что это французы ВАЗ купили, а не наоборот:)

По вашей же логике Рено всех победил в РФ, а ВАЗ, соответственно, сделал 0 (ноль) автомобилей — они же все считаются как Рено и Ниссан;)



Рыдайте:)

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0
Каплан Илья

за то что их шушлайки даже не пускают на порог евросоюза и продабт только в России и Китае капланам местным?

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-1
Безымянный

Это вы про ЛаЖы, надо полагать;)

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+1

Кто, интересно, обязал универсал быть намного дороже седана? Извращённая логика.

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0
Stansfield

Распилооткатная логика.

1.Седан всегда берут лучше универсала.

2. Но мы зачем-то сделали унивесрал.

3. Нам как-то надо прикрыть факт того, что ВАЗомаркетологи тупые и облажались.

4.Поэтому сделаем унивесрал значительно дороже седана и скажем, что это эксклюзив.

5. Когда нас спросят, в чем же именно заключается эксклюзивность унивесрала, скажем, что «во всем виноват Навальный, и вообще Сирия и Украина важнее, нечего такие вопросы задавать!»

6. Продолжим пилить бабло из госбюджета.

Такая вот логика.

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+2
Каплан Илья

Почему ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже то??? откуда инфа? цены так и не объявили же... Если взять одинаковое комплектации, завышенную цену универсала можно обосновать обязательной необходимостью установки заднего дворника, системы омывания заднего стекла, изменением пружин подвески, сайлент-блоков, задняя полка... тысяч на 15–20 дороже получиться при изготовлении. Если базовая Веста стоит 545, думаю универсал 560–570 тысяч стоить будет...в базе. (опять же конкурентов у нее нет — не рено, не киа/хендай такого не делает, а Ларгус автомобиль убого-практичный... молодежь его точно не покупает... Отсюда зачем так наезжать на маркетологов?) А про озвученную цену на топ кросс версию универсала — так там мотор 1,8, много элементов внешнего дизайна, задние дисковые тормоза, другая отделка салона

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0
Ярослав

А вы не задумывались, почему у нее конкурентов нет?

Знаете анекдот про Неуловимого Джо?

Вот тут та же история.



Была уже и КАЛина унивесрал, и Приора унивесрал, и никто их особо не жаждал покупать.



Почему все вдруг ломанутся раскупать ЛаЖу Весту в кузове унивесрал при наличии Ларгуса — никто уже год как объяснить не в состоянии.



Только и слышу «Каплан, ты ничего не понимаешь!»



Чего я не понимаю?



Для кого Веста унивесрал?



Тот, кто хочет дешевле — купит седан, тот, кто хочет много возить — купит Ларгус или вообще Рено Кангу.



На кого рассчитана Веста с пятью дверьми, если у нее даже багажник под полку болт в болт как у седана, а под крышу такие машины начинают грузить только тогда, когда им исполнится 15 лет...



А доживет ли ЛаЖа до 15 лет — большой вопрос. Вон, за два года и 45К километров в редакции ЗР сыпаться начала...

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0
Каплан Илья

Веста — не типичный универсал. Ее концепция больше похоже на ауди авант, кросс-версия на аллроуд, вольво xc 70 или cross country. На рынке есть тренд к универсальности и практичности. Рост продаж кроссоверов. У конкурентов, как правило в модельном ряду как раз такие автомобили и присутствуют...К примеру КИА СИД универсал — раскупается на ура. Опель Астра универсал (был) — то же покупался на ура. У автоваза ничего такого нет. Я думаю Веста Универсал и тем более ее кросс версия — будут популярны. Прекрасный дизайн, высокий клиренс, проверенные двигатели, системы впрыска, в регионах развитая сеть обслуживания... Молодежи в регионах самое то — тренд на путешествия, активный спорт, и т.п. Естественно для Москвы не прокатит..те кто хочет кроссовости — купят кроссоверы — те же рав4, спортейджи и т.п. К тому же выпуск этих версий для Автоваза не потребует какие либо изменений в производственой линии... Ну и разница , не более 20 даже 30 тысяч —

несущественная. Будут выпускать по спросу... это просто развитие модельного ряда. Лучше когда есть выбор, чем его нет.

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0

Корыто корытом и остается, какую бы цену на него не ставили.

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0

Спрашивается какое дело Навальнятам до Лады, а все как собаки лезут да брешут!)))

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0
Безымянный

Можете уточнить, в чем именно «брешут» «навальнята»?

Или вы как обычно: «тяф-тяф, логинюсь в новый аккаунт»?)

Одноразовые такие одноразовые:)

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+1

«так в отделе маркетинга тольяттинского автогиганта решили „развести“ две версии сильнее, потому что универсал должен быть заметно дороже седана.» — и поэтому задрали цены на седан? ))) Где логика? Если они кого и решили «развести», то только покупателей.

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+5

Худая весть.

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+2

Пральна!

Даавайте впаривать ЛаЖу еще дороже.

Она и более дешевая корейцам сливала, теперь еще больше сливать будет!



Единственный отечественный автопроизводитель, который не показал прибыль в этом году — ВАЗ.

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+1
Каплан Илья

сейчас набегут лаЖализы и начнут блеять, что " все равно дзешева", а между тем вЭста не то что корейцам, китайцам сливает, да даже ВАГ полоседан и то по лучше будет)

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+1
Бородач Александр

избалованные европэйцы весту хоть чуть-чуть но покупают, а сралис, врио и полуседан даже видеть не хотят

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-1
Безымянный

С учетом того, что им их никогда не предлагали:)

А поло-хэтч у них отдично идет.

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-2
Каплан Илья

странно как. а чейта им такие суперавто и не предлагают? логан предложили —берут. а суперавто даже не предлагают....



а поло хэтч и полуседан ты сравнить вживую не пытался? совсем разные машины.

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+1
Безымянный

Не Логан а Сандеро.

Вы в Европе-то бывали ли зоть раз?

Там хэтчи популярны, а не седаны с универсалами.



Чем же это полуседан и полухэтч такие разные?

Типом кузова?

Так в то-то и соль.

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+1
Безымянный

краш тест не пройдет. это вам не авторевю купить

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+1
Бородач Александр

С учетом того, что европейцам надо из бюджета РФ приплачивать, чтобы хоть как-то эту ЛаЖу брали — все так.

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+1
Каплан Илья

а чейта их машины у нас дешевле чем у них стоят?

кто кому приплачивает?

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+1
Безымянный

А чейта у нас врач $200 получает?

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+2
Бородач Александр

«Ваг полуседан» — лучший автомобиль в этом классе в России

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+1
Владимир

Ну не лучший, но один из.

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-1
Каплан Илья

в классе недомашин? ах вот почему его в европе даже полякам с сербами не предлагают

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0
Безымянный

Им хэтч предлагают.

Тот же Поло, только короче.

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+1