АВТОВАЗ поднял цены на седан Lada Vesta

Так, теперь базовая версия Classic с двигателем мощностью 106 л.с. и с 5-ступенчатой механической коробкой передач обойдется в 554 900 руб. Она включает в себя две подушки безопасности, ABS, систему стабилизации, зеркала с обогревом и электроприводом, передние сиденья с обогревом. Самая доступная версия роботом 5АМТ (Classic/Start) обойдется в 604 900 руб.
Причины повышения цен на седан Lada Vesta на предприятии не объясняют. Вероятнее всего, это связано с тем, что вскоре стартуют продажи универсала Vesta SW и так в отделе маркетинга тольяттинского автогиганта решили «развести» две версии сильнее, потому что универсал должен быть заметно дороже седана.
В этом году АВТОВАЗ, в отличие от большинства автопроизводителей, увеличивал цены всего один раз: в начале года. Тогда седан Lada Vesta прибавил в цене 3,2%. Глава завода Николя Мор неоднократно заявлял о том, что в 2017 году АВТОВАЗ больше не намерен увеличивать цены на автомобили, однако бренд Lada практически занял 20% рынка новых автомобилей, а продажи пошли вверх. Возможно, повышение цен связано и с этим.
- В конце августа стартовали продажи новой топовой версии седана Lada Vesta, которая получила имя Exclusive.
- Президент АВТОВАЗа Николя Мор заявил, что топовая версия Lada Vesta SW Cross будет стоить больше 800 тыс. руб.
Фото: АВТОВАЗ