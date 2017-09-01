АВТОВАЗ поднял цены на седан Lada Vesta

Как и предполагалось, АВТОВАЗ увеличил рекомендованные цены на все версии седана Lada Vesta. Исключением стала топовая комплектация Exclusive, продажи которой начались в конце августа. Цены выросли на 9000 руб., другие модели завода в цене не прибавили.

Дышло Матвей Специалист Онлайн-редакция

Так, теперь базовая версия Classic с двигателем мощностью 106 л.с. и с 5-ступенчатой механической коробкой передач обойдется в 554 900 руб. Она включает в себя две подушки безопасности, ABS, систему стабилизации, зеркала с обогревом и электроприводом, передние сиденья с обогревом. Самая доступная версия роботом 5АМТ (Classic/Start) обойдется в 604 900 руб.



Причины повышения цен на седан Lada Vesta на предприятии не объясняют. Вероятнее всего, это связано с тем, что вскоре стартуют продажи универсала Vesta SW и так в отделе маркетинга тольяттинского автогиганта решили «развести» две версии сильнее, потому что универсал должен быть заметно дороже седана.



В этом году АВТОВАЗ, в отличие от большинства автопроизводителей, увеличивал цены всего один раз: в начале года. Тогда седан Lada Vesta прибавил в цене 3,2%. Глава завода Николя Мор неоднократно заявлял о том, что в 2017 году АВТОВАЗ больше не намерен увеличивать цены на автомобили, однако бренд Lada практически занял 20% рынка новых автомобилей, а продажи пошли вверх. Возможно, повышение цен связано и с этим.



В конце августа стартовали продажи новой топовой версии седана Lada Vesta, которая получила имя Exclusive.

Президент АВТОВАЗа Николя Мор заявил, что топовая версия Lada Vesta SW Cross будет стоить больше 800 тыс. руб.

Фото: АВТОВАЗ Фото: АВТОВАЗ