Комбо: должник на Гелендвагене сдал приставам своего товарища на Тойоте

Друзьям полагается помогать друг другу в решении проблем, однако не всегда взаимовыручка оказывается полезной и в некоторых случаях лучше встречать трудности в одиночку. Владелец внедорожника Mercedes-Benz G-класса набрал долгов на 2 млн рублей и очень интересовал в этой связи судебных приставов. Свою машину он выставил на продажу на одном из авторынков Саратовской области — там его и обнаружили сотрудники регионального УФССП. Продавец испугался ареста машины и вызвал на торговую площадку товарищей, чтобы решить вопрос. Группа поддержки прикатила на Тойоте Камри, но помочь ничем не смогла. Более того — лишилась транспортного средства! Оказалось, что за владельцем Camry числится долг в 700 тысяч рублей за причинение ущерба в результате ДТП.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области, приставы наложили арест на оба автомобиля, но забирать их не стали, а оставили на ответственное хранение владельцам.
- Ранее в этом месяце мы рассказывали о том, как сотрудники УФССП по Тамбовской области застали водителя-должника дома во время празднования дня рождения и игры на аккордеоне. Он согласился оплатить штрафы ГИБДД только под страхом ареста музыкального инструмента.
- В июне Совет при президенте РФ по правам человека предложил по случаю юбилея революции «обнулить» базы данных ФССП по штрафам ГИБДД.
Фото: Daimler