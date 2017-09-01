Комбо: должник на Гелендвагене сдал приставам своего товарища на Тойоте

Управление Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области провело удачный рейд на одном из местных авторынков. Здесь были обнаружены машины сразу двух крупных должников, причем второй приехал на торговую площадку по вызову первого.

Друзьям полагается помогать друг другу в решении проблем, однако не всегда взаимовыручка оказывается полезной и в некоторых случаях лучше встречать трудности в одиночку. Владелец внедорожника Mercedes-Benz G-класса набрал долгов на 2 млн рублей и очень интересовал в этой связи судебных приставов. Свою машину он выставил на продажу на одном из авторынков Саратовской области — там его и обнаружили сотрудники регионального УФССП. Продавец испугался ареста машины и вызвал на торговую площадку товарищей, чтобы решить вопрос. Группа поддержки прикатила на Тойоте Камри, но помочь ничем не смогла. Более того — лишилась транспортного средства! Оказалось, что за владельцем Camry числится долг в 700 тысяч рублей за причинение ущерба в результате ДТП.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области, приставы наложили арест на оба автомобиля, но забирать их не стали, а оставили на ответственное хранение владельцам.

Ранее в этом месяце мы рассказывали о том, как сотрудники УФССП по Тамбовской области застали водителя-должника дома во время празднования дня рождения и игры на аккордеоне. Он согласился оплатить штрафы ГИБДД только под страхом ареста музыкального инструмента.

В июне Совет при президенте РФ по правам человека предложил по случаю юбилея революции «обнулить» базы данных ФССП по штрафам ГИБДД.

Фото: Daimler