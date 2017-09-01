Недовольных выплатами по ОСАГО заставят решать вопросы в досудебном порядке

Службу финансовых омбудсменов планируется сделать обязательным посредником в спорах между автовладельцами и страховыми компаниями. Прежняя редакция закона предполагала для физических лиц добровольное обращение в эту структуру.

Российские власти уже несколько лет пытаются ввести институт финансовых омбудсменов — соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении еще в 2014 году, но до второго чтения документ пока не добрался.

Последняя его редакция (копия документа есть в распоряжении агентства ТАСС) гласит, что владельцы полисов ОСАГО и каско в случаях, когда у них есть претензии к страховым компаниям по выплатам, будут обязаны в досудебном порядке обращаться в службу финансового уполномоченного и там пытаться разрешить конфликт. Если решение омбудсмена не устроит автовладельца или страховщика, то у них остается возможность обратиться в суд.

Новая редакция закона также предусматривает возможность обращения в суд самого омбудсмена для защиты прав потребителя в случаях, если страховая компания не согласится с принятым уполномоченным органом решением. В последнем случае штрафы, взысканные судом в пользу потребителя со страховщика, будут перечисляться в службу финансовых омбудсменов.

Содержание омбудсменов возложат не на государство, как предполагалось ранее, а на самих участников рынка, которые должны будут заключить со службой соглашение о взаимодействии и платить взносы, составляющие не более 0,25% от выручки.

Первые полгода работы службы финомбудсменов коснутся только конфликтов в сфере ОСАГО, затем станет принимать претензии к микрофинансовым организациям, а с 1 января 2021 года будет заниматься спорами граждан с банками, кредитно-потребительскими кооперативами, ломбардами, негосударственными пенсионными фондами и брокерами на рынке ценных бумаг.

Служба финансовых омбудсменов должна, в теории, избавить страховые компании от жупела автоюристов. По подсчетам РСА, в первом полугодии 2017-го убытки страховщиков из-за деятельности недобросовестных посредников и мошенников составили 8,7 млрд рублей.

С середины августа пожаловаться на автостраховщиков можно на сайте Центробанка — эта же структура будет контролировать работу службы финансовых омбудсменов.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС