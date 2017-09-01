Недовольных выплатами по ОСАГО заставят решать вопросы в досудебном порядке

Службу финансовых омбудсменов планируется сделать обязательным посредником в спорах между автовладельцами и страховыми компаниями. Прежняя редакция закона предполагала для физических лиц добровольное обращение в эту структуру.

Российские власти уже несколько лет пытаются ввести институт финансовых омбудсменов — соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении еще в 2014 году, но до второго чтения документ пока не добрался.

Последняя его редакция (копия документа есть в распоряжении агентства ТАСС) гласит, что владельцы полисов ОСАГО и каско в случаях, когда у них есть претензии к страховым компаниям по выплатам, будут обязаны в досудебном порядке обращаться в службу финансового уполномоченного и там пытаться разрешить конфликт. Если решение омбудсмена не устроит автовладельца или страховщика, то у них остается возможность обратиться в суд.

Новая редакция закона также предусматривает возможность обращения в суд самого омбудсмена для защиты прав потребителя в случаях, если страховая компания не согласится с принятым уполномоченным органом решением. В последнем случае штрафы, взысканные судом в пользу потребителя со страховщика, будут перечисляться в службу финансовых омбудсменов.

Содержание омбудсменов возложат не на государство, как предполагалось ранее, а на самих участников рынка, которые должны будут заключить со службой соглашение о взаимодействии и платить взносы, составляющие не более 0,25% от выручки.

Первые полгода работы службы финомбудсменов коснутся только конфликтов в сфере ОСАГО, затем станет принимать претензии к микрофинансовым организациям, а с 1 января 2021 года будет заниматься спорами граждан с банками, кредитно-потребительскими кооперативами, ломбардами, негосударственными пенсионными фондами и брокерами на рынке ценных бумаг.

  • Служба финансовых омбудсменов должна, в теории, избавить страховые компании от жупела автоюристов. По подсчетам РСА, в первом полугодии 2017-го убытки страховщиков из-за деятельности недобросовестных посредников и мошенников составили 8,7 млрд рублей.
  • С середины августа пожаловаться на автостраховщиков можно на сайте Центробанка — эта же структура будет контролировать работу службы финансовых омбудсменов.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (9)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую! ссылка

Ответить#
0

А чем обмуд как их там будут отличаться от пресловутых автоюристов?

Юрист хотя бы выиграл у страховой, получил свои 15 тысяч, а неустойку, доплату и штраф отдали мне, теперь эти деньги пойдут какому то о*муд*мену? Зачем он мне? Новая прослойка нахлебников, не считая страховых.

Ответить#
+3

не понял о какой компенсации идет речь, если сейчас в приоритете натуральное возмещение?

Ответить#
0

Диибилы!)) Страховую, если с умом, делать не [у нас не ругаются] развести на бабки! А попробуй, если не будет осаги, деньги стрясти с безработного водителя новенького Гелика!))) Он живо у тебя на роже распишется, а если мало то и товарищей позовет!) Другое дело, страховая... Все чинно благородно, и если ты не конченный задроченный даун, денюжку свою получишь сполна!

Ответить#
-1

Еще вот такое мнение есть:

«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они Вас задавят своим опытом».

©Марк Твен.

Ответить#
+2

«Если решение омбудсмена не устроит автовладельца или страховщика, то у них остается возможность обратиться в суд.»

Зачем лишняя персона требующая зарплату и тянущая время?

Ответить#
+2

Фикция. ОСАГО нужно отменить и забыть. Причастных к появлению на свет — заспиртовать в ростовой колбе с надписью «Не рожать!», выставить в Кунсткамере...коллекцию экспонатов пополнять ежемесячно, доступ к выставке бесплатный.

Ответить#
+3

Еще одна кормушка для бездельников? Зачем еще один посредник и в без того длинной и кривой цепочке?

Ответить#
+3

Шансов добиться справедливости и получить достойную компенсацию у потерпевшего автовладельца будут минимальны.

Отдавать штраф, который должен выплачиваться потребителю [у нас не ругаются] вообще не справедливо

Ответить#
+3