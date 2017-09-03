Мотоциклист спас самоубийцу на Минском шоссе

Водители часто ругаются на мотоциклистов за их езду между рядами, громкий выхлоп и наглость на дороге. Однако когда дело касается спасения жизни, становится неважно, чем ты управляешь.

Обычно водители пристально следят лишь за обстановкой вокруг автомобиля. Редко кто обращает внимание на то, что находится вне поля зрения. Но водитель, вовремя заметивший человека, стоящего у ограждения эстакады на МКАД, фактически предотвратил самоубийство.

Тем более удивительно, что этим внимательным оказался мотоциклист: водителям двухколесных транспортных средств обычно не до разглядывания окрестностей. Проехав эстакаду, он решил вернуться против хода движения, остановил поток автомобилей и стал призывать стоящего на эстакаде мужчину не делать глупости. А, например, прокатиться с ним на мотоцикле. Поразителен и тот факт, что другие участники дорожного движения все поняли: ни один из них не зажал клаксон и не стал ругаться на размахивающего руками посреди оживленного шоссе байкера.

Автор видео пишет, что заметил стоявшего на эстакаде краем глаза. После того как молодой человек ушел на эстакаду, мотоциклист заехал на нее, к нему присоединился и один из автомобилистов.

Выяснилось, что несостоявшийся самоубийца ехал автостопом из Владимира в Курскую область на похороны матери и у него, по всей видимости, произошел нервный срыв. За кадрами видео осталось то, как водители несколько раз ловили парня, который пытался от них убежать.

«Спасибо неравнодушным автомобилистам, которые также увидели и остановились, они же вызвали помощь», — пишет автор видео.

В итоге к месту происшествия подъехали автомобили полиции, МЧС и бригада скорой помощи. Мужчину, которого, как выяснилось, звали Алексей, удалось уговорить сесть в машину инспекторов, которые пообещали проследить за ним.

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Фото, видео: YouTube