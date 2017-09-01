Перепутавшая педали женщина чуть не врезалась в лимузин Дональда Трампа

Курьезная история произошла в американском городе Спрингфилд, штат Миссури. Наверняка она стоила многих седых волос сотрудникам службы охраны, но, к счастью, не была спланированной атакой на президента.

Жители американских городов любят поглазеть на кортеж президента, при этом, как и в России, дороги на время его проезда перекрывают. Однако сотрудники Секретной службы США, в обязанности которой входит охрана президента, не могли представить, что наперерез кортежу может выехать автомобиль по примыкающей к дороге лесной тропинке, к тому же от проезжей части ее отделяла достаточно глубокая водосточная канава.

Один из жителей Спрингфилда снял на видео, как в нескольких метрах от бронированного Кадиллака Дональда Трампа белый седан с грохотом перескочил водосточную канаву и замер на обочине. Охрана не открыла тут же по нему огонь и вообще в течение примерно минуты на машину никто не реагировал, из нее даже успел выйти пассажир. Затем все-таки от кортежа отделился Dodge Durango со спецсигналами и подъехал узнать, что случилось.

По информации автора видеоролика, в выкатившемся из леса седане находились две женщины — они, вероятно, заблудились и были шокированы случившимся. Вряд ли им предъявят какие-то обвинения, а вот начальникам Секретной службы, отвечающим за безопасность на данном участке, наверняка «дадут по шапке».

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Фото: Zuma/ТАСС

Видео: YouTube