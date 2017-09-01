Кроссовер Volvo XC40: первые изображения салона

Компания Volvo продолжает раскрывать подробности о своем компактном кроссовере XC40, который будет официально представлен осенью этого года.

Volvo XC40

Нынешней осенью Volvo представит компактный кроссовер XC40, который крайне важен для компании: сегмент таких автомобилей, особенно дорогих, премиальных, разрастается невиданными темпами.

Внешность кроссовера пока скрыта за семью печатями: в Сети оказался лишь кусочек задней части будущей новинки. А вот о том, как будет выглядеть интерьер, можно судить по двум «рисункам», которые опубликовал автопроизводитель. Несмотря на стилизацию под скетч, понятно, что архитектура в салоне будет именно такой, как показано на изображениях.

Судя по ним, больших сюрпризов в салоне XC40 ждать не стоит. Архитектура водительского места здесь такая же, как у старших XC60 и XC80. От последних он позаимствует и информационно-развлекательную систему с большим вертикально расположенным экраном на центральной консоли. Приборная панель — виртуальная, на базе широкоформатного экрана с нарисованными шкалами спидометра и тахометра. Хотя, кажется, в Volvo все же решили удивить общественность: рулевое колесо здесь двухспицевое, которое раньше на моделях шведской компании не встречалось.

В Volvo амбициозно заявляют, что XC40 установит новые стандарты безопасности и комфорта в своем сегменте. Кроссовер получит все самые передовые системы безопасности: круговой обзор с помощью видеокамер, системы защиты съезды с полосы и предупреждения о встречных автомобилях, новое поколение системы City Safety, способной самостоятельно затормозить перед препятствием на городских скоростях, а также систему Pilot Assist, которая благодаря активному круиз-контролю, камерам и радарам сможет взять на себя удержание в полосе и дистанции до впереди идущего автомобиля.

Volvo XC40

Кроссовер Volvo XC40 станет первой серийной моделью, построенной на платформе для компактных автомобилей CMA (Compact Modular Architecture). Многие элементы дизайна кузова она позаимствует у концепта Volvo 40.1, который компания показывала в прошлом году.

В моторную гамму войдут 2-литровые 4-цилиндровые двигатели с турбонаддувом, а также версия с гибридной силовой установкой. Не исключено, что примерно через год появится и заряженная версия от Polestar. Причем она тоже будет гибридной.

По словам представителей Volvo, XC40 будет самой экспрессивной моделью за всю историю компании.

Компактный кроссовер Volvo XC40 появится и в России. Эту информацию официально подтвердили представители компании. Кроме XC40 В Volvo хотят создать и еще более компактный кроссовер, который, предположительно, получит индекс XC20.

Фото: Volvo