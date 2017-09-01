Кроссовер Volvo XC40: первые изображения салона

Компания Volvo продолжает раскрывать подробности о своем компактном кроссовере XC40, который будет официально представлен осенью этого года.

Volvo XC40
Volvo XC40

Нынешней осенью Volvo представит компактный кроссовер XC40, который крайне важен для компании: сегмент таких автомобилей, особенно дорогих, премиальных, разрастается невиданными темпами.

Внешность кроссовера пока скрыта за семью печатями: в Сети оказался лишь кусочек задней части будущей новинки. А вот о том, как будет выглядеть интерьер, можно судить по двум «рисункам», которые опубликовал автопроизводитель. Несмотря на стилизацию под скетч, понятно, что архитектура в салоне будет именно такой, как показано на изображениях.

Судя по ним, больших сюрпризов в салоне XC40 ждать не стоит. Архитектура водительского места здесь такая же, как у старших XC60 и XC80. От последних он позаимствует и информационно-развлекательную систему с большим вертикально расположенным экраном на центральной консоли. Приборная панель — виртуальная, на базе широкоформатного экрана с нарисованными шкалами спидометра и тахометра. Хотя, кажется, в Volvo все же решили удивить общественность: рулевое колесо здесь двухспицевое, которое раньше на моделях шведской компании не встречалось.

В Volvo амбициозно заявляют, что XC40 установит новые стандарты безопасности и комфорта в своем сегменте. Кроссовер получит все самые передовые системы безопасности: круговой обзор с помощью видеокамер, системы защиты съезды с полосы и предупреждения о встречных автомобилях, новое поколение системы City Safety, способной самостоятельно затормозить перед препятствием на городских скоростях, а также систему Pilot Assist, которая благодаря активному круиз-контролю, камерам и радарам сможет взять на себя удержание в полосе и дистанции до впереди идущего автомобиля.

Volvo XC40
Volvo XC40

Кроссовер Volvo XC40 станет первой серийной моделью, построенной на платформе для компактных автомобилей CMA (Compact Modular Architecture). Многие элементы дизайна кузова она позаимствует у концепта Volvo 40.1, который компания показывала в прошлом году.

В моторную гамму войдут 2-литровые 4-цилиндровые двигатели с турбонаддувом, а также версия с гибридной силовой установкой. Не исключено, что примерно через год появится и заряженная версия от Polestar. Причем она тоже будет гибридной.

  • По словам представителей Volvo, XC40 будет самой экспрессивной моделью за всю историю компании.
  • Компактный кроссовер Volvo XC40 появится и в России. Эту информацию официально подтвердили представители компании. Кроме XC40 В Volvo хотят создать и еще более компактный кроссовер, который, предположительно, получит индекс XC20.

Фото: Volvo

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства!, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем — ссылка

Ответить#
0

/// ...новые стандарты безопасности и комфорта///

Всем спать! Пока всех не угробят с этими стандартами не успокоятся.

Ответить#
-1