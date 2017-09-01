В Кирове продают Оку с «красивым» номером за 1,5 млн рублей

Красная цена подержанной Оки на рынке — 200 тысяч рублей, но в Кирове продают экземпляр с «красивым» номером. Благодаря ему стоимость советской малолитражки выросла до уровня хорошей современной иномарки.

Полтора миллиона рублей — не такая уж большая цена за понты для владельцев автомобилей стоимостью 7–10 миллионов. Именно на такую целевую аудиторию рассчитывает кировчанин Иван, промышляющий отловом и перепродажей машин с так называемыми красивыми номерами.

По информации портала progorod43.ru, ранее Иван уже продал за 1,2 млн рублей Оку с номером т001тт, а теперь ищет покупателя на аналогичный автомобиль с номером о001оо и хочет выручить за него 1,5 млн рублей. Ока при этом выглядит прилично, хорошо покрашена и снабжена литыми колесными дисками, но вряд ли сам автомобиль заинтересует потенциальных клиентов требуемого уровня платежеспособности — его номер наверняка переставят на более достойную машину, какой-нибудь Гелендваген или, скажем, Bentley Bentayga.

Об истории «красивых» номеров в России можно узнать в отдельном материале журнала «За рулем».

О том, какими способами можно легально приобрести «красивые» номера на машину, читайте здесь.

Фото: vk.com/grz43