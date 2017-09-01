В Кирове продают Оку с «красивым» номером за 1,5 млн рублей

Красная цена подержанной Оки на рынке — 200 тысяч рублей, но в Кирове продают экземпляр с «красивым» номером. Благодаря ему стоимость советской малолитражки выросла до уровня хорошей современной иномарки.

Полтора миллиона рублей — не такая уж большая цена за понты для владельцев автомобилей стоимостью 7–10 миллионов. Именно на такую целевую аудиторию рассчитывает кировчанин Иван, промышляющий отловом и перепродажей машин с так называемыми красивыми номерами.

По информации портала progorod43.ru, ранее Иван уже продал за 1,2 млн рублей Оку с номером т001тт, а теперь ищет покупателя на аналогичный автомобиль с номером о001оо и хочет выручить за него 1,5 млн рублей. Ока при этом выглядит прилично, хорошо покрашена и снабжена литыми колесными дисками, но вряд ли сам автомобиль заинтересует потенциальных клиентов требуемого уровня платежеспособности — его номер наверняка переставят на более достойную машину, какой-нибудь Гелендваген или, скажем, Bentley Bentayga.

  • Об истории «красивых» номеров в России можно узнать в отдельном материале журнала «За рулем».
  • О том, какими способами можно легально приобрести «красивые» номера на машину, читайте здесь.

Фото: vk.com/grz43

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Комментарии (6)

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Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней!, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую ссылка

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0

Ребят, бросить курить стало действительно легко!! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  — ссылка

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0

Надо было писать «В Кирове продают „красивый“ номером за 1,5 млн рублей с „нагрузкой“ в виде „машины“ „Оки“.

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0

Я почему-то думал что те, кто покупают себе тачки за 10 млн могут вполне себе зайти в гибдд и попросить хороший номер.

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+2
Demitrius

А если этот номер уже висит на чьей-то Оке? Подозреваю, что этот самый Иван имеет самое прямое отношение к МРЭО и может покопаться и выбрать подходящие номера которые потом вешает на всякие оки для последующей перепродажи. Давно уже пора узаконить выдачу «красивых» номеров за деньги через аукционы.

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А диски то, не литые — кованные!

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+1