ГИБДД прогнозирует 30 000 смертей на дорогах. Ежегодно

Госавтоинспекция России прогнозирует резкий всплеск смертности на дорогах, который будет вызван неконтролируемым ростом числа автомобилей в стране, старением автопарка, неблагоприятной экономической ситуацией и рядом других проблем.

На заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения в России представители Госавтоинспекции представили доклад, согласно которому уже со следующего года в стране будет наблюдаться заметный рост смертности на дорогах.

Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что за последние пять лет на дорогах заметно снизилось количество погибших: с 2012-го их число уменьшилось на 25%, то есть было сохранено 7500 человеческих жизней.

В этом году положительная тенденция сохраняется: число погибших по сравнению с 2016 годом снизилось на 10%. Во много это связано с повышением уровня безопасности пешеходов: число их смертей сократилось на 14,6%, в том числе смертность на переходах снизилась на 7,1%. По мнению участников совещания, этого удалось достигнуть за счет применения современных технических средств, позволяющих сделать пешеходный переход более видимым.

Однако уже за закрытыми дверями, во время обсуждения Стратегии повышения безопасности на дорогах на ближайшие пять лет был представлен доклад, в котором прогнозируется рост смертности на дорогах уже со следующего года. Как пишет «КоммерсантЪ», ознакомившийся с проектом Стратегии, ситуация с аварийностью в ближайшие годы может развиваться по двум сценариям — «инерционному» и «прогрессивному». Однако в любом случае на дорогах к 2022 году будет погибать около 30 тыс. человек ежегодно.

Прогнозируемый рост смертности в докладе связывают с неконтролируемым ростом автомобилизации, старением автопарка, отсутствием надлежащего контроля за техническим состоянием автомобилей и растущим разрывом между ростом числа машин и развитием улично-дорожной сети. Также среди негативных факторов названы растущий средний возраст водителей, наличие экономических проблем и приоритет экономических результатов над сохранением жизней участников дорожного движения.

Никаких конкретных шагов, необходимых для предотвращения роста смертности, в проекте нет. ГИБДД предлагает увеличить число камер фотовидеофиксации на дорогах, «принуждения» водителей к соблюдению ПДД (в т.ч. налогообложения, лицензирования и страхования) и формирования в обществе негативного отношения к нарушителям ПДД.

  • На правительственной комиссии было принято решение распространить опыт Москвы на другие крупные города России. Эти меры включают в себя, в том числе, уменьшение размера дорожных знаков и увеличение числа камер на дорогах.
  • В середине августа ГИБДД назвала основную причину смертей на дорогах.

Фото: ТАСС

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Комментарии (72)

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Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить!! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем — ссылка

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-2

Да и можно долго продолжать этот список, но почему они «за деревьями леса не видят». Знаю, это большинству не понравится, но в наш век информатизации считать погрешности спидометров на 20 единиц нормальным? У меня даже велосипед измеряет скорость, в десятых долях. Извращение какое-то. Ведь по сути на дороге убивает скорость и ничего более. Если все стоит, то и аварии не может быть. А 20 км это не плохая скорость, я бы сказал и на такой скорости можно убиться. Я вот, что друзья скажу. В первую очередь необходимо изменить эту погрешность до 5 единиц. Так не должно быть, как сейчас. Знаю вам всем неприятно, но это нас и убивает. Возможно властям выгодно оставлять так как оно есть. Ведь по сути больше мелких аварий, это больше продаж новых авто, запчастей. Больше скорость, это больше расход топлива и износ резины. Разбор аварийных случаев, это тоже кормушка для юристов, экспертов. Да больше скорость, это возможность быстро доставить товар, грузы, людей на большие расстояния и уменьшить издержки на оплату труда и т. п.  Но оно этого стоит. Не торопитесь. Или торопитесь медленно. А для меня вся эта забота о безопасности пока не сделают погрешность 5 единиц и менее, остается мышиной возней в помете. Спасибо за внимание.

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0
Ринат

Дело вовсе не в +20. после его введения тяжесть аварий не увеличилась. Нет статистики, которая бы подтверждала, что это дескать главный фактор совершения ДТП. Более того, количество погибших постоянно уменьшается. Но наши власти почему-то дают прогнозы такие каким им выгодны.

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0

На прошлой неделе пристроился за фурой (так меньше топлива расходуется) с немецкими номерам и вот что увидел. При движении за населенным пунктом этот грузовик больше 80 не ехал!!! При приближении к пешеходным переходам сбрасывал скорость, хоть и ни кого не было. Сбрасывал скорость он и когда объезжал припаркованные авто на обочине. Въехав в зону действия знака 40 фура двигалась весь участок, не поверите: 40, и не более. Повороты включались заблаговременно при маневрах. Я к чему все это. Вот тут наши «ученые мужи» сидят и думают как аварийность уменьшить. Вот сидят и думают, и думают. А проблема, то на поверхности. В каком-то году, эти же «мужи» вздумали повысить лимит скорости до 20 км в час. Зачем, только? А вот сейчас сидят думают и не могут понять, почему аварийность не падает. Вроде и зебру в 2 цвета красить стали, и штрафы повысили, и техосмотры упростили, и кнопку глонас внедрили.

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0
Ринат

В Германии не бывает такого, чтобы на бесплатной альтернативе платной трассы построенной за государственный счет (это вообще нонсенс) были развешаны знаки, ограничивающие скорость 30 км/ч только потому что бы людям было неудобно ездить по бесплатной альтернативе. А в РФ такое обычная практика!

Знаки там ставят исходя из реальной дорожной обстановки, а не от балды или выгоды в получении штрафов.

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0
Ринат

Грузовик ехал 80, потому что соляру экономил и никакого сакрального смысла за этим не скрывается. Ещё на магистральных тягачах ставят ограничители, на Iveco Stralis например 90 км/ч. Ограничители снимают с одной целью, чтобы эффективно и безопасно обогнать ползущую 70–80 км/ч повозку местного назначения, иначе обгон может затянуться до неприличия долго. И опять опять переходят на экономию.

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0
робот

Фура, летящая под 130 — не такое уж редкое явление. Как и маршрутка, летящая по городу под сотню. По мне, это за гранью добра и зла.

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0
Обыватель

Скорости обычные, если недостаточные для наших великих просторов. За гранью добра и зла находится Канада, дотуда ещё доехать надо.

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0

Это просто господа придумали новый саособ очищения кармана водителя.интересно за что ещё надо будет платить за передвижения на авто.

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+1

...НЕ МОГУ ПОДОБРАТЬ ЗАМЕНЫ НЕЦЕНЗУРЩИНЕ. Вот ваш «РЯД ПРОБЛЕМ»:

— а какого ж ....вы....в погонах и одной кольцевой извилиной от фуражки В Последнее время навыдавали права абы кому и напридумывали обезьяньи категории для убогих, тупоголовых и с нарушением функции мозжечка (справка: отвечает за координацию)?. Справка: М.Багдасарян оказывается права выдали с эпилепсией! Кто? Вы же эпилептики алчные!

— вам же ....ам.....ым....говорили русскими квадратными военными буквами: «Нельзя выпускать без жестких ограничений с первыми правами в общий поток!»

Моя прабабушка до 107 лет дожила одна в частном доме, и всегда говорила: «Унучик, поздно попку затыкать — когда в штанишки наложил».

Всех служить на Дальние рубежи Родины!

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-1

Спрогнозировало, чтобы снова завинтить гайки и увеличить репрессивные меры

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+1

Что, в следующем году граждане неконтролируемо кинутся в автосалоны, водители резко постареют, а машины начнут массово «сыпаться»? Бред какой-то...

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+3
Громов Сергей

А то, что зимой и летом одним цветом — 90 км/ч — это не бред?

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0
робот

Зимой иной раз и 40 — много! Так что не бред.

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0
робот

Загрузите в робота ПДД.



10. Скорость движения



10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.



При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

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0
Обыватель

«При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.»

Забудь про руль и отжигай до дыр тормоза — вершина мудрости для обывателя, пока не влетит под задний мост самосвала и останется без головы.

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0
робот

Таки — да, это правило работает при разборе ДТП: любые манёвры вы совершаете под свою ответственность. И об этом забывать не стоит.

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+1

В увеличении ТЯЖЕСТИ ДТП виновата только выросшая пассивная безопасность: нынешние автоюзвери почему-то абсолютно уверены, что 5 звёзд евронкапа гарантируют их безопасность при встрече с самосвалом/трамваем/электричкой или просто в лоб встречному на скорости далеко за сотню. Только из-за выросшей безопасности автомобилей за руль садятся те, кого туда пускать в принципе нельзя. И только из-за этого такие [у нас не ругаются] получают шанс остаться в живых после инициирования автокатастрофы.

И не надо кивать на старый парк, чаще в таких ДТП виновник сидит за рулём новой мощной иномарки.

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0
Обыватель

Ничего не поделаешь, прогресс оглупляет людей. И не в 5 звездах основная проблема, а во всяких АБС, ЕСП и прочих ЁКЛМН, которым люди за рулем безоговорочно доверяют, надеясь, что они помогут в любой ситуации, разучиваясь самостоятельно думать. К примеру — огромное количество водителей твердо уверено, что АБС сокращает тормозной путь...

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0
Громов Сергей

НЕТЪ. помощники влияют на КОЛИЧЕСТВО ДТП. На тяжесть влияет только отсутствие страха перед последствиями.

Ответить#
0
Обыватель

А отсутствие страха перед последствиями порождает глупая уверенность, что этих последствий не будет. Ведь машина под завязку набита этими «ЁКЛМН», которые не допустят ДТП! Ведь машина даже тормозить сама умеет! Какие же могут быть последствия, если ДТП не будет? И это не плод моей фантазии, а практически дословное цитирование некоторых людей, с кем довелось общаться, пересевших с изделий отечественного автопрома «тысяча девятьсот лохматого» года выпуска на «фаршированные» иномарки. Рекламных проспектов начитались, а башкой подумать — никак...

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0
Громов Сергей

«Самостоятельно думать...»

Не царское это дело в пи...де ковыряться. Прикажу и вы....бут!

Обсценная лексика, но без неё полностью теряется смысл.

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0
Обыватель

Чаще в таких ДТП виновник спит за рулём новой слабенькой иномарки.

Вам когда-нибудь приходилось уснуть на скорости 300 км/ч? А ковырять пальцем в телефоне на 250-ти?

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0
робот

Выше 140 я ездил два раза в жизни: первый раз, чтобы понять, что на такой скорости я ситуацию не контролирую. Второй, спустя время, чтобы убедиться, что дело не в недостатке опыта.

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0
Обыватель

На «классике» ВАЗ или древней «Волге» и будет, я ездил на обеих. «Баржа» не просто так своё прозвище получила. На скоростях за сотню это крайне плохо управляемый агрегат даже на хорошей дороге при исправной ходовой. А если дорога не самая ровная и ходовая уставшая...

Для нормальных автомобилей, даже выпускавшихся 15–20, а то и больше лет назад, 130–140 км/ч — зона комфорта, я сам так ездил в конце 90-х на VW Golf-2. В Германии 130 км/ч рекомендованная скорость на автобанах при том, что они не лучше М4 в Краснодарском крае. Немцы ездят по банам в большинстве именно на 130–140 км/ч и не разгоняются быстрее не из-за боязни потерять контроль над машиной, а потому, что на более высоких скоростях аппетит автомобилей сильно возрастает, а бензин в Германии не дёшев.

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+1
Зимин Влад

Когда последний раз уснувший поляк собирал несколько десятков добропорядочных бюргеров, поголовно не соблюдающих дистанцию, не напомните?

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0
Обыватель

Я не слежу за поляками в Германии. И с чего вы решили на дистанцию съехать? Написано вроде было про 140 км/ч после которых вы не контролируете свой автомобиль. Кстати, я тут прочитал беседу и оказалось, что я угадал — «баржа». Написали бы про неё сразу и вопросов не было бы. Вам бы просто написали, что-нибудь типа «вы бы еще катаясь на телеге запряжённой лошадью о контроле телеги на скорости 140 км/ч написали»

Найдите возможность прокатиться по трассе на современном дорожном, даже бюджетном, автомобиле — поймёте как смешно читать про отсутствие контроля над ним на скорости за 140. Для современных автомобилей 130–140 это нормальная крейсерская скорость на хорошей дороге которая не требует от водителя каких-то особых усилий.

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0
Зимин Влад

Ещё один нечитатель, Не имеет большого значения машина, на такой скорости невозможно полностью контролировать, что происходит вокруг.

Дистанция при том, что они расслабленно пилят, уперевшись во впереди идущего такого же овоща. Как итог — цепные аварии в полсотни машин. При чём здесь какой-либо контроль обстановки?

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0
Обыватель

Когда всё внимание не поглощено удержанием автомобиля на дороге контролировать обстановку на такой скорости не сложно.

А про дистанцию и штрафы за её нарушение в Германии можете найти в интернете. На скорости 100 км/ч ехать ближе 25 метров до впередиидущей машины уже попадос, а если висеть на хвосте можно и без прав остаться + несколько сотен евро штрафа. Так что с соблюдением дистанции у немцев всё в порядке. Дал бы ссылку да их тут поломали. Кстати, по статистике автобаны — наиболее безопасные дороги в Германии.

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0
Зимин Влад

«Привыкание наступает после 170–250  повторений» — из курса по КАП. После этого управление не должно занимать внимание вообще.

Время реакции среднего водителя 1с. На такой скорости это 40 метров. ДО НАЧАЛА КАКИХ-ЛИБО ДЕЙСТВИЙ. Это без учёта снижения поля зрения.

Я поэтому и спрашивал — давно не было таких аварий — немцы сделали выводы. Кто-то из них вопил о ущемлении прав автомобилистов?



Кстати, про немцев 25 м на 100 км/ч, значит только то, что если впереди едущий резко встаёт (например, при лобовом столкновении — в германии не только автобаны) ваш бюргер гарантированно влетает в это ДТП ДАЖЕ НЕ УСПЕВ НАЖАТЬ НА ТОРМОЗ,

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0
Обыватель

Если вы а 140 УЖЕ не контролируете ситуацию, то вам необходимо СРОЧНО сдать ВУ.

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+1
Lumi

Что вы её контролируете, вам КАЖЕТСЯ.

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0
Обыватель

ну тогда и на 60 вам тоже кажется, что вы контролируете машину. ведь может вам кто-нибудь со встречки прилететь или с перпендикулярного направления.

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0
Darkmatter

На 60 можно читать дорогу на квартал вперёд. И на перекрёстках вполне реально отреагировать на  выезжающих (успеют ли, и как они отреагируют на вас, другой вопрос).

Если дорога примыкает за забором, доходящим до вашей проезжей части в две полосы, то 60, это МНОГО,

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0
Обыватель

Ну да, галлюцинации...

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0
Обыватель

140? ты понял что такое скорости?) хахахахаха

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+1
Darkmatter

На 180 сорви машину в занос, и расскажи, когда вышел из больницы.

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0
Обыватель

Сорвать машину в занос можно и на 60 с фатальными последствиями, если совсем головой не думаешь. Интересно бы узнать, что у вас за машина была. Потому как, если не контролировать машину на прямом участке дороги на 140 на относительно современной машине...это совсем уж странно. наверное, в этом случае человеку за руль лучше вообще не садиться, ибо не дано.

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0
Darkmatter

Трусить их начинает, когда попадают на колею, нарезанную шипами.

Резко сбавляют, не выдерживают напора и сходят с дистанции. Очевидно машина сделана на шатком основании — вектор не держит.

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0
Darkmatter

140 — это та скорость, на которой я вытащу свою волгу из любого заноса. Но это не значит, что я собираюсь до этого доводить.

Будьте так любезны: озвучьте ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ причины возникновения заноса на дороге общего пользования.

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0
Обыватель

ваша волга — машина устаревшая из 60-х годов конструкция. вот поэтому вам страшно на 140. нормальную машину купите, совсем по-другому будете думать.

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+1
Darkmatter

На прямой она летит так, что можно руль бросать. Это расслабляет. В скольжении это очень простой и понятный автомобиль, если не требовать от него невозможного.

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0
Обыватель

то что невозможно от волги легко возможно от современных автомобилей

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+1
Darkmatter

«Невозможное» очень далеко за рамками ПДД.

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0
Обыватель

Это уже другой вопрос. Вы же написали, что не можете контролировать машину на 140.

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+1
Darkmatter

Вы плохо понимаете по-русски? На такой скорости нормальный обыватель не способен полностью контролировать дорожную обстановку. Если свою машину не контролировать, об остальном и речи нет.

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0
Обыватель

обыватель не может, а не обыватель вполне)

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0
Darkmatter

Хроника ДТП со смертельным исходом — боевой путь «необывателей».

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0
Обыватель

все под теткой с косой ходим

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0
Darkmatter

Когда я был молодой и глупый, решил проверить, что может моя машина: Разогнал её до 150 по прямой и относительно (как я считал) ровной дороге, которую я знаю вдоль и поперёк. Вообще, волга не реагирует на дефекты покрытия, но то ли яма оказалась глубже, то ли угол был такой удачный, короче, заднее колесо зацепилось за продольный край ямы так, что вылетел я из неё поперёк дороги, аккурат в направлении векового вяза. Такая встреча в мои планы не входила, поэтому пришлось вспомнить, что такое контраварийная подготовка.

Адреналин я не люблю, да и для сердца в нём полезного мало.

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0
Обыватель

А че не 200?

Вы сначала попробуйте современный среднестатистический автомобиль с ESP отправить в занос! Скажу так- не самая простая задача и сделать это можно только при СТЕЧЕНИИ обстоятельств, а ежели вы их допускаете, то вам просто СРОЧНО необходимо сжечь свой автомобиль, ВУ сдать обратно в ГИБДД, а самим пойти на лечение.

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+1
Lumi

На моей машине из электроники, только коммутатор.

А делается это легко: просто выдернуть нужный предохранитель, и никакая приблуда уже не помешает давать угла.

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0
Darkmatter

Не надо смеяться. Для большинства доступных в РФ автомобилей — 140 км/ч — это предел. Человек был буквально на грани возможного.

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0
робот

для каких автомобилей 140 предел? для ваз 21063? сейчас практически любая машина спокойно разгоняется до 170

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+1
Darkmatter

Что-то непохоже, редкая птица долетает до меня на ночной дороге. Всё больше в одиночестве, ни с кем не соревнуюсь и никуда не тороплюсь.

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0
Darkmatter

ОМГ. Вот про таких персонажей я и писал: он даже не понимает, что максимальная скорость сильно отличается от безопасной.

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0
Обыватель

Вы меня не знаете, а делаете какие-то субъективные выводы. Если вы тихоход и боитесь скоростей ,это не значит, что машину на скорости 140 и выше на пустой свободной дороге нельзя контролировать

Раньше (до того как начали ставить камеры) на каком-нибудь кутузовском очень многие 140–160 ездили и не так уж много ДТП было.

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+1
Darkmatter

Вот только машину и можно. А дорога ВНЕЗАПНО может оказаться не очень прямой и не слишком ровной. Один маленький камешек в повороте под задним колесом и «не справился с управлением».

Рекорд на МКАДе —далеко за 200. Рекордсмен таки потом убрался. Ну, туда ему и дорога.

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0
Обыватель

Кирпич тоже может на голову упасть. ДА и глаза нам даны, чтобы смотреть какая дорога у нас впереди. Про камушек в повороте как-то совсем наигранно. Какой поворот, например, на участке федерального шоссе, который ты знаешь наизусть? Нет, ну на дороге всякое может слуиться, никто не застрахован, но утверждать, что так уж опасно ездить на 140 и выше это не совсем верно. ПДД не могут перечислить всех обстоятельств поэтому устанавливают только самую низкую скорость на случай самого невнимательного водителя. Конечно, в этом есть смысл, но в России же абсурд сплошной. На широких фактически магистралях (типа СВХ в москве) установлена скорость 60, тогда как спокойно можно ездить и 130 (при внимательности и дистанции). А на вопрос почему у вас такая низкая скорость дептранс отвечает, что потому как дорога еще до конца не достроена и находится в управлении строителей. При этом камеры за скорость ( в том числе за среднюю скорость) городскими властями согласованы. Вот и получаетсЯ, что думают они вовсе не о безопасности, а о получении денег с водителей.

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+2
Darkmatter

Я бы может и согласился, но последнее время сводки просто пестрят ДТП где на ровной прямой дороге ясным днём пациенты умудряются хламировать, например, новый лексус, или гетер, или Х5.

А случайностей хотелось бы если не избегать, то минимизировать.

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0
Обыватель

Сводки пестрят ДТП по той причине, что есть заказ со стороны государства, чтобы в очередной раз обосновать, что введение очередных санкций, увеличение камер в разы это необходимость. Реально же значительно снизить число погибших и раненых в ДТП может решить только реконструкция всех федеральных трасс: установка барьера разделяющего встречные потоки, ликвидация нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах, где количество полос больше двух, приведение полотна дороги в надлежащее состояние и тому подобных мер. но у нас же идут по пути ужесточения санкций и установки камер, которые могут и вовсе завышать скорость, но оспорить штрафы с которых практически не возможно.

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+2
Darkmatter

Лучше быть здоровым и богатым, я в курсе.

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0
Darkmatter

Это все дорого, то что вы говорите. Тут все проще.

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0
Ринат

Человеческая жизнь дороже. В теории во всяком случае...

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0
робот

С такими дорогами, как в россии, 140 это на грани жизни.

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-1
Wiking

По дождю, 140 на средней резине можно ехать. Главное колею с водой, нарезанную фанатиками шипов, не проморгать. В ней поднять может.

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0
робот

Ну так надо это учитывать, ехать промеж колеи)

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0
Darkmatter

Днём ещё можно усмотреть, ночью на мокром асфальте нельзя.

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0
робот

Здесь уже надо учитывать погодные условия и не гнать так как можно днем

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0
Wiking

Есть же и вполне нормальные дороги. Никто не говорит, что на плохой дороге надо ехать на максимальной скорости

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+1

Пишите завещание, господа праведники за рулём. Вам назначили скорбный час. Раз не хотите платить за проезд, по вам панихиду уже заказали. А мы, грешные, уж как-нибудь штрафы переживём. Не будет же вечно это безобразие продолжаться..

Хорошая эпитафия — «А ты не нарушай и платить никогда не будешь...» У гаишников есть чувство юмора. Развеселили.

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+1

«Никаких конкретных шагов, необходимых для предотвращения роста смертности, в проекте нет.»

«Ботаник не должен полоть сорняки. Он вычислит скорость их роста, и с него довольно». (Сирил Норткот Паркинсон 1955)

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+1