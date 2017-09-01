ГИБДД прогнозирует 30 000 смертей на дорогах. Ежегодно

Госавтоинспекция России прогнозирует резкий всплеск смертности на дорогах, который будет вызван неконтролируемым ростом числа автомобилей в стране, старением автопарка, неблагоприятной экономической ситуацией и рядом других проблем.

На заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения в России представители Госавтоинспекции представили доклад, согласно которому уже со следующего года в стране будет наблюдаться заметный рост смертности на дорогах.

Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что за последние пять лет на дорогах заметно снизилось количество погибших: с 2012-го их число уменьшилось на 25%, то есть было сохранено 7500 человеческих жизней.

В этом году положительная тенденция сохраняется: число погибших по сравнению с 2016 годом снизилось на 10%. Во много это связано с повышением уровня безопасности пешеходов: число их смертей сократилось на 14,6%, в том числе смертность на переходах снизилась на 7,1%. По мнению участников совещания, этого удалось достигнуть за счет применения современных технических средств, позволяющих сделать пешеходный переход более видимым.

Однако уже за закрытыми дверями, во время обсуждения Стратегии повышения безопасности на дорогах на ближайшие пять лет был представлен доклад, в котором прогнозируется рост смертности на дорогах уже со следующего года. Как пишет «КоммерсантЪ», ознакомившийся с проектом Стратегии, ситуация с аварийностью в ближайшие годы может развиваться по двум сценариям — «инерционному» и «прогрессивному». Однако в любом случае на дорогах к 2022 году будет погибать около 30 тыс. человек ежегодно.

Прогнозируемый рост смертности в докладе связывают с неконтролируемым ростом автомобилизации, старением автопарка, отсутствием надлежащего контроля за техническим состоянием автомобилей и растущим разрывом между ростом числа машин и развитием улично-дорожной сети. Также среди негативных факторов названы растущий средний возраст водителей, наличие экономических проблем и приоритет экономических результатов над сохранением жизней участников дорожного движения.

Никаких конкретных шагов, необходимых для предотвращения роста смертности, в проекте нет. ГИБДД предлагает увеличить число камер фотовидеофиксации на дорогах, «принуждения» водителей к соблюдению ПДД (в т.ч. налогообложения, лицензирования и страхования) и формирования в обществе негативного отношения к нарушителям ПДД.

На правительственной комиссии было принято решение распространить опыт Москвы на другие крупные города России. Эти меры включают в себя, в том числе, уменьшение размера дорожных знаков и увеличение числа камер на дорогах.

В середине августа ГИБДД назвала основную причину смертей на дорогах.

Фото: ТАСС