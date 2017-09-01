Александр Григорьевич прокатился на последней модели электромобиля марки Tesla и поделился впечатлениями на совещании, посвященном развитию национального автопрома. Президент потребовал у собравшихся представителей отрасли взять Теслу за образец и в кратчайшие сроки выпустить нечто подобное. Ну и по традиции отжег

Белоруссия (или Беларусь, как требуют называть страну наши тамошние читатели), как известно, уже сделала свой первый электромобиль на базе китайского седана Geely SC7 с запасом хода 150 км на одной зарядке. Александру Лукашенко он понравился явно меньше Теслы, вот что он сказал о нем на совещании, в котором участвовали министр промышленности Виталий Вовк, председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков и непосредственные разработчики машины:

«Я с ним внимательно ознакомился, посмотрел все ваши детали. Не знаю, насколько высок уровень двигателя, который вы создали, ходовая часть и так далее, но выглядит внешне прилично», — цитирует слова Лукашенко официальный сайт президента.

О Тесле глава государства высказался гораздо ярче и эмоциональнее:

«Скорость набирает, что все наши немецкие тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания остались мгновенно позади и догнать не смогли. Стартует он как космический корабль и еще мощнее. За две с половиной секунды — 100 км. Но меня интересовало, как он держит дорогу — идеально».

Александр Григорьевич сообщил собравшимся, что белорусскому электромобилю еще далеко до уровня Теслы и что американскую машину нужно взять за образец, работать в этом направлении. Президент даже поделился своими соображениями по поводу компоновки электромобиля:

«Батарея — один из основных элементов. Не надо ее всовывать в багажник. Как вы увидели, ее положили на дно в Tesla, и она, как я понял, даже удерживает на высокой скорости автомобиль, балансирует движение. Поэтому и нам этим путем надо пойти. Главное — создать хороший двигатель. Основа у вас есть. Поэтому цель сегодняшнего разговора — я вам показал автомобиль. Изучите, посмотрите. Это лучшее, что есть.

Это будущее, мы не можем отстать. Мы не можем при наших компетенциях, при такой науке плестись в хвосте. Никто послезавтра, в ближайшем будущем не будет покупать массово так, как это было раньше, автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Сравните этот автомобиль с тем, который мы создали, и стремитесь к этому».

Лукашенко также поручил разработчикам сделать белорусский электромобиль максимально доступным и предусмотреть несколько модификаций:

«У нас это предприятие есть. Вы можете это уже делать, это надо быстрее запускать. Для села — один вариант, для города — другой. Мы подумаем, как вас поддержать потом в производстве, чтобы это было доступно для людей. Надо переходить на электричество. Мы уже опаздываем. Подключайте всех и начинайте работать, что не получается — докладывайте».

Президент напомнил, что энергетическая отрасль страны также готовится к переходу транспорта на электротягу: строится АЭС, которая позволит стране снизить зависимость от углеводородов и создать приличный запас электроэнергии:

«К счастью, мы попали в струю. Сегодняшний тренд в мире — это чистые технологии, чистые автомобили, чистые подвижные составы, это замена углеводородов на чистое топливо. Электричество как раз является подобным топливом».

Фото: AP/ТАСС