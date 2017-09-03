Brabus сделал самый мощный и быстрый в мире кабриолет на четверых

Концерн Daimler представит на грядущем Франкфуртском автосалоне обновленный кабриолет Mercedes-Benz S-класса, а фирма Brabus там же покажет тюнинговый вариант дорестайлинговой версии этой модели с двигателем V12, форсированным до 900 л.с. Максимальная скорость — 350 км/ч!

Легендарное немецкое тюнинг-ателье из Ботропа имеет статус автопроизводителя и занимается, главным образом, техническими модификациями автомобилей концерна Daimler. Очередной шедевр оно представит 12 сентября на автосалоне во Франкфурте — это будет ни много ни мало самый быстрый и самый мощный в мире четырехместный кабриолет под названием Brabus Rocket 900 Cabrio.

Чтобы заслужить столь почетное звание, ботропским мотористам пришлось как следует перетряхнуть стоковый двигатель AMG V12: его рабочий объем увеличен с 6,0 до 6,3 л, установлены новые поршни, шатуны и коленвал, доработаны системы впуска и выпуска (громкость выхлопа регулируется из салона), применены более производительные турбокомпрессоры, улучшена система охлаждения. В итоге мощность выросла с 630 до 900 л.с., а крутящий момент — с 900 до 1500 Нм, но последний пришлось ограничить на отметке 1200 Нм, чтобы выдержала 7-ступенчатая автоматическая коробка передач. Над ней, кстати, тоже поколдовали и усилили.

Подвеска, разумеется, подверглась ревизии, чтобы автомобиль хорошо держал дорогу на скорости за триста: максималка увеличена с 300 до 350 км/ч (из-за этого пришлось даже перепрошивать электронный спидометр, он теперь размечен до 400 км/ч), время разгона до сотни сократилось с 4,1 до 3,9 секунды. В заднем посту появился новый дифференциал повышенного трения с 40-процентной блокировкой.

Внешние доработки по брабусовской традиции достаточно скромны, но заметны и эффективны: помимо новых эмблем автомобиль получил оригинальный аэродинамический обвес из карбона. Ажурные кованые колесные диски обуты в шины Continental размерности 255/35 ZR 21 спереди и 295/30 ZR 21 сзади, но по желанию заказчика на машину могут быть установлены еще более внушительные 22-дюймовые «катки».

Весной этого года Brabus показал на автосалоне в Женеве сразу три новинки: экстремальный внедорожник 550 Adventure 4x4² на базе Гелендвагена, бешеную «блоху» Ultimate 125 на базе Смарта и роскошный микроавтобус Business Lounge на базе Мерседеса V-класса.

Фото: Brabus