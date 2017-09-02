Рассекречен интерьер нового Дастера

В сети оказались первые фотографии интерьера второго поколения кроссовера Renault/Dacia Duster. Похоже, в компании не обманывали, когда говорили, что самые заметные изменения произойдут именно внутри салона.

Dacia Duster

Когда Renault рассекретила первые фотографии второго поколения Duster (его представят на автосалоне во Франкфурте под маркой Dacia), многие разочаровались: кроссовер претерпел, мягко говоря, эволюционные изменения. Но французы поспешили успокоить публику, дескать, подождите автосалона, все самое интересное будет в салоне машины, там все изменилось.

И, похоже, не обманывали! В сети появились фотографии, сделанные в дизайн-центре Renault. Один из французских автомобильных сайтов сделал оплошность опубликовав их раньше дозволенного, быстро исправился, но фотографии успели расползтись по всемирной паутине.

Итак, салон машины, по крайней спереди, не имеет ничего общего с нынешним Duster. Руль Dacia Duster четырехспицевой, такой же как у обновленного Logan для Европы. У нас рулевое колесо наверняка будет другим, но все остальное российский Duster позаимствует у Dacia.

Обратите внимание на три круглых воздуховода системы вентиляции в центре и глубокую полочку перед передним пассажиром. Пока непонятно как будет организовано пространство перчаточного ящика, но выглядит передняя панель очень свежо, современно и совсем не как в бюджетной машине!

Dacia Duster

На фотографиях явно интерьер дорогой комплектации: на центральной консоли под воздуховодами размещен большой цветной экран информационно-развлекательной системы. Причем экран немного развернут к водителю (наконец-то были услышаны те, кто жаловался на то, что экран размещен слишком низко). Под ним — блок «качающихся» кнопок, управляющих второстепенными функциями, почти как на Mini!

Dacia Duster

Еще ниже размещен блок климат-контроля с тремя отделанными хромом круглыми регуляторами внутри которых размещены небольшие экраны, на которых отображается интенсивность обдува температура и направления потоков воздуха.

На этой неделе были опубликованы первые официальные фотографии Duster второго поколения. Машина претерпела эволюционные изменения в облике, хотя все внешние кузовные панели новые.

Первое поколение Renault Duster очень популярно на российском рынке и находится в первой тройке лидеров по продажам в сегменте SUV.

На базе Renault Duster в России создали кроссовер Kaptur. Недавно он обзавелся версией со светодиодными фарами.

Фото: L'argus.fr