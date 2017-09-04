Обновленный Toyota Land Cruiser Prado получит в России дефорсированный двигатель

Мировая премьера обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado состоится через неделю на автосалоне во Франкфурте, но мы уже знаем, с какими двигателями будет продаваться эта машина на российском рынке.
А все благодаря тому, что в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) с указанием силовых установок для Прадо. Всего для внедорожника заявлено четыре двигателя, и три из них известны по нынешней, дорестайлинговой версии. Это 2,7-литровый 4-цилиндровый бензиновый мощностью 163 л.с., 2,7-литровый турбодизель (177 л.с.) и 4-литровый V6 мощностью 282 л.с.
Однако после рестайлинга в гамме будет и дефорсированная до 249 л.с. версия последнего силового агрегата. Ее появление вполне логично: на автомобили мощностью свыше 250 л.с. в России действуют очень высокие ставки транспортного налога.
Несмотря на то что японская компания заявила сразу четыре мотора, вероятнее всего, базовая версия с бензиновым двигателем если и появится, то чисто номинально: осенью Toyota выводит на российский рынок внедорожник Fortuner и он может конкурировать по цене с Land Cruiser Prado, оснащенным 2,7-литровой «четверкой».
Toyota пока не раскрывает изменений, которые произойдут с Land Cruiser Prado после обновления, но благодаря многочисленным утечкам мы знаем, как и что поменяется в облике машины. У внедорожника изменились радиаторная решетка, фары и передний бампер, сделав его внешность схожей с флагманским 200-м «крузаком». Сзади изменений еще меньше: фонари стали рельефнее. О том, что изменится в салоне, пока говорить рано, судя по единственной фотографии, у Toyota Land Cruiser Prado будут иные центральная консоль и приборная панель.
- Несмотря на свой преклонный возраст, Toyota Land Cruiser Prado пользуется устойчивым спросом в России. Например, его дизельная версия возглавляет Топ-10 автомобилей с двигателями на «тяжелом» топливе.
- В октябре на наш рынок выйдет Toyota Fortuner второго поколения. Машина будет прямым конкурентом Mitsubishi Pajero Sport.
Фото: Instagram