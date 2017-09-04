Обновленный Toyota Land Cruiser Prado получит в России дефорсированный двигатель

Стали известны двигатели, с которыми после очередного обновления на нашем рынке будет продаваться внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Мировая премьера обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado состоится через неделю на автосалоне во Франкфурте, но мы уже знаем, с какими двигателями будет продаваться эта машина на российском рынке.

А все благодаря тому, что в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) с указанием силовых установок для Прадо. Всего для внедорожника заявлено четыре двигателя, и три из них известны по нынешней, дорестайлинговой версии. Это 2,7-литровый 4-цилиндровый бензиновый мощностью 163 л.с., 2,7-литровый турбодизель (177 л.с.) и 4-литровый V6 мощностью 282 л.с.

Однако после рестайлинга в гамме будет и дефорсированная до 249 л.с. версия последнего силового агрегата. Ее появление вполне логично: на автомобили мощностью свыше 250 л.с. в России действуют очень высокие ставки транспортного налога.

Несмотря на то что японская компания заявила сразу четыре мотора, вероятнее всего, базовая версия с бензиновым двигателем если и появится, то чисто номинально: осенью Toyota выводит на российский рынок внедорожник Fortuner и он может конкурировать по цене с Land Cruiser Prado, оснащенным 2,7-литровой «четверкой».

Toyota пока не раскрывает изменений, которые произойдут с Land Cruiser Prado после обновления, но благодаря многочисленным утечкам мы знаем, как и что поменяется в облике машины. У внедорожника изменились радиаторная решетка, фары и передний бампер, сделав его внешность схожей с флагманским 200-м «крузаком». Сзади изменений еще меньше: фонари стали рельефнее. О том, что изменится в салоне, пока говорить рано, судя по единственной фотографии, у Toyota Land Cruiser Prado будут иные центральная консоль и приборная панель.

Несмотря на свой преклонный возраст, Toyota Land Cruiser Prado пользуется устойчивым спросом в России. Например, его дизельная версия возглавляет Топ-10 автомобилей с двигателями на «тяжелом» топливе.

В октябре на наш рынок выйдет Toyota Fortuner второго поколения. Машина будет прямым конкурентом Mitsubishi Pajero Sport.

Фото: Instagram