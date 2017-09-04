УАЗ представил «убийцу» ГАЗели

Ульяновский автозавод представил свой новый малотоннажный грузовик Профи, который позиционируется в качестве прямого конкурента ГАЗели NEXT.

УАЗ Профи

Одной из главных премьер международной выставки коммерческого транспорта Comtrans-2017, открывшейся в Москве, стала презентация нового малотоннажного грузовика УАЗ Профи. Эта машина позиционируется заводом в качестве прямого конкурента нижегородской ГАЗели NEXT.

Рамный автомобиль на первом этапе производства будет поставляться в заднеприводной версии, затем на рынок выйдет полноприводный вариант. За счет этого удалось значительно снизить массу машины, ведь помимо второго кардана здесь нет и раздаточной коробки.

В качестве основных конкурентных преимуществ генеральный директор завода Вадим Швецов называет лучшую организацию салона при одинаковом внутреннем пространстве, меньшие, нежели у ГАЗели NEXT, габариты (длина Профи с платформой — 3200 мм, ширина — 1900 мм), односкатная задняя колея и 4 года/200 тыс. км гарантии. При этом грузоподъемность у двух представителей сегмента LCV одинаковая. УАЗ Профи будет доступен как с одно- так и с двухрядной кабиной.

УАЗ Профи

Профи получил 2,7-литровый бензиновый двигатель ЗМЗ мощностью 149 л.с. (максимальный крутящий момент — 235,4 Нм) и 5-ступенчатую механическую коробку передач. В планах завода есть и вариант с автоматом, но он, по словам Вадима Швецова, появится после того, как на рынок выйдет аналогичный вариант ГАЗели.

Самый доступный вариант (шасси в комплектации «Стандарт») обойдется в 729 000 руб., версия с заводской бортовой платформой будет стоить уже 749 000 руб. В базовую комплектацию УАЗ Профи вошли: одна подушка безопасности, ABS, электростеклоподъемники, центральный замок, наружные зеркала с обогревом и электрорегулировками.

В комплектацию «Комфорт», которая дороже на 50 тыс. руб., дополнительно входят кондиционер, сигнализация, противотуманные фары, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничным упором, аудиосистема с поддержкой MP3, USB-входом и двумя динамиками, обогрев сидений, электрообогрев лобового стекла и аккумулятор повышенной емкости.

Кроме того, Вадим Швецов поделился планами завода на среднесрочную перспективу. В настоящее время из-за ужесточающихся экологических требований на заводе работают над созданием гибридной силовой установки, автомобили с которой могут появиться на рынке уже в ближайшие несколько лет, при этом гибридные машины получат автоматическую коробку передач. Затем УАЗ намерен представить и свой первый электромобиль.

Гибридная версия УАЗ Профи создается совместно с компанией «Россети». В июле Ульяновский автозавод показал первый прототип такой машины.

УАЗ Профи станет первым в России автомобилем, который можно будет приобрести за криптовалюту.

Фото: Елена Алексеева/«За Рулем»