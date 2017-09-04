Папе Римскому сделали спецмашину на базе старого Chevrolet

Глава Католической церкви Франциск совершит на этой неделе турне по Колумбии. По такому случаю концерн General Motors подготовил ему очередной папамобиль на базе кроссовера Chevrolet Traverse.

В конце мая фирма Opel, тогда еще не перешедшая окончательно из GM в PSA Group, подарила Папе Римскому электромобиль Opel Ampera-e, но то была, в сущности, серийная машина, не предназначенная для представительских целей, а теперь американский автоконцерн сделал настоящий папамобиль, на котором Франциск будет выезжать к пастве во время своего колумбийского турне.

В качестве базы для папамобиля послужил Chevrolet Traverse первого поколения, хотя еще в начале года на автосалоне в Детройте дебютировало второе поколение большого кроссовера. Новый Traverse, однако, до Колумбии пока не добрался, поэтому, вероятно, и было решено катать Папу на узнаваемом для местного населения автомобиле.

Постройка папамобиля заняла у специалистов GM пять месяцев: кроссовер превратился в пикап с надстройкой в кузове в виде будки, которая может быть закрыта защитными стеклами. Кресло понтифика установлено по центру кузова и может вращаться, по бокам от него есть два креслица поменьше — для сопровождающих Папу архиепископов. Также в задней части автомобиля предусмотрены подножки для четырех охранников общей массой до 500 кг. С учетом такой нагрузки была усилена подвеска автомобиля и установлены более выносливые шины.

Заходить в машину Папа будет сзади по специальной, покрытой красной ковровой дорожкой лесенке, две ее нижние ступени складываются с помощью электропривода перед началом движения. Помимо традиционной папской атрибутики на машину нанесен герб аргентинского футбольного клуба San Lorenzo de Almagro, страстным болельщиком которого является родившийся в Буэнос-Айресе Франциск.

Папе Римскому сделали спецмашину на базе старого Chevrolet

Фото: GM

Папе Римскому сделали спецмашину на базе старого Chevrolet
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