Садко Next: большой пикап для российских направлений

На выставке Comtrans-2017 «Группа ГАЗ» представила перспективные пикап и микроавтобус Садко Next, построенные на базе семейства автомобилей ГАЗель Next.

Полноприводные среднетоннажные грузовики Садко (ГАЗ-3308) хорошо известны благодаря своей неприхотливости и хорошим внедорожным способностям. Основным заказчиками этой техники были военные и покупатели, ведущие дела в местности, где дороги с твердым покрытием встречаются фрагментарно.

На выставке коммерческой техники Comtrans-2017 Горьковский автозавод представил продолжение линейки внедорожной грузовой техники. Как и другие модели, в названии они получили приставку Next. Пока, правда, пикап представлен в качестве перспективных образцов, о их серийном производстве будет объявлено позднее.

Внимание приковал к себе грузовик Садко Next с двухрядной кабиной, который представители «Группы ГАЗ» смело называют пикапом. С привычными однотонниками, в обилии представленными на российском рынке, эта машина имеет мало общего хотя бы потому, что ее полная масса составляет 6980 кг.

Помимо кабины семейства Next он получил турбодизель ЯМЗ-534 мощностью 149 л.с. (максимальный крутящий момент 490 Нм), полный привод с жестко подключаемым передним мостом, 18-дюймовые стальные колеса с внедорожной резиной, систему подкачки колес, предпусковой подогреватель, а в качестве опций: коробка отбора мощности и лебедка. По неофициальным данным, стоимость версии Вепрь Next — около 3 млн руб.

Долгожданный Соболь Next также предстал в виде концепта, причем внедорожного, полноприводного с грузопассажирским кузовом под именем Вепрь Next. У машины укороченный кузов от цельнометаллического фургона ГАЗель Next, полноприводная трансмиссия, внедорожные шины.

Ну а роль шоу-стоппера выполнял вездеход Садко, с кузовом еще предыдущего поколения. Машина с шинами низкого давления оснащена полным приводом с подключаемым передком, электронной блокировкой дифференциала и способна передвигаться как по суше, так и по воде. Под капотом: 2,8-литровый турбодизель Cummins мощностью 149 л.с.

В августе «Группа ГАЗ» показала прототип пикапа Вепрь Next для экстремальных условий эксплуатации.

Кроме Садко Next на выставке Comtrans «Группа ГАЗ» покажет концепт полностью электрического микроавтобуса ГАЗель Next.

Фото: Елена Алексеева/«За рулем»