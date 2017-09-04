В Екатеринбурге начиненный бензином и газом УАЗ протаранил кинотеатр

ЧП произошло 4 сентября примерно в половине шестого утра. Микроавтобус УАЗ врезался в двери главного подъезда кинотеатра «Космос», расположенного по улице Дзержинского. После столкновения из машины вышел водитель и бросил в нее бутылку с зажигательной смесью.

В последнее время автомобили особенно часто используются для совершения террористических актов, но был ли таковым пожар в екатеринбургском кинотеатре «Космос», следствие пока не установило.

Момент столкновения «уазика» со зданием и его поджог зафиксировали видеокамеры наружного наблюдения, запись с них опубликовало сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн»:

В результате взрыва машины возник пожар общей площадью 30 м2. Пожарно-спасательные бригады сработали оперативно и прибыли на вызов через 6 минут, сообщает пресс-служба МЧС России. В течение получаса возгорание было ликвидировано, из здания спасатели эвакуировали 5 человек, после чего к работе приступили следователи.

Следственное управление СК РФ по Свердлоской области уже установило личность водителя:

«Установлен и задержан подозреваемый — 39-летний житель города Ирбита. По предварительным сведениям, мужчина состоит на учете у психиатра. В связи с тем, что у мужчины имеются обширные ожоги, в настоящее время он доставлен в одну из городских больниц».

Мотивы преступления пока неизвестны. Внутри выгоревшей машины обнаружен газовый баллон и бочка.

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Фото: ГУ МЧС по Свердловской области/ТАСС, e1.ru

Видео: YouTube

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Комментарии (7)

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Эй, Каплан и ты, как тебя)), вы что впряглись в защиту? Чуете своего, что-ли?))))

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0

...у меня 14-ти летний в прошлом опыт общения с шизофрениками. Это не он.

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0

Водитель стоит на учёте у психиатра...

Не к добру на Урале ельцин-центр поставили. Ой, не к добру..

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+1

У психов есть мотивы?

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-1

Ой, да, все террористы поголовно у нас состоят на учете у психиатра. Как и тот чувак с ножом в Сургуте. Полно врать-то, следователи. Вы ни..уа не работаете.

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+5
Каплан Илья

А что, разве ты не на учете? Тогда извини, брат, от имени всей редакции!

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0
Безымянный

Безымянные одноразовые растяфкались:)

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+2