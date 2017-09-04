В Сети продают «лимузин Брежнева» за 54 млн рублей

В интернете появилось объявление о продаже седана ЗИЛ-117, причем утверждается, что на этом автомобиле ездил сам Леонид Брежнев.

На одном из сайтов можно увидеть объявление о продаже седана ЗИЛ-117 1972 года выпуска. Автор указывает, что пробег автомобиля составляет 10 тыс. км, машина оснащена бензиновым двигателем мощностью 303 л.с. В описании сказано, что это автомобиль Леонида Брежнева, однако никаких подтверждений этому не приводится.

Не исключено, что продавец не обманывает и автомобиль действительно принадлежал Леониду Брежневу. По статусу он находился ниже правительственных лимузинов ЗИЛ-114 и ЗИЛ-115, которые использовались в качестве транспорта для первых лиц государства.

Фотографии сделаны в помещении рядом со стройматериалами, а на заднем плане виднеется краешек еще одного советского лимузина, ГАЗ-13 Чайка. Владелец автомобиля хочет за автомобиль 54 млн руб.

Официально ЗИЛ-117 был создан в качестве машины сопровождения лимузинов ЗИЛ-114 и отличался от последнего лучшей динамикой, маневренностью и способностью достигать более высокой скорости. По слухам же эту модель создали по личному указанию генсека, который славился своим неравнодушным отношением к автомобилям, особенно быстрым. В некоторых мемуарах утверждается, что Леонид Брежнев собственноручно управлял одним из таких седанов во второй половине 70-х годов прошлого столетия.

Фактически ЗИЛ-117 представлял собой укороченную версию ЗИЛ-114 и оснащался таким же двигателем: 7-литровым бензиновым V8 мощностью 300 л.с. Седан был оснащен усилителем руля, электростеклоподъемниками и даже антиблокировочной системой тормозов. Всего с 1971 по 1978 год было выпущено около 80 седанов ЗИЛ-117.

В Сети также продается Mercedes-Benz S-класс Pullman, который использовался первым президентом России Борисом Ельциным.

Ездил Борис Ельцин и на ЗИЛе. Президентский седан ЗИЛ-41052 четыре года назад был передан Центру Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге.

Фото: Avito.ru