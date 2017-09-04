В продаже появилась ГАЗель за 7 млн рублей

Компания «СпецАвтоИнжиниринг» начала серийный выпуск электромобиля Next electro на базе ГАЗели. Цены пока не объявлены, но на вторичном рынке машины уже продают!

Первый опытный электромобиль на базе ГАЗели был сделан еще семь лет назад, а серийная версия представлена только сейчас — на московской выставке Comtrans-2017. Разработала электрическую ГАЗель компания «СпецАвтоИнжиниринг» совместно с «Группой ГАЗ», НАМИ и рядом зарубежных партнеров. Автомобиль будет предлагаться в трех кузовных модификациях — 16-местный микроавтобус и фургоны со однорядной и двухрядной кабинами грузоподъемностью 1200–1500 кг.

Электродвигатель мощностью 98 кВт (133 л.с.) поставляет фирма Siemens, но блок силовой электроники и литиевая аккумуляторная батарея — отечественного производства. Батарея размещается под днищем, снабжена системой терморегуляции и защитой от грязи и влаги. Емкость в зависимости от выбранной потребителем модификации составляет 23,5, 47 или 70,5 кВт·ч, в последнем случае запас хода на одной зарядке достигает 200 км. Заряжать батарею нужно через разъем CCS (Combined Charging System), который уже признан стандартным среди крупнейших мировых автопроизводителей. Время зарядки от экспресс-терминала CCS — всего один час.

Максимальная скорость движения электромобиля — 110 км/ч. В качестве печки используется автономный дизельный отопитель Webasto мощностью 7 кВт. Расчетный ресурс основных узлов и агрегатов составляет 300 тысяч километров.

Цены производитель пока не объявил, но в интернете уже продают подержанную электрическую ГАЗель Next с пробегом 1 км — объявление размещено на сайте auto.ru. Продавец хочет за нее 7 млн рублей и сообщает, что машина снабжена батареей емкостью 51 кВт·ч и может проехать на одной зарядке 150 км — возможно, это одна из предсерийных версий электромобиля.

«Группа ГАЗ» представила на выставке Comtrans-2017 перспективные пикап и микроавтобус Садко Next, построенные на базе семейства автомобилей ГАЗон Next.

На прошлой неделе «Группа ГАЗ» представила на выставке Moscow Off-Road Show новые версии внедорожников Соболь.

Фото: sai-car.ru