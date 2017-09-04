В продаже появилась ГАЗель за 7 млн рублей

Компания «СпецАвтоИнжиниринг» начала серийный выпуск электромобиля Next electro на базе ГАЗели. Цены пока не объявлены, но на вторичном рынке машины уже продают!

ГАЗ ГАЗель Next
ГАЗ ГАЗель Next

ГАЗ > ГАЗель Next

Первый опытный электромобиль на базе ГАЗели был сделан еще семь лет назад, а серийная версия представлена только сейчас — на московской выставке Comtrans-2017. Разработала электрическую ГАЗель компания «СпецАвтоИнжиниринг» совместно с «Группой ГАЗ», НАМИ и рядом зарубежных партнеров. Автомобиль будет предлагаться в трех кузовных модификациях — 16-местный микроавтобус и фургоны со однорядной и двухрядной кабинами грузоподъемностью 1200–1500 кг.

Электродвигатель мощностью 98 кВт (133 л.с.) поставляет фирма Siemens, но блок силовой электроники и литиевая аккумуляторная батарея — отечественного производства. Батарея размещается под днищем, снабжена системой терморегуляции и защитой от грязи и влаги. Емкость в зависимости от выбранной потребителем модификации составляет 23,5, 47 или 70,5 кВт·ч, в последнем случае запас хода на одной зарядке достигает 200 км. Заряжать батарею нужно через разъем CCS (Combined Charging System), который уже признан стандартным среди крупнейших мировых автопроизводителей. Время зарядки от экспресс-терминала CCS — всего один час.

Максимальная скорость движения электромобиля — 110 км/ч. В качестве печки используется автономный дизельный отопитель Webasto мощностью 7 кВт. Расчетный ресурс основных узлов и агрегатов составляет 300 тысяч километров.

Цены производитель пока не объявил, но в интернете уже продают подержанную электрическую ГАЗель Next с пробегом 1 км — объявление размещено на сайте auto.ru. Продавец хочет за нее 7 млн рублей и сообщает, что машина снабжена батареей емкостью 51 кВт·ч и может проехать на одной зарядке 150 км — возможно, это одна из предсерийных версий электромобиля.

Фото: sai-car.ru

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Отзывы о ГАЗ ГАЗель Next (2)

ГАЗ 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

в основном всем доволен

Недостатки:

небольшие поломки,но это с любой машиной при активном использовании неизбежно

Комментарий:

Я свой некст в Питере брал почти два года назад, в середине 2015 года. Из поломок только по мелочам были, ничего из серьезных и дорогих агрегатов не ломалось. Обслуживаю машину чуть раньше, чем наступает срок ТО (раз в 15000), а я делаю раз в 12 примерно, и все отлично, машина проблем не доставля...

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Комментарии (3)

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Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства!, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем — ссылка

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0

и 5 млн — стоимость батареи

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Хотеть-то продавец хочет, но Газель за 7 миллионов...????

За эти деньги можно взять обычную Газель-маршрутку и три железнодорожные цистерны топлива которого хватит на .... в общем столько ни одна Газель не проедет. )))

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