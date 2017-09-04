Hyundai поднял в России цены на Solaris

Компания Hyundai увеличила цены на седан Solaris. Прежней осталась лишь стоимость базовой версии Active с 1,4-литровым мотором и механической коробкой передач.

Вырос в цене седан Solaris второго поколения. Подорожание не коснулось только базовой версии Active с 1,4-литровым мотором, которая по-прежнему стоит 624 900 руб.

Так, комплектация Active Plus прибавила 10 тыс. руб. и теперь обойдется в 719 900 руб. за версию с 1,4-литровым двигателем и в 744 900 руб. за вариант с 1,6-литровым силовым агрегатом. Доплата за автомат осталась прежней — 40 тыс. руб.

Комплектация Comfort подорожала на 5 тыс. руб., вариант с 1,4-литровым мотором и механикой обойдется в 759 900 руб., и, соответственно, 784 900 руб. будет стоить версия с 1,6-литровым мотором.

Наконец, топовая комплектация Elegance, которая предлагается исключительно с 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с., теперь предлагается за 879 900 руб. за седан с механической коробкой передач и 919 900 за вариант с автоматом, то есть подорожала на 10 тыс. руб.

С чем связано увеличение рекомендованных цен, в компании не сообщают.

В сентябре также подорожал конкурент Hyundai Solaris, седан Lada Vesta. Все версии, кроме топовой, стали дороже на 9 тыс. руб.

Hyundai Solaris входит в первую тройку популярности на вторичном рынке России.

Фото: Hyundai