Hyundai поднял в России цены на Solaris

Компания Hyundai увеличила цены на седан Solaris. Прежней осталась лишь стоимость базовой версии Active с 1,4-литровым мотором и механической коробкой передач.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Вырос в цене седан Solaris второго поколения. Подорожание не коснулось только базовой версии Active с 1,4-литровым мотором, которая по-прежнему стоит 624 900 руб.

Так, комплектация Active Plus прибавила 10 тыс. руб. и теперь обойдется в 719 900 руб. за версию с 1,4-литровым двигателем и в 744 900 руб. за вариант с 1,6-литровым силовым агрегатом. Доплата за автомат осталась прежней — 40 тыс. руб.

Комплектация Comfort подорожала на 5 тыс. руб., вариант с 1,4-литровым мотором и механикой обойдется в 759 900 руб., и, соответственно, 784 900 руб. будет стоить версия с 1,6-литровым мотором.

Наконец, топовая комплектация Elegance, которая предлагается исключительно с 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с., теперь предлагается за 879 900 руб. за седан с механической коробкой передач и 919 900 за вариант с автоматом, то есть подорожала на 10 тыс. руб.

С чем связано увеличение рекомендованных цен, в компании не сообщают.

  • В сентябре также подорожал конкурент Hyundai Solaris, седан Lada Vesta. Все версии, кроме топовой, стали дороже на 9 тыс. руб.
  • Hyundai Solaris входит в первую тройку популярности на вторичном рынке России.

Фото: Hyundai

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Отзывы о Hyundai Solaris (2)

Hyundai 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Solaris кузов хэтечбек, объем 1,4. На 95-м бензине при скорости 70–90км/ч расход зафиксировал — 5,2 л/100км. Заправки 43литра хватило на 620км (Калининград — Краков). Вместительный, неприхотливый. За четыре года исколесил пол Европы. До Хорватии добирался.

Недостатки:

Хотелось бы регулировать наклон водительского сидения, не спинки, а именно сидения. При дальних поездках передний край сидения ощутимо давит на ноги.

Комментарий:

Машина КЛАСС!!!!! Мечтаю прокатиться по маршруту Калининград — Владивосток!!!!

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Комментарии (24)

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Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма,! нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую ссылка

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0

А я говорил каплану, что все поднимут цены, а он рогами уперался, теперь обтекает) )) ыыы. Каплан в следующий раз не квакай!

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+1
Михайлов Иван

Он не квакает, он только тяфкает и свои заученные мантры вещает))

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0

Интересно если Ким Чен Ын накроет южную Корею. что будут делать владельцы «корейцев» ? Будут потом биться головой," ..говорила мама не покупай ..."

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0
М Александр

Как что! По программе утилизации в очередь за ладой вестой,

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+1
М Александр

Да ничего делать не будут, там от корейцев только шильдик.

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0
М Александр

Пирог из тыквы приготовят и съедят.

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0

Во гадыы!) Нет, если Ваз, то во все горло... ВАЗ ПОВЫШАЕТ ЦЕНЫ!!!! А как собакоедский хундай, то в самыми мелкими буковками, шепотом... хундай повышает цены!!!))))

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+6

Цены на Солярис выросли на 15–20 тысяч рублей, позовите сюда Каплана, а то он в теме про Весту, подорожавшую на 9 тысяч, так убивался. ))))

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+4
Houston, we’ve had a problem :-

Хендэ дотируют из бюджета РФ?

Нет?

Тогда вы знаете, куда идти и сколько рублей там взять.

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-4
Каплан Илья

Вы удивитесь Каплан, но датируют, Хёндай так же продает Солярисы по гос. программе «Первый автомобиль и первый семейный автомобиль», и государство оплачивает 10% от его стоимости вместо покупателя.

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+3
Серхио

Закупку американских вооружений для Южной Кореи у нас кто только не финансирует — и государство, и физлица. Теперь вот систему ПРО у наших дальневосточных границ развёртывают. А почему бы и нет? Всё по-Бжезинскому — «против России и за счёт России».

У китайцев так не забалуешь, сразу кислород перекроют. А мы щёки подставляем.

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+1
Каплан Илья

Каклашка, ты только что родился или совсем с головой не дружишь? Хундаи дотируются точно также как и другие автопроизводители на территории России.

Каклаша слился и сам себе боится в этом признаться, но это его личные проблемы, он будет дальше тужиться, лишь бы на порцию педигри заработать. ))

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+2
Борисыч

Кроме того, типа локализуя производство корейцы получают более низкие пошлины:)

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+1
Каплан Илья

Собакоеды, миллиардеры, которые владеют заводами отмывают деньги как и все ибо так делают все) )) а ты что вчера родился???? Или на такие темы головка не думает??

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0

прежней осталась цена не существующего буклетно-рекламного авто)))

по теме есть ажиотажный спрос будет и повышение....весь хендай в допах новый ездит то есть впаривают тока в путь.....и берут...

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0
Безымянный

цену на базовый сразу же подняли на 20-ку (месяца не прошло с начала продаж)

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0
Darkmatter

Так для корейцев это обычное дело: сначала рекламу с чуть ли не самой низкой ценой на рынке, при этом за рекламируемую цену машин в продаже не существует, а затем потихоньку ценник поднимают вверх, а в рекламе все та же не существующая машина за минимальную цену.

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+1

Как дружно ребята из кореи и тольятти цены подняли. Уж не картельный ли сговор?)

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+3
Darkmatter

03 сентября. Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам подготовиться к выходу из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, близкие к процессу.

Теперь попробуем осмыслить эти две новости с моим недавним прогнозом, почему Худой скоро превратится в тыкву. И не только Худой.

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0
Darkmatter

Только «ребята из кореи» их подняли в два раза выше ВАЗа. )

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+1
Houston, we’ve had a problem :-

Ну так им же Айфоня 440 лямов на «трудоустройство» сокращаемых работников не пообещал:)

А вы как хотели, чтобы ОвноВАЗико задорого, а Солярисы — забесплатно?

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-3
Каплан Илья

Нам ваших денег не жалко, Каплан. Вы для того родились и существуете, чтобы нам ВАЗ дотировать своими покупками.

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0
Каплан Илья

Ваз после дтп отрихтовал,и поехал, а вот одноразовый шлак он и есть одноразовый, даже на стапель неставят, сразу в утиль. За что платить то??? Фантик,

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0