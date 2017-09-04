Выброшенный из окна многоэтажки памперс промял крышу иномарки

Тонкий металл на крышах автомобилей нередко страдает от града, но осадки в виде подгузников — это что-то новенькое. Неприятный инцидент произошел в Ростове-на-Дону у одного из домом жилого комплекса «Екатерининский».

В минувшие выходные житель одного из домов по улице Магнитогорская обнаружил на крыше своего автомобиля использованный подгузник. Предмет личной гигиены сделал в крыше огромную, хотя и не очень глубокую вмятину, занимающую примерно 30% ее поверхности.

ЖК «Екатерининский» был построен Ростове-на-Дону совсем недавно, многие жители в него еще только заселяются и не знакомы друг с другом — возможно, кто-то по старой средневековой традиции привык выкидывать мусор в окно, но не учел фактор этажности: даже легкая вещица, брошенная с 20-го этажа (максимальный для высоток этого микрорайона), может причинить серьезный вред и даже убить человека. В результате падения грязного памперса, к счастью, никто не пострадал, но машина теперь нуждается в дорогостоящем ремонте.

В теории вычислить метателя памперса можно с помощью анализа ДНК, но вряд ли полиция станет инициировать столь сложную процедуру, к тому же круг подозреваемых очень широк, и вообще неизвестно, подал ли пострадавший заявление о данном происшествии. Пока в нашем распоряжении есть лишь фотография, опубликованная в Instagram на канале «Ростов Автомобильный».

  • Падающие сверху памперсы — это еще не самое страшное. В июле в городе Остин американского штата Техас на крышу внедорожника Chevrolet Tahoe приземлился выпавший из высотного паркинга BMW.

Фото: Instagram/rostov_roads

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Комментарии (9)

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Ребят, бросить курить стало действительно легко!! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  — ссылка

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Судя по вмятине — памперс не детский))) У нас тут есть один, кто может такое сделать, не будем показывать пальцем кто это, все его и так знают. Вот только что он в Ростове забыл, на электричках туда дооолго ехать ))

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Андрей, подправьте: " Неприятный инцидент произошел в Ростове-на-Дону у одного из домоМ"

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да запросто ... я  когда около дачи зимой машину начал ставить лавина сошла с крыши дома , вишню молодую в дугу согнуло... повезло что не было тачки на месте ... особенно весной снег жосткий и лыжи ломаются весной чаще. Идея: на крышу багажник поставлю и защиту сделаю, стальной (сталь три сойдет думаю) лист «брони» 1мм c металлобазы привезу и сам приварю . Потому что за девятиэтажкой постоянно и конкретно летит — когда еда кошечкам и птичкам, когда бутылки на дорогу , теперь и стихия приносит ..и вообще от ИИ скоро страховаться начнем ...это беспилотники и дроны разные пока еще не начали падать

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Круг подозреваемых не так уж и широк. Полиция работать не хочет, человеку нанесён прямой ущерб. Что может быть проще — обойти квартиры одного подъезда начиная с верхнего этажа, в которых есть груднички и сравнить марки подгузников.

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+2
Vasily

А еще лучше сдать подгузник на анализ в поликлинику и сравнить с анализами всех мелких детишек из этого подъезда )))

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0

Вот это поднасрали так поднасрали! )))))

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+4

хаха))) это солярис что ли на фото?)

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+3
Darkmatter

Был бы солярис, пробило бы насквозь. Это чо та из иномаргопремиума видать, покрепче

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0