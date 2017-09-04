Выброшенный из окна многоэтажки памперс промял крышу иномарки

Тонкий металл на крышах автомобилей нередко страдает от града, но осадки в виде подгузников — это что-то новенькое. Неприятный инцидент произошел в Ростове-на-Дону у одного из домом жилого комплекса «Екатерининский».

В минувшие выходные житель одного из домов по улице Магнитогорская обнаружил на крыше своего автомобиля использованный подгузник. Предмет личной гигиены сделал в крыше огромную, хотя и не очень глубокую вмятину, занимающую примерно 30% ее поверхности.

ЖК «Екатерининский» был построен Ростове-на-Дону совсем недавно, многие жители в него еще только заселяются и не знакомы друг с другом — возможно, кто-то по старой средневековой традиции привык выкидывать мусор в окно, но не учел фактор этажности: даже легкая вещица, брошенная с 20-го этажа (максимальный для высоток этого микрорайона), может причинить серьезный вред и даже убить человека. В результате падения грязного памперса, к счастью, никто не пострадал, но машина теперь нуждается в дорогостоящем ремонте.

В теории вычислить метателя памперса можно с помощью анализа ДНК, но вряд ли полиция станет инициировать столь сложную процедуру, к тому же круг подозреваемых очень широк, и вообще неизвестно, подал ли пострадавший заявление о данном происшествии. Пока в нашем распоряжении есть лишь фотография, опубликованная в Instagram на канале «Ростов Автомобильный».

Падающие сверху памперсы — это еще не самое страшное. В июле в городе Остин американского штата Техас на крышу внедорожника Chevrolet Tahoe приземлился выпавший из высотного паркинга BMW.

Фото: Instagram/rostov_roads