Самые распространенные модели автомобилей в России

Аналитики выяснили, какие модели наиболее часто встречаются в российском автопарке. Сенсации не произошло: в первой тройке только Лады.

Российский автопарк насчитывает почти 42 млн легковых машин. Аналитики выяснили, какие модели автомобилей в нем наиболее распространены. Выяснилось, что безоговорочным лидером является старая добрая «семерка», естественно, не BMW, а Жигулей. По состоянию на 1 июля в России насчитывалось 1,75 млн этих седанов. Немного уступает ей ВАЗ-2106, коих в стране зарегистрировано 1,62 млн штук. На третьем месте внедорожник Lada 4x4 с 1,16 млн автомобилей (сюда же включены и старые Нивы).

Больше ни одной модели не удалось превысить отметку в миллион автомобилей. Замыкают пятерку ВАЗ-2109 (878,5 тыс. ед.) и Lada 2110 (829,8 тыс. ед.). Следом идут Lada 2114 (773,4 тыс.) и ВАЗ-2105 (751,5 тыс. ед.). Как выяснили в агентстве «Автостат», лишь затем идет первая иномарка, это Ford Focus трех поколений, которых в стране зарегистрировано 704,3 тыс. автомобилей. Наконец, замыкают десятку Toyota Corolla (695,5 тыс.) и седан Lada 21099 (679,1 тыс. шт.).

Топ-10 самых распространенных моделей автомобилей в России

Место Модель Кол-во, тыс. шт. 1. ВАЗ-2107 1750 2. ВАЗ-2106 1620 3. Lada 4x4/Нива 1160 4. ВАЗ-2109 878,5 5. ВАЗ-2110 829,8 6. Lada 2114 773,4 7. ВАЗ-2105 751,5 8. Ford Focus 704,3 9. Toyota Corolla 695,5 10. Lada 21099 679,9

Ничего удивительного в такой статистике нет: средний возраст легкового автомобиля, зарегистрированного в России, составляет 12,5 лет, а более трети автопарка занимают машины старше 15 лет. Правда, доля иномарок постепенно растет и уже достигла 60%, но на фоне Жигулей все эти автомобили находятся в относительно молодом возрасте.

Ранее были названы самые распространенные в России иномарки.

Модели Lada возглавляют и рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в России.

Фото: АВТОВАЗ