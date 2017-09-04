Самые распространенные модели автомобилей в России

Российский автопарк насчитывает почти 42 млн легковых машин. Аналитики выяснили, какие модели автомобилей в нем наиболее распространены. Выяснилось, что безоговорочным лидером является старая добрая «семерка», естественно, не BMW, а Жигулей. По состоянию на 1 июля в России насчитывалось 1,75 млн этих седанов. Немного уступает ей ВАЗ-2106, коих в стране зарегистрировано 1,62 млн штук. На третьем месте внедорожник Lada 4x4 с 1,16 млн автомобилей (сюда же включены и старые Нивы).
Больше ни одной модели не удалось превысить отметку в миллион автомобилей. Замыкают пятерку ВАЗ-2109 (878,5 тыс. ед.) и Lada 2110 (829,8 тыс. ед.). Следом идут Lada 2114 (773,4 тыс.) и ВАЗ-2105 (751,5 тыс. ед.). Как выяснили в агентстве «Автостат», лишь затем идет первая иномарка, это Ford Focus трех поколений, которых в стране зарегистрировано 704,3 тыс. автомобилей. Наконец, замыкают десятку Toyota Corolla (695,5 тыс.) и седан Lada 21099 (679,1 тыс. шт.).
Топ-10 самых распространенных моделей автомобилей в России
|
Место
|
Модель
|
Кол-во, тыс. шт.
|
1.
|
ВАЗ-2107
|
1750
|
2.
|
ВАЗ-2106
|
1620
|
3.
|
Lada 4x4/Нива
|
1160
|
4.
|
ВАЗ-2109
|
878,5
|
5.
|
ВАЗ-2110
|
829,8
|
6.
|
Lada 2114
|
773,4
|
7.
|
ВАЗ-2105
|
751,5
|
8.
|
Ford Focus
|
704,3
|
9.
|
Toyota Corolla
|
695,5
|
10.
|
Lada 21099
|
679,9
Ничего удивительного в такой статистике нет: средний возраст легкового автомобиля, зарегистрированного в России, составляет 12,5 лет, а более трети автопарка занимают машины старше 15 лет. Правда, доля иномарок постепенно растет и уже достигла 60%, но на фоне Жигулей все эти автомобили находятся в относительно молодом возрасте.
- Ранее были названы самые распространенные в России иномарки.
- Модели Lada возглавляют и рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в России.
Фото: АВТОВАЗ