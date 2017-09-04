Самые распространенные модели автомобилей в России

Аналитики выяснили, какие модели наиболее часто встречаются в российском автопарке. Сенсации не произошло: в первой тройке только Лады.

Российский автопарк насчитывает почти 42 млн легковых машин. Аналитики выяснили, какие модели автомобилей в нем наиболее распространены. Выяснилось, что безоговорочным лидером является старая добрая «семерка», естественно, не BMW, а Жигулей. По состоянию на 1 июля в России насчитывалось 1,75 млн этих седанов. Немного уступает ей ВАЗ-2106, коих в стране зарегистрировано 1,62 млн штук. На третьем месте внедорожник Lada 4x4 с 1,16 млн автомобилей (сюда же включены и старые Нивы).

Больше ни одной модели не удалось превысить отметку в миллион автомобилей. Замыкают пятерку ВАЗ-2109 (878,5 тыс. ед.) и Lada 2110 (829,8 тыс. ед.). Следом идут Lada 2114 (773,4 тыс.) и ВАЗ-2105 (751,5 тыс. ед.). Как выяснили в агентстве «Автостат», лишь затем идет первая иномарка, это Ford Focus трех поколений, которых в стране зарегистрировано 704,3 тыс. автомобилей. Наконец, замыкают десятку Toyota Corolla (695,5 тыс.) и седан Lada 21099 (679,1 тыс. шт.).

Топ-10 самых распространенных моделей автомобилей в России

Место

Модель

Кол-во, тыс. шт.

1.

ВАЗ-2107

1750

2.

ВАЗ-2106

1620

3.

Lada 4x4/Нива

1160

4.

ВАЗ-2109

878,5

5.

ВАЗ-2110

829,8

6.

Lada 2114

773,4

7.

ВАЗ-2105

751,5

8.

Ford Focus

704,3

9.

Toyota Corolla

695,5

10.

Lada 21099

679,9

Ничего удивительного в такой статистике нет: средний возраст легкового автомобиля, зарегистрированного в России, составляет 12,5 лет, а более трети автопарка занимают машины старше 15 лет. Правда, доля иномарок постепенно растет и уже достигла 60%, но на фоне Жигулей все эти автомобили находятся в относительно молодом возрасте.

Фото: АВТОВАЗ

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Комментарии (6)

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Caмый! лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем — ссылка

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Я на 25 летней 21083 ещё езжу — [у нас не ругаются] в нищите живём, кто не знает...

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Мда. [у нас не ругаются] народ живет.

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4 место ВАЗ-209 — что-то я такого не припомню. Аааа — это наверно новая модель — девятка перевареная.

Исправьте оЧеПЯтку.

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Константин Лисин

готово. спасибо.

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Ну да, одни старые ВАЗики.

Из иномарок — ФФ и Королла.

Все правильно.

Встали с колен.

На четвереньки.

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