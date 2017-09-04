Весту посадили на газ и отправили работать в такси

На международной выставке коммерческого транспорта Comtrans-2017 производитель показал новинку этого года — Ладу Весту CNG, а также наиболее востребованные коммерческие автомобили: Ладу Ларгус фургон и пикапы Granta и 4x4. Это направление рассматривается на предприятии как очень перспективное.

Впервые за последние 6 лет доля продаж коммерческих автомобилей Lada достигла 8,9%, а в сегменте корпоративных продаж марка заняла почти 18% рынка. На первом месте, конечно же, Largus — 41%, второе и третье места — у Гранты и 4х4.

Lada Vesta CNG, вышедшая на российский рынок в июле 2017 года, представлена на выставке в качестве автомобиля-такси. Битопливный седан можно заправлять как бензином, так и метаном. Использование последнего позволяет существенно экономить на топливе. Цены на Весту CNG начинаются от 600 900 рублей, и дилеры уже предлагают первые автомобили для тестирования. На стенде компании также можно увидеть уже ставшие популярными коммерческие автомобили: Largus фургон, пикап на базе Лады Гранты с изотермическим фургоном и холодильной установкой и пикап на базе Лады 4х4.



Директор по продажам АВТОВАЗа Виталий Осипов рассказал в интервью корреспонденту «За рулем», что спрос на коммерческие автомобили раньше был невелик, но теперь пришло понимание, что это направление — одна из точек роста для компании, и этому на сегодняшний день уделяется серьезное внимание. Так, высокий фургон Largus, произведенный дочерним предприятием АВТОВАЗа компанией «ВИС-Авто», за счет увеличенного объема внутреннего пространства будет пользоваться популярностью у коммерческих перевозчиков. Основные покупатели Весты CNG — это таксопарки или небольшие коммерческие организации. Есть регионы, где такие автомобили востребованы и частными покупателями. Это Кавказ и Татарстан, там хорошо развита сеть газовых заправок.



В год АВТОВАЗу удается реализовать порядка 3,5 тыс. коммерческих автомобилей. Пока производитель не рассматривает зарубежные рынки для сбыта своей коммерческой техники, в ближайших планах — закрепиться в России. Ранее «дочка» АВТОВАЗа занималась продажей этих автомобилей небольшими партиями, распространяя их среди своих партнеров, а теперь вся линейка продукции «ВИС-Авто» включена в систему дистрибуции, то есть эти автомобили можно приобрести у дилеров Лады.

Корпоративные продажи будут развиваться по четырем направлениям: это прямые контракты корпоративных клиентов с АВТОВАЗом, продажи небольшими партиями через дилеров, работа с лизинговыми компаниями и работа с производителями кузовов, выпускающими спецтехнику на базе продукции АВТОВАЗа. Это «ВИС-Авто», а также нижегородские компании «Луидор» и «Промтех».

Есть планы оснастить газовым оборудованием также и Ларгус. Пикап Веста, в принципе, тоже мог бы появиться, но, как отметил Осипов, это вряд ли целесообразно — он точно будет гораздо дороже пикапа Гранта, а по грузоподъемности особо не выиграет. Он также отметил, что обновления Ларгуса в ближайшем будущем ждать не стоит: по соотношению цена/качество нынешний автомобиль вполне конкурентоспособен и востребован на рынке.