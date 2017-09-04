Серийного прокольщика шин выдала его собака

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, который проколол шины у 31 автомобиля. Хулигана запечатлела видеокамера наружного наблюдения.

Утром 3 сентября жители одного из домов по улице Онежская обнаружили, что у припаркованных во дворе автомобилей проколоты шины, и обратились в полицию. В ходе оперативно-следственных мероприятий были изучены записи с видеокамер наружного наблюдения, на них видно, как мужчина с бутылкой в руке идет мимо машин и методично пригибается к колесам.

Вредителя быстро вычислили и задержали: им оказался ранее судимый 45-летний местный житель, сообщает сетевое издание «Е1.РУ ЕкатеринбургОнлайн» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Сначала мужчина отказывался признавать вину, но когда ему сообщили, что камера сняла гулявшую с ним собаку, владельцем которой он является, то мужчина подтвердил, что это он проколол колеса у 31 автомобиля. Без животного доказать его вину было бы гораздо сложнее, так как качество видеосъемки весьма посредственное.

Мужчина сообщил, что хулиганскую выходку он совершил в состоянии алкогольного опьянения, причем до этого случая не пил 15 лет. Накануне он поссорился с бывшей женой, с которой хотел восстановить отношения, употребил большое количество алкогольных напитков, чтобы залить горе, и пошел гулять с собакой. Во дворе дома он увидел большое количество припаркованных автомобилей, которые вызвали у него раздражение, и тогда, чтобы выместить злость, мужчина поднял с земли острый предмет и начал прокалывать им шины. В полиции он полностью раскаялся в содеянном и пообещал возместить ущерб всем пострадавшим автовладельцам.

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Фото: DPA/TASS

Видео: YouTube