Возобновились судебные заседания по делу о смертельном наезде на мальчика в Балашихе. Адвокат подсудимой Ольги Алисовой в очередной раз заявил о ее невиновности.

В обвинительном заключении прокурор отметил, что Алисова проявила преступную небрежность, не снизив скорость, хотя у нее была возможность обнаружить пешехода.

«Я признаю, что мои действия повлекли смерть человека, но это был несчастный случай, я не могла его видеть, и я не разговаривала по мобильному телефону», — сказала Ольга Алисова.

Адвокат Алисовой попросила вернуть дело в прокуратуру, так как при обыске у ее подзащитной пропал мобильный телефон. Подсудимая подала заявление о возбуждении уголовного дела в отношении следователя, проводившего обыск. Суд эти просьбы не удовлетворил, а прокурор пояснила, что телефон не пропал, а приобщен к «материалам другого дела».

На следующем этапе процесса суд исследует доказательства стороны обвинения, затем допросит обвиняемую и изучит улики, представленные стороной защиты.

Между тем отец мальчика Роман Шимко собирается возбудить иск о компенсации морального вреда. Он говорит, что его сыну это уже не важно, но есть больные дети, которым он может помочь вернуть здоровье, а возможно, и спасти жизнь. Поэтому, как только он получит требуемую сумму (10 миллионов рублей), тут же переведет ее на счет родителей, чей ребенок в этом нуждается. И это будет лучшее, что он сможет сделать в память о сыне.

Алисовой, по всей видимости, грозит до пяти лет тюрьмы. Однако ее адвокат Наталья Куракина намерена добиваться освобождения подзащитной на том основании, что ребенок был сильно «пьян» и подсудимая не могла избежать наезда.

Печально известное ДТП произошло 23 апреля во дворе жилого дома в Балашихе. Водитель Алисова не только сбила ребенка, но и не сразу это заметила, так как разговаривала по телефону, и это уже документально подтверждено на основании данных оператора мобильной связи. В результате автомобиль протащил мальчика еще 10 метров.

Позже судмедэксперт, проводивший вскрытие, нашел в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя. Это почти смертельная доза для маленького ребенка, и следствие до сих пор не нашло разгадку этой запутанной истории.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС