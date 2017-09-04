Огненный дрифт: 13 зрителей получили ожоги в Австралии

Автоспорт опасен не только для гонщиков, но и для зрителей. Эту печальную прописную истину подтвердила трагедия, случившаяся во время австралийского дрифт-фестиваля Red CentreNATS.

Заезды проходили в минувший уикенд на автодроме Alice Springs Inland Dragway. Зрители здесь стоят непосредственно у трассы за сетчатым забором. Один из автомобилей выписывал пируэты рядом с этим забором и внезапно из-за какой-то неисправности (вероятно, обрыва трубопровода) обдал толпу струей горящего бензина. Люди тут же бросились от машины врассыпную, но те, кто находился ближе всего к машине, получили довольно серьезные ожоги.

Всего в результате инцидента, по данным организаторов фестиваля, пострадало 13 человек, один из них находится в критическом состоянии. Соревнования, разумеется, тут же были остановлены, полиция проводит расследование причин трагедии.

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Фото, видео: YouTube