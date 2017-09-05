Богатым автовладельцам выделили бесплатные места на парковках

Московские власти начали отводить для электромобилей отдельные места на платных парковках улично-дорожной сети. Это может грозить невнимательным автомобилистам новыми штрафами.

В центре Москвы появились первые парковочные места, предназначенные исключительно для электромобилей. Это стало возможным после внесения очередных изменений в Правила дорожного движения, в которых появилось и определение понятия «электромобиль» и соответствующие дорожные знаки.

На каждой из платных парковок улично-дорожной сети под электромобили отведено по два места, которые расположены вблизи от зарядных станций. Оставлять на таких местах автомобили с обычными двигателями внутреннего сгорания (в том числе и гибридные) нельзя. Даже если водитель оплатит парковку, ему будет грозить штраф за стоянку в неположенном месте.

«Знаки, обозначающие парковочные места для электроавтомобилей, установлены по семи адресам в Центральном административном округе столицы», — говорит глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Напомним, что в Москве стоянка электромобилей бесплатная на всей территории города, включая зону платного парковочного пространства.

Адреса парковок, где появились первые места для стоянки электромобилей:

  1. Улица Красная Пресня, дом 31
  2. Глинищевский переулок, дом 6
  3. Улица Остоженка, дом 36
  4. Улица Бахрушина, дом 20
  5. Большой Николоворобинский переулок, дом 7, строение 2
  6. Улица Малая Дмитровка, дом 21/18
  7. Улица Большая Бронная, дом 14

По данным аналитиков агентства «Автостат», российский парк электромобилей не превышает одной тысячи штук. Правда, более половины из них действительно зарегистрированы в столичном (Москва и Московская область) регионе.

Фото: пресс-служба правительства Москвы

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Комментарии (24)

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Не понимаю почему гибрид с возможностью зарядки от сети нельзя заряжать ставить на эти места. Что за маразм.

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0

Зимой пусть ездит на электрокаталке. Никаких ДВС!

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0

— Вам, предводитель столичного департамента транспорта, пора уже лечиться электричеством.

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0

Очередное обострение у идиотов. Ничего, мы уже привыкли. Идеи которые актуальны для перенаселенных стран, выглядят идиотскими в нашей огромной, небогатой стране. Какой великий смысл продвигать электромобили в нашей стране? Технологий у нас нет, электроэнергия производится сжиганием угля и газа. Кто встретит этого идиота, скажите ему, что сжигать газ, чтобы произвести электроэнергию, чтобы зарядить электромобиль это дороговато, и сам автомобиль, и энергия для него, а потом в нашей стране, где еще не научились утилизировать лампочки и батарейки, батареи куда-то надо девать. Что в нашей стране чуть больше чем [у нас не ругаются] метана, который дешево и экологично горит в существующих двигателях, а если двигатель специально для этого модернизировать, так вообще песня.

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0

Какой смысл? Электромобили это привилегия богатых людей, а им выделяют бесплатные парковки. Я бы ещё понял знак «отечественное авто», чтобы стимулировать людей покупать и поддерживать своего производителя, но тут бред какой-то. У нас что, электромобили не покупают из-за нежелания или из-за космических цен на них?

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+4
Vasily

Про «отечественные авто» отличная идея!

А не покупают из-за нежелания. Кто мешает купить Лиф за 500–700т.р.?

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+1
Алексей

Вы про Лифан? Поясните, что за Лиф за 500–700 т.р.?

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0
Vasily

Nissan Leaf

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0
Андреев Герман

В России официально продаётся?

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0
Vasily

Конечно нет, 700 тысяч 4–5 летний из Америки

Новый мицу i-miev стоит «лимон» , SMART — 1.5 млн.

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+1
Владимир

Если официально не продаются в России, то как можно стимулировать граждан покупать эти электро автомобили?

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0
Vasily

Это вы точно подметили. Но мне всё равно нравиться, что в этом направлении хоть что-то делается.

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-1
Алексей

В каком «этом направлении»  то что делается — это идиотизм.

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0
Георгий

Обосновать цифрами можете? Или где-то что-то слышали?

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0
Владимир

про «автомобиль из откуда-то там», увы, можно забыть... Эра-Глонасс всё обрубила.

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0
Таварищ Жюков

Я не слежу за темой, но думал, что уже разрулили этот вопрос с Эра-Глонасс за деньги. Жаль

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0
Алексей

Новый Лиф в России на 500–700 тысяч? У нас АйМиев продавался за лям!

Вторые руки не интересуют, ибо нет гарантии и неизвестно сколько проживет ТАКБ.

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0
Lumi

Я новые машины не покупаю из принципа

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+1
Алексей

Б/у ? Увезти из Европы или Америки ВВБ, что бы им было чисто, а нам утилизировать? Не патриотично и не гигиенично.

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+1
Владимир

Вопрос с утилизацией конечно есть, а вот с патриотичностью — нет. Я не настолько богат, чтобы быть патриотом по части авто.

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+2
Алексей

Для этого государство и существует, чтобы недостаточно патриотичные патриоты вели себя достаточно патриотично.

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0
Георгий

А я думал, что государство должно создавать условия что бы им гордились.

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0
Vasily

Хорош бомбить. Т.н. экотранспорт в любой стране пользуется привилегиями.

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0

Хозяева жизни накупившие себе Теслы забронировали места под свои повозки?

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+1