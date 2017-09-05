Богатым автовладельцам выделили бесплатные места на парковках

Московские власти начали отводить для электромобилей отдельные места на платных парковках улично-дорожной сети. Это может грозить невнимательным автомобилистам новыми штрафами.

В центре Москвы появились первые парковочные места, предназначенные исключительно для электромобилей. Это стало возможным после внесения очередных изменений в Правила дорожного движения, в которых появилось и определение понятия «электромобиль» и соответствующие дорожные знаки.

На каждой из платных парковок улично-дорожной сети под электромобили отведено по два места, которые расположены вблизи от зарядных станций. Оставлять на таких местах автомобили с обычными двигателями внутреннего сгорания (в том числе и гибридные) нельзя. Даже если водитель оплатит парковку, ему будет грозить штраф за стоянку в неположенном месте.

«Знаки, обозначающие парковочные места для электроавтомобилей, установлены по семи адресам в Центральном административном округе столицы», — говорит глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Напомним, что в Москве стоянка электромобилей бесплатная на всей территории города, включая зону платного парковочного пространства.

Адреса парковок, где появились первые места для стоянки электромобилей:

Улица Красная Пресня, дом 31 Глинищевский переулок, дом 6 Улица Остоженка, дом 36 Улица Бахрушина, дом 20 Большой Николоворобинский переулок, дом 7, строение 2 Улица Малая Дмитровка, дом 21/18 Улица Большая Бронная, дом 14

По данным аналитиков агентства «Автостат», российский парк электромобилей не превышает одной тысячи штук. Правда, более половины из них действительно зарегистрированы в столичном (Москва и Московская область) регионе.

По мнению главы Минтранса Максима Соколова, уже через 10 лет Россия перейдет на электромобили.

Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам совещания по электрическому и беспилотному транспорту поручил разработать ряд мер по стимулированию внедрения новых технологий в России.

Не пускать автомобили с ДВС в экологически чистые районы городов и курортные зоны предложил глава КАМАЗа Сергей Когогин. Также он считает необходимым выделить бесплатные парковочные места для электромобилей на муниципальных парковках.

В ближайших планах столичных властей перевести весь общественный транспорт на электротягу.

Фото: пресс-служба правительства Москвы