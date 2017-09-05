Mercedes-Benz обновил свои самые крутые модели

За неделю до открытия Франкфуртского автосалона концерн Daimler рассекретил рестайлинговые купе и кабриолет Mercedes-Benz S-класса. Изменения во внешности незначительные, но наглядные. Обновлена линейка силовых агрегатов.

Обновленный седан S-класса был представлен еще в апреле этого на автосалоне в Шанхае, а теперь настало время освежиться двухдверкам — купе и кабриолету. Разумеется, к ним перекочевали практически все технические новшества седана, а именно: усовершенствованные системы помощи водителю; многорежимная система релаксации Energizing Comfort Control, управляющая микроклиматом, подсветкой салона, ароматизатором и музыкой; режим Curve для активной подвески Magic Body Control, позволяющий наклонять кузов внутрь виража на угол до 2,65 градуса. В салоне — обновленные руль, более изысканные материалы отделки и последняя версия мультимедийной системы Comand Online. Снаружи — новые бамперы, выхлопные патрубки и светотехника, причем в задних фонарях применены органические светодиоды — у седана таких нет. У AMG—версий вдобавок появилась новая «зубастая» фальшрадиаторная решетка Panamericana.

Линейка силовых агрегатов у купе и кабриолетов традиционно уже, чем у седана: дизелей не предлагается в принципе, а младшая модификация купе теперь называется не S 400, а S 450, хотя двигатель у нее прежний — 3,0-литровая «битурбошестерка» мощностью 367 л.с., но в паре с ней теперь трудится 9-ступенчатый автомат вместо прежнего 7-ступенчатого, при этом уже в базе автомобиль снабжается системой полного привода 4Matic.

Самый простой кабриолет носит теперь обозначение S 560 и оснащается 4,0-литровой «битурбовосьмеркой» мощностью 469 л.с. Ведущие колеса — задние, а купе с тем же двигателем доступно и в сочетании с полным приводом.

Версия AMG S 63 теперь тоже оснащается 4,0-литровым V8, но форсированным до 612 л.с., по умолчанию в комплекте идет система полного привода 4Matic+.

И наконец, на вершине гаммы находится заднеприводная модификация AMG S 65 с прежними 6,0-литровым V12 (630 л.с.) и 7-ступенчатым автоматом.

Цены, комплектации и дата старта продаж пока не объявлены.

Легендарная тюнинг-фирма Brabus покажет во Франкфурте доработанный кабриолет Mercedes-Benz S-класса под названием Rocket 900 Cabrio. Мощность двигателя V12 увеличена с 630 до 900 л.с. — это самая мощная четырехместная машина без крыши в мире!

Фото: Daimler