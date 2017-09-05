Правительство России придумало новые льготы для автопроизводителей

Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Президент поручал правительству разработать документ до 1 марта 2016 года, но его никак не могли согласовать, сроки постоянно сдвигались, и вот теперь, возможно, мы наконец увидим окончательный вариант стратегии.

Доработкой документа заняты сразу два ведомства — Минпромторг и Минэкономразвития. Сроки поджимают, новый механизм поддержки автопрома должен прийти на смену соглашениям о промсборке, а они, как известно, истекают в 2018–2020 гг. В профильных ведомствах говорят, что принципиальных разногласий между ними нет, утрясаются лишь технические моменты. Аркадий Дворкович все же раскрыл кое-какие детали новой стратегии, хотя признал, что еще не до конца все согласовано. Строиться она будет на СПИКах (специнвестконтрактах), а также будет некая фундаментальная часть.

Типовой автомобильный СПИК будет включать увеличение локализации производства двигателей, коробок переключения передач и других комплектующих, создание сильной локальной базы поставщиков, стимулирование роста объемов экспорта и поддержку инвестиций в НИОКР и новые технологии. По сути, как пишет «Финмаркет», речь идет о «промсборке-3», детали которой надеются согласовать к ноябрю.

Государство сохранит все инструменты господдержки отрасли — госзакупки, льготное кредитование и лизинг, компенсацию утилизационного сбора и т.д. В прошлом году на эти цели (без учета утилизационного сбора) бюджет потратил почти 60 млрд руб. Из проекта стратегии развития автопрома следует, что ежегодно на поддержку отрасли планируется выделять 65 млрд рублей.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

