Правительство России придумало новые льготы для автопроизводителей

Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Президент поручал правительству разработать документ до 1 марта 2016 года, но его никак не могли согласовать, сроки постоянно сдвигались, и вот теперь, возможно, мы наконец увидим окончательный вариант стратегии.

Доработкой документа заняты сразу два ведомства — Минпромторг и Минэкономразвития. Сроки поджимают, новый механизм поддержки автопрома должен прийти на смену соглашениям о промсборке, а они, как известно, истекают в 2018–2020 гг. В профильных ведомствах говорят, что принципиальных разногласий между ними нет, утрясаются лишь технические моменты. Аркадий Дворкович все же раскрыл кое-какие детали новой стратегии, хотя признал, что еще не до конца все согласовано. Строиться она будет на СПИКах (специнвестконтрактах), а также будет некая фундаментальная часть.

Типовой автомобильный СПИК будет включать увеличение локализации производства двигателей, коробок переключения передач и других комплектующих, создание сильной локальной базы поставщиков, стимулирование роста объемов экспорта и поддержку инвестиций в НИОКР и новые технологии. По сути, как пишет «Финмаркет», речь идет о «промсборке-3», детали которой надеются согласовать к ноябрю.

Государство сохранит все инструменты господдержки отрасли — госзакупки, льготное кредитование и лизинг, компенсацию утилизационного сбора и т.д. В прошлом году на эти цели (без учета утилизационного сбора) бюджет потратил почти 60 млрд руб. Из проекта стратегии развития автопрома следует, что ежегодно на поддержку отрасли планируется выделять 65 млрд рублей.

  • Ранее в дилерском сообществе сетовали, что при подготовке новой стратегии автопрома государство заботится только о производителях, не принимая во внимание продавцов автомобилей, которые не меньше пострадали во время кризиса. Они просили правительство обратить внимание и на их предложения.
  • В октябре 2016-го Минпромторг уже пытался отдать на утверждение новую стратегию, но вице-премьер Аркадий Дворкович тогда отметил, что документ вышел сырой, и вернул его на доработку.
  • Нынешняя стратегия развития автопрома должна была действовать вплоть до 2020 года, но в стремительно меняющемся мире многие положения документа устарели и нуждаются в серьезной корректировке.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

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Комментарии (13)

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Согласно российским СМИ, лидером по уровню доходов среди супруг чиновников Кремля и правительства стали жены вице-премьера Аркадия Дворковича Зумруд Рустамова.

Об этом свидетельствуют данные опубликованных деклараций о доходах и имуществе в администрации Кремля и правительстве. Так, в правительстве супруга Дворковича стала самой богатой среди всех жен.

Сумма задекларированного ею дохода за 2015 год составила 141 млн 903 тыс. рублей. Готовьте бабло-крепостные...

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-12
antaey

Как задорно минусят:)

Любо-дорого.

Значит — правда!

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-13
Каплан Илья

Ваша «правда», три года как жить людям на Украине не дает. Вот вы здесь и беситесь, Причем ники то в таких темах одни и те же, навальнята да бандеровцы.

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+4

Шо опять «новая стратегия»? А за «старую» кто-нибудь уже ответил?

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-13

Лучше бы правительство озадачилось ростом реальных доходов рядовых россиян, чтобы средняя годовая зарплата (без учёта доходов олигархов) равнялась хотя-бы цене новой Весты.

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-15
Зимин Влад

Лозунги толкать ума много не надо. Помогая автопроизводителям, государство берёт часть издержек на себя, снижая себестоимость продукта, так же предлагая дотации по кредитам, облегчая финансовую нагрузку на граждан при покупке ими автомобилей, обеспечивая тем самым рост как самих автопроизводителей, так и огромное количество смежников, а это и увеличение заработной платы и рабочие места, и как следствие рост экономики и реальных доходов населения.

Но с кастрюлей на башке это понять сложно, проще жить по принципу отнять и поделить, ума много не надо, залез на броневичок с палкой в руке, и давай орать про вселенскую несправедливость.

Зимин, вы с каждым разом всё примитивней и примитивней становитесь, видимо стареете.

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+6
Бугель

Предлагая субсидирование кредитов государство прежде всего помогает банкам которые получат свою прибыль (которая производственникам и не снилась). От помощи автопроизводителям деньгами себестоимость автомобилей никак не уменьшается (прочтите для начала как считается себестоимость). Зачем её снижать? Если себестоимость официально снизится никто денег НА ХАЛЯВУ не даст. Увеличение зарплаты от того, что работать придётся больше? Вы с какой планеты свалились?

И, кстати, можете показать где я предлагал что-то отнять и поделить?

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-9
Зимин Влад

Банки получают свою прибыль, и кредитуют в том числе бизнес, клиенты получают скидки на автомобили. От помощи государства автопроизводителям, себестоимость зависит напрямую, в том числе и помогая деньгами в проектах локализации комплектующих, тем самым непосредственно влияя на себестоимость конечного продукта. В нынешних условиях, себестоимость конкретно автомобилей нужно снижать, хотя пока речь идёт хотя бы о стабилизации, за счёт меньшей зависимости от импортируемых комплектующих. Увеличение прибыли предприятия непосредственно влияет на увеличение объёма фонда заработной платы, как и на увеличение кол-ва рабочих мест. Но там, где на башку навешивают кастрюли об этом наверное не слышали.

Именно это и предлагали, подменяя понятия, и декларируя лозунги Шарикова, причем самые наиприметивнейшие. Я уже объяснил, что эти меры государства непосредственно влияют на рост доходов населения, а в вашей странной логической конструкции, с вами кто то должен поделиться.

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+4
Зимин Влад

Ага, ждите.



Рабы не должны быть богатыми. Иначе они не рабы.

Рабы не должны быть умными. Иначе они не рабы.

Рабы не должны хотеть думать. Иначе они поймут, что они рабы, и захотят восстать.



Поэтому будет не подъем благосостояния населения, а опускание интеллектуальной планки ниже плинтуса. Чтобы рабам казалось, что им  уже прекрасно живется в *овнине.



Ну как у Орууэлла — разделение на «пролов», «членов партии» и спецов, которые переписывают историю в формате 24/7.



То есть, будет раб Вася (150 миллионов штук), телеведущий(условный Киселев) и Гениалиссимус (условный Путин).

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-16

Программа будет такая:



1. Дадим ВАЗу еще бабла.(Чемезов потирает лапки)

2. Запретим все иномарки, ввозимые из-за границы, независимо от их возраста и расположения руля.

3. Будем клеить на французские АКПП DP2/DP8 наклейку «мадэ ин раша»

4. Зарядим троллей рассказывать, какой ВАЗ обалденный, а что у Грант движки даже 100К не выхаживают, так это все из-за Обамы.

5. Повысим зряплату Дворковичу, он же так старался.



Отличная программа. Так победим.

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-16
Каплан Илья

А кроме Ненавистного Всеоткатного на шару погреются, и корейцы, и немцы, и японцы.

Каплан, как ты про это ловко забыл?!

Кстати, а где пруфы на массовый падёж грантодвигателей до 100К пробега?

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+7
Маковейчук Михаил

С учетом тех вложений, которые они уже сделали в РФ (ведь им заводы как ВАЗу от совка на шару не достались), а также с учетом того, что локализовывать Рио/Солярис или Полуседан/Рапид дальше смысла не имеет (упадет качество как у КАЛоГранты), не вижу у них ни поводов, ни возможностей для «навара».



Корейцам и немцам никто не выдает денег из бюджета РФ напрямую «на приделыванте Ладьи к Логану MCV, например) — они все сами, да и уволенных с их заводов никто не „трудоустраивает“ за счет бюджета РФ (440 миллионов).



Такие дела.



Ну и потом, вы что, всерьез верите, что эти нелюди типа Тварьковича думают о народе?

Они думают только о том, как побольше бюджет пильнуть, а проплаченные трололо вам расскажут, что это все „для народа“.



Верите им?

Отращивайте уши побольше — лапши будет немеряно.

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-11

Зачем же так открытым текстом про утилизационный сбор?

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-9