Получить водительские права можно будет в Сбербанке

Сбербанк запустит проект по предоставлению государственных услуг в своих отделениях. Вначале там начнут выдавать паспорта и водительские удостоверения.

Сбербанк, который имеет самую разветвленную сеть отделений в России, уступая, пожалуй, только Почте России, с 2019 года запустит проект по оказанию государственных услуг. Фактически, Сбербанк будет дублировать функции многофункциональных центров (МФЦ), доступность которых в ряде регионов страны крайне затруднена.

В следующем году Сбербанк начнет осуществлять деятельность в качестве МФЦ в тестовом периоде, так как это принципиально новая услуга компании, а полноценно выполнять его функции должен с 2019 года.

«Банковский сотрудник будет выполнять функции сотрудника МФЦ. Это значит, что вы сможете зарегистрировать квартиру, получить паспорт или водительские права в банке. Планируем, что это пойдет в 2019 году», — цитирует ТАСС вице-президента Сбербанка Андрея Шарова.

По его словам, нехватку многофункциональных центров испытывает примерно треть российских регионов.

Впрочем, радоваться тем, кто хочет быстро получить или обменять водительские удостоверения, рано. МФЦ лишь принимают документы, затем направляют их в ГИБДД, а там уже изготавливают новые права и присылают их в центр. Такой процесс занимает от пары дней до недели и более.

МФЦ начали выполнять функции по выдаче и обмену водительских удостоверений в марте 2017 года.

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Фото: Петр Ковалев/ТАСС