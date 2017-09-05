В столице появится еще один автомобильный мост через Москву-реку

Департамент строительства объявил конкурс на строительство моста через Москву-реку, который свяжет районы Царицыно и Печатники. Его должны соорудить через 10 месяцев после заключения контракта.

Результаты конкурса планируется огласить 2 октября, соответственно, примерно через год, то есть к следующей осени Москва получит еще один мост через одноименную реку. Новая дорога пойдет от улицы Каспийской, пересечет Каширское шоссе (здесь появится многоуровневая развязка) и вольется в улицу Шоссейная на противоположной стороне Москвы-реки.

Как сообщает официальный сайт московской мэрии, в контракте предусмотрено строительство следующих объектов:

  • восьмиполосного моста протяженностью 1,1 км через Москву-реку на пересечении Шоссейной и Каспийской улиц;
  • трех эстакад-съездов общей протяженностью 636 метров на левом берегу Москвы-реки;
  • восьмиполосной эстакады, пересекающей Каширское шоссе и Кантемировскую улицу;
  • эстакад-съездов на Каширское шоссе, с Каширского шоссе и на Кантемировскую улицу;
  • направленных съездов на Каширское шоссе, Донецкую и Кантемировскую улицы.
Кроме того, проект предусматривает реконструкцию Кантемировской и Донецкой улиц.

Глава столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев так прокомментировал будущую стройку:

«Новый мост через Москву-реку соединит Каширское шоссе с районом Печатники. После завершения работ на этом участке автомобилистам не придется делать большой крюк и ехать по Каширскому шоссе в центр, чтобы попасть в соседний район. Это позволит сократить время в пути».

  • На прошлой неделе мэр Сергей Собянин открыл дублер МКАД на юге столицы — дорогу, связывающую Варшавское шоссе с Липецкой улицей.
  • Также в августе был открыт реконструированный путепровод в деревне Крёкшино в Новой Москве.

Фото: mos.ru

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Комментарии (2)

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Конец тихой гавани в Курьяново. Сто лет там не был. Дома стояли двухэтажные, пленные немцы строили.

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А Питере чинуши похоронили так нужный городу Новоадмиралтейский мост( и Орловский туннель, для которого уже куплен был проходческий щит... Где-то он теперь ржавеет?), ради прибылей с платного Диаметра(ЗСД). Нева из украшения города становится его проклятием. Мосты через Неву нужны как воздух...

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