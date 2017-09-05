В столице появится еще один автомобильный мост через Москву-реку

Результаты конкурса планируется огласить 2 октября, соответственно, примерно через год, то есть к следующей осени Москва получит еще один мост через одноименную реку. Новая дорога пойдет от улицы Каспийской, пересечет Каширское шоссе (здесь появится многоуровневая развязка) и вольется в улицу Шоссейная на противоположной стороне Москвы-реки.
Как сообщает официальный сайт московской мэрии, в контракте предусмотрено строительство следующих объектов:
- восьмиполосного моста протяженностью 1,1 км через Москву-реку на пересечении Шоссейной и Каспийской улиц;
- трех эстакад-съездов общей протяженностью 636 метров на левом берегу Москвы-реки;
- восьмиполосной эстакады, пересекающей Каширское шоссе и Кантемировскую улицу;
- эстакад-съездов на Каширское шоссе, с Каширского шоссе и на Кантемировскую улицу;
- направленных съездов на Каширское шоссе, Донецкую и Кантемировскую улицы.
Глава столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев так прокомментировал будущую стройку:
«Новый мост через Москву-реку соединит Каширское шоссе с районом Печатники. После завершения работ на этом участке автомобилистам не придется делать большой крюк и ехать по Каширскому шоссе в центр, чтобы попасть в соседний район. Это позволит сократить время в пути».
- На прошлой неделе мэр Сергей Собянин открыл дублер МКАД на юге столицы — дорогу, связывающую Варшавское шоссе с Липецкой улицей.
- Также в августе был открыт реконструированный путепровод в деревне Крёкшино в Новой Москве.
Фото: mos.ru