В России стали больше покупать электромобилей

За семь месяцев с начала года в России было реализовано 39 электромобилей, а годом ранее — всего 33 штуки, свидетельствуют данные агентства «Автостат». Рост продаж обеспечила модная нынче марка Tesla, на которую приходится около 70% общего объема. Всего электромобилей этой марки с начала года купили 27 штук. «Серебро» — у Ниссана Лиф (8 шт.), на третьем месте Renault Twizy (3 шт.), последний в списке — Mitsubishi i—MiEV, на который с начала года нашелся лишь один покупатель.
Двадцать пять штук (более 60%) электрокаров поставлены на учет в Москве и Подмосковье, шесть бороздят просторы Дальнего Востока, две машины отправились в Краснодарский край, по одному автомобилю приобрели в Санкт-Петербурге, Татарстане, Иркутской, Воронежской, Рязанской и Ростовской областях.
- Глава Минтранса Максим Соколов предрек, что в ближайшие 10 лет в мире произойдет полный переход на электротранспорт. В связи с этим в России следует совершенствовать инфраструктуру, чтобы обеспечить такую технику электрозарядными станциями.
- На совещании, посвященном развитию электрического и беспилотного транспорта в России, глава российского правительства Дмитрий Медведев обещал его производителям финансовую поддержку.
- Кстати, некоторых владельцев автомобилей Tesla мы знаем по именам. Разумеется, позволить себе автомобиль этой недешевой марки могут лишь хорошо обеспеченные люди.
Фото: Tesla