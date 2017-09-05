В России стали больше покупать электромобилей

Рост составил 18%, хотя стоит учитывать крайне низкую базу. Лидер продаж — марка Tesla.

За семь месяцев с начала года в России было реализовано 39 электромобилей, а годом ранее — всего 33 штуки, свидетельствуют данные агентства «Автостат». Рост продаж обеспечила модная нынче марка Tesla, на которую приходится около 70% общего объема. Всего электромобилей этой марки с начала года купили 27 штук. «Серебро» — у Ниссана Лиф (8 шт.), на третьем месте Renault Twizy (3 шт.), последний в списке — Mitsubishi i—MiEV, на который с начала года нашелся лишь один покупатель.

Двадцать пять штук (более 60%) электрокаров поставлены на учет в Москве и Подмосковье, шесть бороздят просторы Дальнего Востока, две машины отправились в Краснодарский край, по одному автомобилю приобрели в Санкт-Петербурге, Татарстане, Иркутской, Воронежской, Рязанской и Ростовской областях.

Фото: Tesla