В России стали больше покупать электромобилей

Рост составил 18%, хотя стоит учитывать крайне низкую базу. Лидер продаж — марка Tesla.

За семь месяцев с начала года в России было реализовано 39 электромобилей, а годом ранее — всего 33 штуки, свидетельствуют данные агентства «Автостат». Рост продаж обеспечила модная нынче марка Tesla, на которую приходится около 70% общего объема. Всего электромобилей этой марки с начала года купили 27 штук. «Серебро» — у Ниссана Лиф (8 шт.), на третьем месте Renault Twizy (3 шт.), последний в списке — Mitsubishi iMiEV, на который с начала года нашелся лишь один покупатель.

Двадцать пять штук (более 60%) электрокаров поставлены на учет в Москве и Подмосковье, шесть бороздят просторы Дальнего Востока, две машины отправились в Краснодарский край, по одному автомобилю приобрели в Санкт-Петербурге, Татарстане, Иркутской, Воронежской, Рязанской и Ростовской областях.

Фото: Tesla

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Комментарии (2)

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Статистика хитрая штука. В прошлом году не было ни одного случая заболевания Коксаки, в этом 3 случая — рост заболеваемости 300% — караул!

Так же и с электромобилями и гибридами.

Япония подарила Украине 150 (не точно) гибридных аутлендеров, а в РФ ни одного, выходит Украина обогнала Россию по гибридизации на 15000% :)))

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Стоит добавить кое-что: «За семь месяцев с начала года в России было реализовано 39 электромобилей... под этих покупателей уже зарезервировали парковки в Москве.»

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