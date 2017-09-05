У Volkswagen Multivan в России нашли дефектные ремни ГРМ

Российское отделение Volkswagen объявило об отзыве более семи тысяч микроавтобусов Multivan двух поколений из-за возможного дефекта поликлинового ремня.

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве на российском рынке микроавтобусов Multivan двух поколений (T5 и T6). Об этом говорится в уведомлении компании, направленном в адрес Росстандарта.

Сервисная кампания организована в отношении 7670 автомобилей, которые были проданы на нашем рынке с 2014 по 2016 год. Причиной отзыва стал возможный дефект в конструкции, который приводит к касанию собственной ветви поликлинового ременя (он же ремень ГРМ) между натяжителем ремня и направляющим роликом. Данный дефект может привести к преждевременному износу и в отдельных случаях к обрыву поликлинового ремня.

На всех отзываемых автомобилях дилеры заменят натяжители ремня и, собственно, сам ремень. Все работы будут бесплатными для владельцев.

Дилеры проинформируют владельцев отзываемых Фольксвагенов Multivan о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Сами владельцы могут узнать, попадает ли их автомобиль под отзыв, ознакомившись со списком автомобилей, попавших под данную сервисную кампанию на сайте Росстандарта.

Самым крупным отзывом автомобилей в России в этом году стала сервисная кампания УАЗа, которая затронула более 70 тыс. автомобилей.

Осенью прошлого года Volkswagen представил вседорожную версию Multivan.

Фото: Volkswagen