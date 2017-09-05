У Volkswagen Multivan в России нашли дефектные ремни ГРМ

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве на российском рынке микроавтобусов Multivan двух поколений (T5 и T6). Об этом говорится в уведомлении компании, направленном в адрес Росстандарта.
Сервисная кампания организована в отношении 7670 автомобилей, которые были проданы на нашем рынке с 2014 по 2016 год. Причиной отзыва стал возможный дефект в конструкции, который приводит к касанию собственной ветви поликлинового ременя (он же ремень ГРМ) между натяжителем ремня и направляющим роликом. Данный дефект может привести к преждевременному износу и в отдельных случаях к обрыву поликлинового ремня.
На всех отзываемых автомобилях дилеры заменят натяжители ремня и, собственно, сам ремень. Все работы будут бесплатными для владельцев.
Дилеры проинформируют владельцев отзываемых Фольксвагенов Multivan о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Сами владельцы могут узнать, попадает ли их автомобиль под отзыв, ознакомившись со списком автомобилей, попавших под данную сервисную кампанию на сайте Росстандарта.
- Самым крупным отзывом автомобилей в России в этом году стала сервисная кампания УАЗа, которая затронула более 70 тыс. автомобилей.
- Осенью прошлого года Volkswagen представил вседорожную версию Multivan.
Фото: Volkswagen