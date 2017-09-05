У Volkswagen Multivan в России нашли дефектные ремни ГРМ

Российское отделение Volkswagen объявило об отзыве более семи тысяч микроавтобусов Multivan двух поколений из-за возможного дефекта поликлинового ремня.

Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan

Volkswagen > Multivan

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве на российском рынке микроавтобусов Multivan двух поколений (T5 и T6). Об этом говорится в уведомлении компании, направленном в адрес Росстандарта.

Сервисная кампания организована в отношении 7670 автомобилей, которые были проданы на нашем рынке с 2014 по 2016 год. Причиной отзыва стал возможный дефект в конструкции, который приводит к касанию собственной ветви поликлинового ременя (он же ремень ГРМ) между натяжителем ремня и направляющим роликом. Данный дефект может привести к преждевременному износу и в отдельных случаях к обрыву поликлинового ремня.

На всех отзываемых автомобилях дилеры заменят натяжители ремня и, собственно, сам ремень. Все работы будут бесплатными для владельцев.

Дилеры проинформируют владельцев отзываемых Фольксвагенов Multivan о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Сами владельцы могут узнать, попадает ли их автомобиль под отзыв, ознакомившись со списком автомобилей, попавших под данную сервисную кампанию на сайте Росстандарта.

  • Самым крупным отзывом автомобилей в России в этом году стала сервисная кампания УАЗа, которая затронула более 70 тыс. автомобилей.
  • Осенью прошлого года Volkswagen представил вседорожную версию Multivan.

Фото: Volkswagen

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Volkswagen Multivan

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Комментарии (5)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

«ветви поликлинового ременя (он же ремень ГРМ) „-нет слов. Ребята, стыдно за Вас , превращаетесь в желтую газетенку! В статье несколько раза путаете понятия: поликлиновый, затем ремень ГРМ. Видно сразу,что статья написана далёким от техники человеком. А вообще, слышали звон и не знаете откуда он. Это отзывная акция по замене в первую очередь дефектного натяжителя ремня поликлиника., ремень же меняется до кучи, как пострадавший от натяжителя элемент.

Ответить#
0

«Причиной отзыва стал возможный дефект в конструкции, который приводит к касанию собственной ветви поликлинового ременя (он же ремень ГРМ) „

А ничего, что ремень ГРМ не может быть поликлиновым априори? И ВАГ, от привода ГРМ ремнём, отказался лет 10 назад...

Ответить#
0
Автомеханик со стажем

От ремня ГРМ ВаАГ не отказался, вообще не собирается, весь комтранспорт на ремне, легковые EA 211  все с ременным приводом. По статье: в результате данной проблемы происходит перетирание ремня поликлинового, его обрыв,а получившиеся ошметки имеют шанс затянуться под ремень ГРМ с соответствующими последствиями.

Ответить#
0

А отзывную компанию по замене цепи на моторах TSI предыдущего поколения они не хотят объявить?

Ответить#
0

Походу, их ВАЗ покусал:)



Молодцы немцы, вообще-то.

Репутацией, в отличие от овноВАЗа дорожат.



На КАЛоГрантах, вон, ремни рвутся — только в путь, а отзыва нет как нет.



Это был бы отзыв ВСЕХ овноВАЗиков, кроме классики и Нивы с цепными движками.



Я б посмотрел:)

Ответить#
-1