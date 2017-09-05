Какие улицы перекроют в Москве на время празднования Дня города

В этом году Москва празднует 870-летний юбилей, в связи с чем традиционный для сентября День города будет отмечаться особенно пышно. Разумеется, автомобилистам на это время придется потесниться.

В ближайшие дни в рамках празднования Дня города в столице пройдет более 400 праздничных мероприятий, в которых, по расчетам мэрии, примут участие порядка 10 миллионов москвичей и гостей столицы. Многие москвичи, особенно из числа автомобилистов, День города не любят и предпочитают на время праздника куда-нибудь уехать, тем более что в столице на это время многие улицы перекрывают, ездить по ним на машинах нельзя.

Как сообщает официальный сайт столичной мэрии, в 2017 году ограничение движения в связи с подготовкой к празднику будет введено уже сегодня вечером.

5 сентября

С 23:59 5 сентября до 23:59 7 сентября по одной полосе в каждую сторону отберут у автомобилистов на Тверской улице, Охотном Ряду и в Театральном проезде. С 22:00 5 сентября до 06:00 12 сентября будет сужена проезжая часть на улицах Авиаконструктора Микояна, Маршала Шапошникова, Авиаконструктора Сухого и в Ходынском проезде.

Также сегодня в полночь перекроют Малый Гнездниковский и Газетный переулки — движение здесь возобновится лишь в 06:00 12 сентября.

8 сентября

С 00:01 8 сентября до 06:00 11 сентября для машин закроют Тверскую улицу на участке от Тверского бульвара до Охотного Ряда и Большой Николопесковский переулок от дома 28/1, стр. 1 по улице Арбат до дома 3 по самому Большому Николопесковскому переулку.

С 20:00 8 сентября до 06:00 11 сентября будут перекрыты улицы Охотный Ряд, Моховая (на участке от Воздвиженки до Тверской) и Театральный проезд (между Большой Дмитровкой и Петровкой).

9 сентября

С 11:00 до 18:00 нельзя будет проехать по Переяславскому переулку — здесь будет проходить фестиваль «Огород желаний и возможностей».

С 07:00 до 12:00 будет ограничено движение по двум полосам в районе разворота с четной на нечетную сторону Цветного бульвара, а с 12:00 до 17:00 Цветной бульвар будет перекрыт целиком.

С 15:00 до 21:30 закроют проезд по улице Богданова от дома 50 до пересечения с Солнцевским проспектом.

С 15:00 до 17:00 в Зеленограде перекроют улицу Николая Злобина, с 15:30 до 17:30 — Центральный проспект, с 15:00 до 23:00 — Савелкинский проезд.

С 13:00 до 22:30 нельзя будет проехать по улице Волхонка от Гоголевского бульвара до Всехсвятского проезда. Этот же участок будет перекрыт 10 сентября с 15:00 до 20:30.

С 20:50 до 21:10 (время запуска фейерверков) перекроют Раушскую набережную, улицу Кадырова и Вологодский проезд от Хотьковской улицы до дома 97, корп. 1 по Алтуфьевскому шоссе.

С 20:30 до 21:30 для автомобилей будет закрыта Москворецкая набережная.

10 сентября

С 12:00 до 19:00 перекроют переулок Чернышевского от дома 5, стр. 1 до пересечения с переулком Достоевского.

С 10:00 до 13:00 в связи с проведением благотворительного велозаезда «ТеатРалли» для машин закроют улицы Каретный Ряд и Петровку, разворот на Тургеневской площади, а также Страстной, Петровский, Рождественский и Сретенский бульвары.

С 07:00 до 22:00 из-за проведения выборов будет перекрыт Большой Черкасский переулок.

Департамент транспорта Москвы, в свою очередь, анонсировал организованную по случаю Дня города выставку старинного общественного транспорта: она пройдет 9 сентября с 12:00 до 15:00 по адресу улица Дениса Давыдова, дом 2. Здесь можно будет посмотреть на легендарные автобусы и троллейбусы (порядка 40 единиц), и оценить современную технику, которая выйдет на улицы города в ближайшем будущем. Экспозицию дополнят и ретроавтомобили, гостей будут развлекать аниматоры в исторических костюмах и музыкальные коллективы. Ниже представлена схема проезда на мероприятие:

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС, dt.mos.ru