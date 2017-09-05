В Красноярске дорожники закатали лужу асфальтом

Об этом на своей страничке в Фейсбуке рассказал депутат законодательного собрания региона Александр Глисков.

Как сообщает депутат, к нему обратилась жительница дома 36 по улице Лазо. Он просила дать совет, как ей следует поступить, если она утром наблюдала с балкона, как

«...чернявые парни на асфальтоукладчике резво закатывали свежий асфальт в свежую лужу в нашем дворе. Яма стояла все лето сухая почти. Но именно сейчас резко нашлись средства, видимо».

Депутат Глисков, пользуясь своими полномочиями, пообещал направить запросы в соответствующие инстанции, чтобы власти не принимали такие работы.

В Красноярске дорожники закатали лужу асфальтом

  • В регионах стало традицией бороться с лужами нетрадиционными способами. Но обычно таким образом привлекают внимание к непорядку на дорогах сами местные жители. Вспомним байдарочника из Омска, который переплыл лужу во дворе.
  • Или девушку из Саратова, которая привлекла внимание своим заплывом на надувном розовом фламинго. И опять... по луже!

Фото: Фейсбук

В Красноярске дорожники закатали лужу асфальтом
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