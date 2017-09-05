В Красноярске дорожники закатали лужу асфальтом

Как сообщает депутат, к нему обратилась жительница дома 36 по улице Лазо. Он просила дать совет, как ей следует поступить, если она утром наблюдала с балкона, как
«...чернявые парни на асфальтоукладчике резво закатывали свежий асфальт в свежую лужу в нашем дворе. Яма стояла все лето сухая почти. Но именно сейчас резко нашлись средства, видимо».
Депутат Глисков, пользуясь своими полномочиями, пообещал направить запросы в соответствующие инстанции, чтобы власти не принимали такие работы.
- В регионах стало традицией бороться с лужами нетрадиционными способами. Но обычно таким образом привлекают внимание к непорядку на дорогах сами местные жители. Вспомним байдарочника из Омска, который переплыл лужу во дворе.
- Или девушку из Саратова, которая привлекла внимание своим заплывом на надувном розовом фламинго. И опять... по луже!
Фото: Фейсбук