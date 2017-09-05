В правительстве нашли способ не сокращать рабочих на АВТОВАЗе

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович полагает, что сохранение численности работников больше вопрос к руководству компании. Важно, какие модели выводятся на рынок, какая будет политика государства, какой спрос на автомобили. Все это следует тщательно просчитать, а резерв для повышения производительности на предприятии есть.
«Если удастся запустить выпуск новых конкурентоспособных моделей, то вполне может быть, что в конечном счете текущая численность сохранится», — отметил вице-премьер.
В конце августа стало известно, что на АВТОВАЗе собираются досрочно отправить на пенсию 500 сотрудников. Им обещают доплачивать по 5 тысяч рублей к пенсии на протяжении пяти лет.
- Одним из перспективных направлений на предприятии сейчас считают выпуск коммерческого транспорта. На проходящую сейчас выставку «Комтранс» АВТОВАЗ привез седан Лада Веста CNG, Ларгус фургон с обычной и высокой крышей, а также пикапы Granta и 4x4.
- На предприятии сложилась сложная кадровая ситуация, это потребовало 430 млн бюджетных рублей, чтобы устроить судьбы 4 тысяч сотрудников АВТОВАЗа, которые могут быть сокращены с предприятия.
Фото: «За рулем»