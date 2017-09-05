В правительстве нашли способ не сокращать рабочих на АВТОВАЗе

Все зависит от стратегии руководства компании. Если удастся наладить выпуск новых конкурентоспособных моделей, то появится возможность сохранить текущую численность работников.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович полагает, что сохранение численности работников больше вопрос к руководству компании. Важно, какие модели выводятся на рынок, какая будет политика государства, какой спрос на автомобили. Все это следует тщательно просчитать, а резерв для повышения производительности на предприятии есть.

«Если удастся запустить выпуск новых конкурентоспособных моделей, то вполне может быть, что в конечном счете текущая численность сохранится», — отметил вице-премьер.

В конце августа стало известно, что на АВТОВАЗе собираются досрочно отправить на пенсию 500 сотрудников. Им обещают доплачивать по 5 тысяч рублей к пенсии на протяжении пяти лет.

Фото: «За рулем»

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