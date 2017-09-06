Революция в ГИБДД — МВД требует отказаться от «палочной» системы наказаний

Министерство внутренних дел начало подготовку проекта поправок, которые изменят подход к бюджетному прогнозированию и фактически отменят «палочную» систему наказаний, когда доходы региона зависят в том числе от количества зафиксированных нарушений ПДД.

Министерство внутренних дел предложило регионам поумерить пыл в желании собрать побольше денег с водителей и отказаться от закладывания в прогноз бюджета сумм от штрафов за нарушения правил дорожного движения. Сегодня регионы при составлении бюджетов руководствуются фактически «палочной» системой: за год на дорогах должно быть поймано определенное количество нарушителей, а в бюджет, соответственно, — поступить определенная сумма от наложенных штрафов.

В уведомлении МВД, размещенном на сайте публикации нормативно-правовых актов, говорится, что в ведомстве начали подготовку проекта поправок в постановление правительства № 574, в котором описывается методика прогнозирования поступления средств в бюджеты.

В МВД считают существующий подход «нецелесообразным», так как он основывается на количестве совершенных правонарушений, устанавливает показатели в работе полицейских, то есть возвращает «палочную» систему, от которой в МВД давно отказались (по крайней мере на бумаге).

Среди других аргументов в МВД приводят тот, что не каждое правонарушение влечет за собой наложение штрафа: суд может лишить водительских прав, арестовать водителя, вынести предупреждение. Также суд может назначить штраф ниже минимального административного штрафа. А значит, в прогнозе бюджета окажутся завышенные показатели.

Напомнили в МВД и о 50-процентной «скидке» на уплату штрафов в 20-дневный срок. Кроме того, действующая методика предполагает 100-процентное исполнение вынесенных постановлений, а это в МВД представляется «невозможным в силу субъективных причин». В отчете Счетной палаты говорится, что в 2015–2016 годах ГИБДД вынесла 162,48 млн постановлений о штрафах на сумму в 146,97 млрд руб. Но в 2016 году в бюджет поступило 125,08 млрд руб.

В регионах вряд ли с энтузиазмом воспримут инициативу МВД: в некоторых субъектах уже заложились на повышенные доходы от штрафов за нарушения ПДД. Так, в Московской области уже выписали штрафов на сумму в 200 млн руб. и ожидают, что до конца года эта сумма увеличится в два раза. Лидером по поступлению в бюджет штрафов за нарушения ПДД является Москва, где установлено больше всего камер.

Эксперты неоднократно заявляли, что камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД уже давно превратились из средства профилактики в инструмент пополнения бюджета. А это противоречит самой концепции повышения безопасности дорожного движения.

  • В Московской области до конца года в 10 раз увеличат число мест, где работают камеры фиксации нарушений ПДД.
  • МВД хочет переложить на региональные власти право выписывать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами.

Фото: Виктор Клюшкин/ТАСС

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Комментарии (3)

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Предвыборный пафос. Пыль в глаза планктону. План останется как и был (определенное количество протоколов и налички) в зависимости от места «кормушки» Помню и с авто налогом «центр» отдал на откуп местным властям, прикрываясь, что налог отменят. При этом пришла директива собрать налог на авто больше, чем за прошлый год.

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Это как у нас в СНТ есть отработка: бревна и сваи заколачивать своими силами,невыход 500р.

Я предложил начальнице другой путь: я (мы все 300 дачников-спартанцев) буду (помимо по-счетчику) платить за неотключение света (с октября по май 7 мес зимой без света и в снегу СНТ стоит) оно же пользование услугой «электричество» 1000р в год и застрахую дачу от пожара и воров в Росгосстрахе (в прошл году 1000р ) ..а забор 5 м восстанавливать пусть наймут профессионалов с защитой от риска травм и т.п. могу еще на лыжах нормы ГТО сдать для общего блага.. рядом с СНТ новая лыжная трасса с освещением ..чемпионы мира катаются, а у нас дома рядом, но в них даже чай закипятить нельзя и в темноте можно лыжи/палки сломать

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Ой, не смешите так! На моей памяти — уже пятый раз...еще Рашид Гумарович с гантелькой всё сказки рассказывал...и сам в них верил.

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