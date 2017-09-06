Министерство внутренних дел начало подготовку проекта поправок, которые изменят подход к бюджетному прогнозированию и фактически отменят «палочную» систему наказаний, когда доходы региона зависят в том числе от количества зафиксированных нарушений ПДД.

Министерство внутренних дел предложило регионам поумерить пыл в желании собрать побольше денег с водителей и отказаться от закладывания в прогноз бюджета сумм от штрафов за нарушения правил дорожного движения. Сегодня регионы при составлении бюджетов руководствуются фактически «палочной» системой: за год на дорогах должно быть поймано определенное количество нарушителей, а в бюджет, соответственно, — поступить определенная сумма от наложенных штрафов.

В уведомлении МВД, размещенном на сайте публикации нормативно-правовых актов, говорится, что в ведомстве начали подготовку проекта поправок в постановление правительства № 574, в котором описывается методика прогнозирования поступления средств в бюджеты.

В МВД считают существующий подход «нецелесообразным», так как он основывается на количестве совершенных правонарушений, устанавливает показатели в работе полицейских, то есть возвращает «палочную» систему, от которой в МВД давно отказались (по крайней мере на бумаге).

Среди других аргументов в МВД приводят тот, что не каждое правонарушение влечет за собой наложение штрафа: суд может лишить водительских прав, арестовать водителя, вынести предупреждение. Также суд может назначить штраф ниже минимального административного штрафа. А значит, в прогнозе бюджета окажутся завышенные показатели.

Напомнили в МВД и о 50-процентной «скидке» на уплату штрафов в 20-дневный срок. Кроме того, действующая методика предполагает 100-процентное исполнение вынесенных постановлений, а это в МВД представляется «невозможным в силу субъективных причин». В отчете Счетной палаты говорится, что в 2015–2016 годах ГИБДД вынесла 162,48 млн постановлений о штрафах на сумму в 146,97 млрд руб. Но в 2016 году в бюджет поступило 125,08 млрд руб.

В регионах вряд ли с энтузиазмом воспримут инициативу МВД: в некоторых субъектах уже заложились на повышенные доходы от штрафов за нарушения ПДД. Так, в Московской области уже выписали штрафов на сумму в 200 млн руб. и ожидают, что до конца года эта сумма увеличится в два раза. Лидером по поступлению в бюджет штрафов за нарушения ПДД является Москва, где установлено больше всего камер.

Эксперты неоднократно заявляли, что камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД уже давно превратились из средства профилактики в инструмент пополнения бюджета. А это противоречит самой концепции повышения безопасности дорожного движения.

В Московской области до конца года в 10 раз увеличат число мест, где работают камеры фиксации нарушений ПДД.

МВД хочет переложить на региональные власти право выписывать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами.

Фото: Виктор Клюшкин/ТАСС