Nissan представил электромобиль для России

В Токио и Лос-Анджелесе состоялась презентация второго поколения электрического хэтчбека Nissan Leaf. Для нас эта премьера особенно интересна: японцы обещают привезти новый Лиф в Россию.

Nissan Leaf

Как минимум полмиллиона человек, записавшихся в очередь на Tesla Model 3, могут с нами не согласиться, но именно презентация второго поколения хэтчбека Nissan Leaf стала главным событием года в мире «зеленых» автомобилей. Первое поколение Nissan Leaf за семь лет разошлось тиражом почти 280 тысяч экземпляров, и у нового поколения как минимум есть шанс повторить его успех.

Успех первого Лифа на рынке был связан с тем, что он больше других электромобилей своего времени был похож на обычный автомобиль. Несмотря на неоднозначный дизайн (он получил шутливое прозвище «лягушонок»), Leaf имел облик традиционного хэтчбека гольф-класса. Вторая причина: невысокая цена. И в «Ниссане» не стали устраивать революций, а, пойдя эволюционным путем, полностью преобразили свой электромобиль.

Nissan Leaf

Второе поколение получило динамичный, можно даже сказать, агрессивный дизайн с V-образной вставкой спереди, плавно ниспадающей к задней части крыши, затемненными в верхней части стойками, придающими крыше «плавающий» эффект. При этом в компании тщательно проработали аэродинамику электромобиля: коэффициент Сх здесь равен всего 0,28.

Второе поколение Nissan Leaf получило электромотор мощностью 110 кВт (150 л.с.), это на 30 кВт (40 л.с.) больше, чем у предшественника. Емкость батарей выросла до 40 киловатт-часов. Этого достаточно для того, чтобы проехать на одной зарядке до 378 км по европейскому циклу NEDC. Правда, по американскому циклу запас хода составляет 150 миль (240 км). Но через некоторое время в Nissan обещают представить версию с батареями емкостью 60 киловатт-часов, запас хода которой будет заметно выше. До заветной сотни хэтчбек разгоняется за 7,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 144 км/ч. Автопроизводитель утверждает, что полная зарядка батарей от обычной 3-киловаттной сети займет 16 часов, но при использовании «быстрой» зарядной станции стандарта CHAdeMO батареи Leaf заряжаются на 80% всего за 40 минут.

Nissan Leaf

Полностью преобразился и интерьер машины. Нельзя сказать, что в Leaf стало заметно просторнее, но подсветка салона визуально расширяет его. Здесь все по-новому: приборная панель, сиденья, информационно-развлекательная система с 7-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, руль, который получил обогрев…

Nissan Leaf

А еще Leaf самый технологически продвинутый из всех современных Ниссанов. У него есть полуавтономная система вождения ProPILOT с активным круиз-контролем, работающим на скоростях от 30 до 144 км/ч. Система позволяет не только сохранять расстояние до впереди идущего автомобиля, но и удерживает в полосе. В случае пробки, если движение возобновилось в течение трех секунд, ProPILOT сам наберет скорость, если задержка выше — водителю придется прикоснуться к педали акселератора.

Есть здесь и автопарковщик ParkPILOT, который сам определит подходящее по габаритам место на паркинге, а затем с помощью 12 датчиков и камер запаркует автомобиль.

Система ProPILOT способна удерживать электромобиль в полосе и контролировать дистанцию до впереди идущего транспортного средства на скорости от 30 до 144 км/ч

Ну и, наконец, самая интересная «фишка» второго Leaf — это система, получившая название e-Pedal. Она позволяет управлять разгоном и торможением с помощью одной педали. Причем электроника способна удерживать Leaf даже на уклоне.

Естественно, Nissan Leaf достались и все самые современные системы безопасности: контроль «мертвых» зон, автоматическое переключение дальнего света на ближний, система экстренного торможения перед препятствием, система распознавания дорожных знаков и другие.

В Европе продажи второго поколения Nissan Leaf начнутся в январе следующего года, тогда же будут объявлены и цены. По неофициальной информации, компании удалось удержать ценник на базовую версию ниже 30 тыс. долларов.

О том, что новый Leaf появится в России, представители Nissan заявили на выставке «Иннопром-2017».

В России вновь повысился интерес к электромобилям. Их продажи за первые семь месяцев выросли на 18%.

Фото: Nissan