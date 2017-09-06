Большой дешевый кроссовер от Lifan. Приценимся?

Свой юбилей (десять лет на российском рынке) китайский производитель отметил очередной новинкой. К двум кроссоверам (X50 и X60) и паре седанов (Solano II и Murman) добавили семиместный SUV с именем Myway. Уже известна цена модели.

На первых порах Lufan Myway будут поставлять на наш рынок в единственной версии с бензиновым 1,8-литровым двигателем мощностью 125 л.с. и 5-ступенчатой коробкой передач. Автомат придержат до начала следующего года. Привод будет только задний, и, несмотря на то что в арсенале модели есть и полноприводная трансмиссия, вариант 4х4 поставлять к нам в ближайшее время не планируют. Комплектация тоже единственная, хотя и довольно насыщенная: рейлинги, литые диски, ABS и ESP, две подушки безопасности, бесключевой доступ, мультимедийная система с жидкокристаллическим экраном и шестью динамиками.



Продажи автомобиля стартуют через неделю, поэтому цену уже назвали — 799 900 рублей. Она вполне привлекательная, учитывая, в первую очередь, вместительность автомобиля.

В Лифане Майвей длиной 4440 мм и с колесной базой 2720 мм три ряда сидений. Причем два последних можно сложить, а в освободившемся пространстве разместить поклажу. Если необходимо использовать автомобиль c полной пассажирской загрузкой, предупреждаем об ограниченных возможностях «галерки». На последнем ряду с комфортом усядутся разве что подростки — взрослые чуть выше 170 см выдавливают коленями спинки сидений впереди стоящих кресел, да и младшим детям в креслах, скорее всего, здесь будет тесновато, даже если попросить пассажиров второго ряда сдвинуть подушку вперед или поставить спинку более вертикально.



Самый серьезный, да и, пожалуй, единственный конкурент «китайца» — бюджетный семиместный Лада Ларгус. Комплектация у него чуть беднее, дорожный просвет (в версии Cross) почти на 20 мм (170 против 192 мм) меньше, но при этом он просторнее (на третьем ряду удобно усядутся даже взрослые), и цена ровно на 100 тысяч рублей ниже, что весьма существенно для небогатых покупателей. Конструкция Ларгуса более технологичная и продуманная — взять хотя бы третий ряд сидений, который можно отстегнуть в одно движение. Да и двигатель у Лады приводит передние колеса, а у Лифана — задние, что менее предпочтительно в российских условиях. Динамические характеристики сопоставимы — мотор у «китайца» почти на два десятка сил мощнее, но при этом и общая масса автомобиля на 200 кг больше. Впрочем, у Лифана есть еще одно немаловажное преимущество, которое может стать решающим в борьбе за покупателя — более современный и привлекательный дизайн. И кому покупатель решит отдать предпочтение, с уверенностью сказать трудно.

Большой дешевый кроссовер от Lifan. Приценимся?

Фото: Lifan

Большой дешевый кроссовер от Lifan. Приценимся?
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Комментарии (7)

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Обидно после Китая смотреть на Автоваз. Его тачки лучше по качеству, но почему такой убогий дизайн? Лифан смотрится гораздо интересней Ларгуса. Так же китайцы очень хорошо освоили запихивание в машину дисплеев, которые почти ничего не стоят в плане денег, зато машина становится сразу как бы классом выше.

Еще у китайцев есть амбиции сделать автомобиль, который будет выглядеть дорого. Броский дизайн, «экокожа», дисплеи, содранные у грандов автопрома решения салонов. Автоваз же делает по другому. Он старается сделать автомобиль, который выглядит максимально дешево и уныло, хотя по ценнику их тачки уже и не такие дешевые как им кажется. Из последнего творчества прилично выглядит пожалуй только Vesta SW Cross и то на фотках. Уверен что в живую все окажется гораздо печальнее, просто от того, что машина маленькая и узкая. По габаритам до Вольво кросскантри она не дотягивает очень солидно. Ну почему нельзя было Весту сделать метр 60 в ширину? Ну почему весте кросс нельзя было сдвинуть ручник в сторону, как на всех приличных машинах, а между сиденьями сделать ящик для мелочей и подстаканники, зачем его поставили аккуратно между сиденьями? Вот такие мелочи, которые ничего не стоят, китайцы делать научились, а на вазе сидит вредитель и делает все как на копейке.

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+1
Гринпис

У Автоваза лучше качество? Похоже у вас не было китайской машины либо с вазиком нереально повезло )))

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+2
Алексей

Как минимум ваз делает умнее. Идем на авторевю и смотрим «страховой» краштест джили м гранд ec7 и лада веста. У джили от удара на скорости 15 км смялся лонжерон и перекосило дверь водителя, у весты смялась только специальная не знаю что, для этого предназначенная, как и у шкоды и у фолксвагена поло. Потом сходите на форум джили и почитайте что там пишут. Тачки вполне косячные. Но я бы лично купил Джили просто потому что при разнице в 30 тысяч она больше, там будет чуть мощнее двигатель, лучше коробка, кожаные кресла, вообще комплектация побогаче, а, будет еще люк! Как же китаец без люка. Рычаг стояночного тормоза сделан не как в копейке. А в аварию ведь можно и не попасть, верно?

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-1
Гринпис

По поводу краштестов возможно, но я имел ввиду под качеством, весь гемор владения авто и комфорт.

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0
Алексей

Что касается геморности владения думаю примерно одинаково, тут надо смотреть не столько на надежность, сколько на качество сервиса. На работе собственник купил Q7 весной. Через неделю машина поехала отдыхать на 2 недели в сервис, чуваку выдали А8 на подмену... это так — зарисовка. Я не уверен, что у китайцев сейчас сервис лучше и доступнее особенно в регионах, где степень проникновения не высока. В остальном они примерно на том же уровне что и наш автопром + кривая российская локализация. Глядишь и наши машины окажутся даже немного лучше (технически). Особенно за счет того, что китайцы попадают на наш рынок с солидной задержкой. Начинка у них выглядит богаче. Меня убивает не способность ВАЗа сделать красивый автомобиль. + отсутствие выраженной конкурентной стратегии. Вот те же китайцы, с ними все просто, за чуть меньшие деньги вы получаете чуть больший автомобиль с большим количеством опций чем у какого-нибудь среднего конкурента но с именем (рено, ниссан, киа). У ваза что?

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0

С полным приводом получилась бы новая Нива — привет Автовазу... )))

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+2

На вид отличная тачка за такие деньги. Но я бы не стал покупать машину с двумя подушками.

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0