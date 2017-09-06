Большой дешевый кроссовер от Lifan. Приценимся?

Свой юбилей (десять лет на российском рынке) китайский производитель отметил очередной новинкой. К двум кроссоверам (X50 и X60) и паре седанов (Solano II и Murman) добавили семиместный SUV с именем Myway. Уже известна цена модели.

На первых порах Lufan Myway будут поставлять на наш рынок в единственной версии с бензиновым 1,8-литровым двигателем мощностью 125 л.с. и 5-ступенчатой коробкой передач. Автомат придержат до начала следующего года. Привод будет только задний, и, несмотря на то что в арсенале модели есть и полноприводная трансмиссия, вариант 4х4 поставлять к нам в ближайшее время не планируют. Комплектация тоже единственная, хотя и довольно насыщенная: рейлинги, литые диски, ABS и ESP, две подушки безопасности, бесключевой доступ, мультимедийная система с жидкокристаллическим экраном и шестью динамиками.

Продажи автомобиля стартуют через неделю, поэтому цену уже назвали —. Она вполне привлекательная, учитывая, в первую очередь, вместительность автомобиля.

В Лифане Майвей длиной 4440 мм и с колесной базой 2720 мм три ряда сидений. Причем два последних можно сложить, а в освободившемся пространстве разместить поклажу. Если необходимо использовать автомобиль c полной пассажирской загрузкой, предупреждаем об ограниченных возможностях «галерки». На последнем ряду с комфортом усядутся разве что подростки — взрослые чуть выше 170 см выдавливают коленями спинки сидений впереди стоящих кресел, да и младшим детям в креслах, скорее всего, здесь будет тесновато, даже если попросить пассажиров второго ряда сдвинуть подушку вперед или поставить спинку более вертикально.

Самый серьезный, да и, пожалуй, единственный конкурент «китайца» — бюджетный семиместный Лада Ларгус. Комплектация у него чуть беднее, дорожный просвет (в версии Cross) почти на 20 мм (170 против 192 мм) меньше, но при этом он просторнее (на третьем ряду удобно усядутся даже взрослые), и цена ровно на 100 тысяч рублей ниже, что весьма существенно для небогатых покупателей. Конструкция Ларгуса более технологичная и продуманная — взять хотя бы третий ряд сидений, который можно отстегнуть в одно движение. Да и двигатель у Лады приводит передние колеса, а у Лифана — задние, что менее предпочтительно в российских условиях. Динамические характеристики сопоставимы — мотор у «китайца» почти на два десятка сил мощнее, но при этом и общая масса автомобиля на 200 кг больше. Впрочем, у Лифана есть еще одно немаловажное преимущество, которое может стать решающим в борьбе за покупателя — более современный и привлекательный дизайн. И кому покупатель решит отдать предпочтение, с уверенностью сказать трудно.

Как ранее писали издания из Поднебесной, дизайн Myway «навеян» японским Toyota Highlander.

Продажи марки Lifan на российском рынке в июле достигли 1298 автомобилей, это на 6% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Всего за семь месяцев китайской компании удалось реализовать у нас 8450 автомобилей, падение к АППГ составило те же 6%.



Фото: Lifan