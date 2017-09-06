Дальнобойщиков заставят платить больше

Глава Минтранса России Максим Соколов заявил о возможном пересмотре тарифов системы взимания платы с большегрузного транспорта «Платон».

Тарифы в «Платоне» могут быть пересмотрены в 2018 году. Об этом заявил глава Министерства транспорта России Максим Соколов на Восточном экономическом форуме.

Впрочем, он отметил, что тарифы если и будут индексироваться, то на уровень инфляции и только в следующем году. Кроме того, в ведомстве продолжают работу над системой скидок для перевозчиков, но введут ее одновременно с индексацией тарифов и это будет зависеть, вероятнее всего, от пробегов.

«Мы готовим такие предложения, хотя практически увеличения тарифа не произошло. Но, конечно, к следующему году, когда будут формироваться предложения по индексации тарифа, мы подготовим, естественно, предложения по возможным скидкам для тех перевозчиков, чьи пробеги составляют большую величину», — цитирует РИА Новости Соколова.

Однако радоваться тем, кто колесит по дорогам страны, рано: министр обмолвился и о том, чтобы стимулировать перевозчиков использовать другие виды транспорта для перевозки грузов с учетом сезонности, например, в летний период, когда дороги особенно загружены. Так что, скорее всего, летом могут быть введены повышенные коэффициенты на автомобильные грузоперевозки.

Напомним, что система взимания платы с грузового транспорта массой свыше 12 т за проезд по федеральным трассам была введена в 2015 году. Изначально предполагалось взимать за проезд 3,06 руб. за каждый пройденный километр. Это вызвало массу протестов, и в итоге был введен льготный тариф — 1,53 руб. за км. В апреле этого года он был пересмотрен, и сейчас за каждый пройденный километр дальнобойщикам приходится платить уже 1,91 руб.

В августе Минтранс отчитался о том, что «Платон» собрал в бюджет 31 млрд руб.

Система «Платон» была внедрена в России с 15 ноября 2015 года. Плата с 12-тонников взимается в счет возмещения вреда, причиняемого ими федеральным автомобильным дорогам.

По подсчетам главы Минтранса Максима Соколова, до конца года система «Платон» должна собрать с большегрузов 23 млрд рублей, что позволит довести нормативное состояние федеральных дорог до 77%.

Фото: «РТ-Инвест Транспортные Системы»