ГАЗель застряла под эстакадой с надписью «ГАЗель не проедет»

Водители грузовиков довольно часто оказываются в затруднительных ситуациях из-за солидных габаритов своих автомобилей. Особое внимание от них требуется при проезде под эстакадами, иначе может случиться авария вроде той, что имела место на днях в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел 5 сентября на Ленсоветовской дороге в том месте, где она пересекается с Софийской улицей, а точнее, проходит под ней. Эстакада здесь якобы установлена на высоте 2,7 м, о чем на подъезде предупреждает соответствующий знак и тарированная рамка. На самом же деле то ли из-за усадки, то ли из-за какой ошибки в документах или при строительстве запас пространства под эстакадой составляет всего порядка двух метров, о чем водителей предупреждает самодельная надпись «Опасно! Низкий мост. ГАЗель не проедет!», прикрепленная кем-то уже к самой эстакаде. Надпись эту замечают не все водителей ГАЗелей или не придают ей значения (ведь под рамкой машины проходят!), поэтому периодически в этом месте случаются аварии, причем с участием не только ГАЗелей, но и более крупногабаритных автомобилей.

Очевидно, местным властям давно пора что-то сделать на этом участке — поставить новые знаки или реконструировать эстакаду, чтобы люди перестали биться.

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Фото: vk.com/spb_today, yaplakal.com