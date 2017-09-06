Каршеринг по-русски — снятые фары и  фальшивые аккаунты

Операторы каршеринга рассказали о самых распространенных схемах мошенничества с их автомобилями.

Сервисы краткосрочной аренды автомобиля в России появились не так давно, но мошеннических схем по обману владельцев этого бизнеса уже немало. В самих компаниях говорят, что злоумышленники пока не наносят им ощутимого ущерба, воришек быстро вычисляют, а все машины застрахованы. Но уже понятно, что с ростом популярности сервиса растет и число мошенников.

Так, каршеринговая компания «Делимобиль» за прошлый и начало этого года пресекла более 20 попыток мошенничества и пять попыток угона, сообщает РБК. В Москве сейчас работают пять операторов: «Делимобиль», BelkaCar, Anytimecar, Car5 и YouDrive. Аренда автомобиля обходится в 8–11 руб. за минуту, в эту сумму входят затраты на бензин и парковку. Для пользования услугой нужно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении каршеринговой компании, предоставив фотографию пользователя, копию паспорта и водительских прав.

Самыми распространенными видами мошенничеств операторы каршеринга называют попытки кражи автомобиля и снятие фар. В компании BelkaCar зафиксирован случай угона, когда преступников поймали уже на границе с Абхазией. Мошенники объяснили это тем, что просто «хотели покататься». Есть случаи, когда угнанный автомобиль сдавался в аренду частным лицам, а также есть подозрения (неподтвержденные), что некоторые клиенты используют каршеринг для оказания услуг такси, что запрещено по договору. Распространены попытки получить компенсацию за бензин, приобретенный для заправки стороннего автомобиля. Мошенники при этом не подозревают, что в каршеринговых автомобилях установлены датчики топлива, и оператор может легко проследить, когда и на сколько литров была осуществлена заправка.

В последнее время из-за того, что каршеринговые сервисы начали активно блокировать пользователей, нарушающих ПДД; водителей, пойманных за езду в нетрезвом виде; вандалов и т.п., нарушители стали искать другие способы пользоваться каршерингом, в частности покупать аккаунты. Такие аккаунты регистрируются на украденные документы и одноразовые сим-карты, которыми торгуют в палатках и переходах. Известна и такса — так, за аккаунт без привязанной сим-карты просят от 500 рублей, а с подтвержденной сим-картой — чуть выше.

Кроме того, злоумышленники покупают у других граждан фотографии настоящих документов и их селфи для регистрации, а несовершеннолетние часто регистрируют аккаунт на взрослых родственников.

В 50-60-е годы в Советском Союзе была похожая схема проката машин. Но в конце концов она была подорвана тем, что ушлые автовладельцы снимали с автомобилей новые запчасти и заменяли их бэушными.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (4)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Заработок от 7000 рублей\ежедневно на Вашу карту или электронный кошелек !



1. Главное условие — Вы должны проживать в РОССИИ, либо странах СНГ.

2. Желание работать.

3. Компьютер или ноутбук.

Если такие условия Вам подходят, то мы незамедлительно начнем наше сотрудничество.

Подробнее ссылка

/////

Ответить#
-6

Заработок от 7000 рублей\ежедневно на Вашу карту или электронный кошелек !



1. Главное условие — Вы должны проживать в РОССИИ, либо странах СНГ.

2. Желание работать.

3. Компьютер или ноутбук.

Если такие условия Вам подходят, то мы незамедлительно начнем наше сотрудничество.

Подробнее ссылка

//

Ответить#
-3

Электрокаталки пусть в прокат дают. На них в Абхазию не уедешь и на бензине не наваришь. Да и запчасти ни на что не приладишь — экзотика.

Ответить#
+2

Ну что сказать... существование по принципу: не не..бешь — не проживешь.

Интересно, кто их всему этому научил?

Ответить#
+2