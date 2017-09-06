Операторы каршеринга рассказали о самых распространенных схемах мошенничества с их автомобилями.

Сервисы краткосрочной аренды автомобиля в России появились не так давно, но мошеннических схем по обману владельцев этого бизнеса уже немало. В самих компаниях говорят, что злоумышленники пока не наносят им ощутимого ущерба, воришек быстро вычисляют, а все машины застрахованы. Но уже понятно, что с ростом популярности сервиса растет и число мошенников.

Так, каршеринговая компания «Делимобиль» за прошлый и начало этого года пресекла более 20 попыток мошенничества и пять попыток угона, сообщает РБК. В Москве сейчас работают пять операторов: «Делимобиль», BelkaCar, Anytimecar, Car5 и YouDrive. Аренда автомобиля обходится в 8–11 руб. за минуту, в эту сумму входят затраты на бензин и парковку. Для пользования услугой нужно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении каршеринговой компании, предоставив фотографию пользователя, копию паспорта и водительских прав.

Самыми распространенными видами мошенничеств операторы каршеринга называют попытки кражи автомобиля и снятие фар. В компании BelkaCar зафиксирован случай угона, когда преступников поймали уже на границе с Абхазией. Мошенники объяснили это тем, что просто «хотели покататься». Есть случаи, когда угнанный автомобиль сдавался в аренду частным лицам, а также есть подозрения (неподтвержденные), что некоторые клиенты используют каршеринг для оказания услуг такси, что запрещено по договору. Распространены попытки получить компенсацию за бензин, приобретенный для заправки стороннего автомобиля. Мошенники при этом не подозревают, что в каршеринговых автомобилях установлены датчики топлива, и оператор может легко проследить, когда и на сколько литров была осуществлена заправка.

В последнее время из-за того, что каршеринговые сервисы начали активно блокировать пользователей, нарушающих ПДД; водителей, пойманных за езду в нетрезвом виде; вандалов и т.п., нарушители стали искать другие способы пользоваться каршерингом, в частности покупать аккаунты. Такие аккаунты регистрируются на украденные документы и одноразовые сим-карты, которыми торгуют в палатках и переходах. Известна и такса — так, за аккаунт без привязанной сим-карты просят от 500 рублей, а с подтвержденной сим-картой — чуть выше.

Кроме того, злоумышленники покупают у других граждан фотографии настоящих документов и их селфи для регистрации, а несовершеннолетние часто регистрируют аккаунт на взрослых родственников.

В 50-60-е годы в Советском Союзе была похожая схема проката машин. Но в конце концов она была подорвана тем, что ушлые автовладельцы снимали с автомобилей новые запчасти и заменяли их бэушными.

На деле даже в столице прокатных автомобилей пока не так много — 2650 штук, но обещанная городская субсидия позволит нарастить прокатный парк до 10–15 тысяч автомобилей.

В столице в черные списки операторов каршеринга попали более 1400 водителей. Правда, в некоторых случаях доступ к прокатным машинам могут и вернуть.



Фото: Петр Ковалев/ТАСС