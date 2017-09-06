Пенсионерке вернули угнанный 38 лет назад Peugeot

Автомобиль покоился на дне пруда и был обнаружен вследствие засухи. Удивительно, но машина неплохо сохранилась!

История эта произошла во Франции. Голубой хэтчбек Peugeot 104 был выпущен в 1975 году и к моменту своего угона в 1979-м сменил уже двух владельцев. Его последняя хозяйка заявила о пропаже в полицию, но лишь 38 лет спустя стражи порядка смогли закрыть этот многолетний «висяк».

Как сообщает Fox News со ссылкой на департамент полиции города Шалон-ан-Шампань, машина была обнаружена в одном из местных прудов, уровень воды в котором сильно упал из-за засухи. Подобные находки из воды извлекают и проверяют на наличие каких-либо криминальных следов. Трупов в машине, к счастью, обнаружено не было, зато моторный отсек облюбовали раки — их выпустили обратно в воду, и теперь им предстоит найти себе новое пристанище.

Сама машина с учетом времени и места хранения выглядит хорошо: на бамперах даже сохранился хром, а салон, хоть и изрядно подгнил, — полностью комплектный, с оригинальной и целой обивкой. Хозяйка машины была очень удивлена, когда ей позвонили из полиции и сообщили, что нашли ее пропавший 38 лет назад Peugeot. Полицейским пришлось изрядно порыться в своем архиве, чтобы раскопать это дело и установить владельца, ведь компьютеров в то время в департаменте не было, все обращения регистрировались на бумаге.

Формально автомобиль сейчас принадлежит страховой компании, но полицейские все-таки посчитали нужным известить женщину, у которой он был угнан, — они решили, что у хозяйки, возможно, связаны с этим Peugeot приятные воспоминания о далекой молодости и она захочет всплакнуть о ней, глядя на поднятую со дна пруда машину.

Скорее всего, после свидания с хозяйкой Peugeot 104 будет утилизирован — восстанавливать его нет никакого смысла, данная модель не представляет интереса для автоколлекционеров и может послужить разве что экспонатом для какого-нибудь музея криминалистики.

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Фото: Associated Press