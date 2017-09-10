Легенда полиции и кино Ford Crown Victoria уходит на покой

В России седаны Ford Crown Victoria многие знают и помнят: эти машины служили когда-то в ГИБДД, но в США их намного больше и некоторые экземпляры до сих пор стоят на страже закона! Увы, ездить со спецсигналами им осталось недолго.

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Даже те, кто ни разу не видел Ford Crown Victoria живьем, наверняка знают его по голливудским фильмам: на экране он появлялся тысячи раз и участвовал в сотнях погонь — одним соловом, примелькался.

Но для простых американских полицейских Crown Victoria стал легендой не за свою громкую кинокарьеру, а за надежность, удобство и профпригодность: 4,6-литровый двигатель V8 (на версиях P71 Police Interceptor он выдает порядка 250 л.с.) позволяет уверенно вести преследование, а крепким кузовом на раме можно столкнуть с дороги даже тяжелый грузовик. Кроме того, полицейские седаны P71 отличаются от гражданских усиленной подвеской и тормозами, так как нагружены достаточно тяжелым оборудованием и эксплуатируются практически все время с полной нагрузкой. В просторный кузов легко встраивалась сетка между передними и задними сиденьями, на пассажирский диван можно затолкать до четырех упитанных нарушителей правопорядка.

Нарекания в свое время вызвала лишь неудачная конструкция топливного бака, который мог воспламениться при аварии, особенно если удар приходился на корму, но производитель после серии жалоб стал устанавливать на баки дополнительную защиту.

С прошлого года Краун Виктории активно вытесняются в американских департаментах полиции более современными машинами, ведь последний P71 сошел с конвейера в 2011-м. Полиция штата Невада расстается с легендарными Фордами одной из последних, о чем сообщал телеканал KSNV NBC Las Vegas. На смену им приходят, как правило, седаны Dodge Charger Pursuit и кроссоверы Ford Police Interceptor Utility, но они пока не заслужили культового статуса, как Crown Victoria P71.

Посмотрите нашу галерею. Это только некоторые популярные фильмы, в которых участвовал Ford Crown Victoria. Всего счет его киноролей идет на сотни...

Весной компания Ford представила очередной полицейский автомобиль под названием Police Responder Hybrid Sedan — он сделан на базе гибридной версии модели Fusion .

. Узнать, на чем ездят самые грозные полицейские планеты, можно из материала нашего эксперта.

Фото: commons.wikimedia.org, picssr.com, imcdb.org