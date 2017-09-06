Москва не попала в тройку городов-лидеров по числу автовладельцев

Речь идет, конечно же, о крупнейших российских региональных парках. И что примечательно, столица в этом рейтинге занимает лишь пятое место.

В нашей стране на тысячу жителей приходится в среднем 290 легковых автомобилей (по состоянию на 1 июля 2017 года), такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». Лучше всего обеспечена автомобилями Московская область, где на 1000 человек приходится 348 легковушек. На втором месте по автомобилизации населения Санкт-Петербург с показателем 319 единиц. Третье место делят Краснодарский край и Самарская область (по 313 шт.), на четвертом — Татарстан (311 шт.). Москва лишь замыкает пятерку лидеров: в столице обеспеченность автомобилями достигает 311 шт. на тысячу населения города.

В остальных российских регионах, входящих в топ-10, показатель ниже 300 единиц на 1000 жителей. В Ростовской и Челябинской областях — 299 шт., в Свердловской области — 289 шт., в Башкортостане — 287 шт. В двух последних субъектах РФ обеспеченность легковыми автомобилями меньше, чем в среднем по стране, и это характерно для 46 регионов.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС