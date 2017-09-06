Москва не попала в тройку городов-лидеров по числу автовладельцев

В нашей стране на тысячу жителей приходится в среднем 290 легковых автомобилей (по состоянию на 1 июля 2017 года), такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». Лучше всего обеспечена автомобилями Московская область, где на 1000 человек приходится 348 легковушек. На втором месте по автомобилизации населения Санкт-Петербург с показателем 319 единиц. Третье место делят Краснодарский край и Самарская область (по 313 шт.), на четвертом — Татарстан (311 шт.). Москва лишь замыкает пятерку лидеров: в столице обеспеченность автомобилями достигает 311 шт. на тысячу населения города.
В остальных российских регионах, входящих в топ-10, показатель ниже 300 единиц на 1000 жителей. В Ростовской и Челябинской областях — 299 шт., в Свердловской области — 289 шт., в Башкортостане — 287 шт. В двух последних субъектах РФ обеспеченность легковыми автомобилями меньше, чем в среднем по стране, и это характерно для 46 регионов.
- Первую пятерку самых распространенных в России моделей составила продукция АВТОВАЗа. А если конкретно, то это ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, Lada 4x4, ВАЗ-2109 и ВАЗ-2110.
- Рынок легковых автомобилей в этом году готовится вырасти минимум на 7%, а, может, и на все 11%, это зависит от множества факторов.
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС