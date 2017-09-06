Власти Москвы предсказали «мертвые» пробки до зимы

Власти Москвы заявили, что в ближайшие месяцы в городе будет серьезно затруднено движение и возникнут крупные пробки. Начинающим водителям даже порекомендовали пересесть на общественный транспорт.

После того как накануне в Москве возникли 9-балльные пробки, власти города решили предупредить автомобилистов о том, что в ближайшие месяцы улучшения ситуации не предвидится.

С приходом осени движение в городе становится более плотным. По данным столичного департамента транспорта, ежедневно на улицы выезжает до 3,5 миллионов автомобилей. Портится и погода, из-за которой снижается средняя скорость и увеличивается количество аварий.

Самые серьезные затруднения в Москве будут наблюдаться в центре города, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Связано это с продолжающимися работами по программе «Моя улица». Самыми «мертвыми» пробки будут на Москворецкой и Пречистенской набережных, улицах Балчуг, Большая Полянка, Рождественском бульваре и других.

В ЦОДД даже посоветовали не выезжать на машинах начинающим водителям, которые чувствуют себя неуверенно за рулем, а остальных «соблюдать скоростной режим, заранее тормозить, избегать резких маневров и перестроений».

  • Власти Москвы активно стараются пересадить автомобилистов на общественный транспорт, постоянно вводя в строй все новые выделенки.
  • Пробки на этой неделе могут возникнуть и в выходные: из-за празднования Дня города в Москве перекроют движение по ряду улиц в центре города.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

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Комментарии (13)

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После реновации (уплотненич)ездить будет вообще невозможно.о чём они думают?если сейчас половине автолюбителей пересядут на общ.траспорт будут пробки на входе в метро и на остановках

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+2
Безымянный

Думают они о прибыли своих плиточно-бордюрных и бетонных заводов.

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+2

Предлагаю перестать кривляться и объявить Москву пешеходной зоной.

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+2
Weber71

Для начала внутри садового всем кроме аварийных служб , а проживающие там авто пусть паркуют за мкадом и едут домой на метро.

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0

А какой мог бы быть клевый заголовок... «Мёртвые власти Москвы — до зимы!»

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-1
Каплан Илья

Пора отходить от слова «власти» — они нам не власти, а мы им не рабы. Когда мы это поймём — мы поставим их на место и их лощёные poжи станут уже.

Они — всего лишь наёмные менеджеры по улучшению жизни населения на участке территории, за который они несут ответственность.

Слово «власть» давно пора убрать из лексикона. Властью в РФ по конституции обладает народ РФ. А чиновник — всего лишь наёмный работник.

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+6
Олег Смирнов

Не совсем так. По конституции даже есть исполнительная, законодательная и судебная власти

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0
Darkmatter

«Статья 3

1. .... единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.»



Поэтому следует прекращать употреблять слово «власть» по отношению к чиновникам.

Тем самым пора начинать ставить их на место. Раз уж нельзя сразу к стенке... Пока нельзя.

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0
Олег Смирнов

Источником власти, а не властью:)

Второй пункт ст. 3 на который вы ссылаетесь говорит «...а также через органы государственной власти»



ст. 10

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.



Ну а так я согласен, что они в конец обнаглели в конец уже эти слуги народа))

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0
Darkmatter

Тем не менее, если начала надо перестать называть чиновников «властью» — чтоб знали место.

Что лично он, губернатор или иной «замначдыр» — никакая мне/тебе не власть. А исполнитель моей, народной, воли. И что своё мнение он может засунуть себе в губернаторскую...

Это мирный вариант. Если не поймут по-хорошему, то...

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+1
Олег Смирнов

Как овно не назови пахнуть оно от этого меньше не станет)

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0

Все для того сделали собякинцы своим благорастройством

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0

И платные парковки не помогли. Что доказывает, что парковки легальный отъем денег.

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0