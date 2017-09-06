Власти Москвы предсказали «мертвые» пробки до зимы

Власти Москвы заявили, что в ближайшие месяцы в городе будет серьезно затруднено движение и возникнут крупные пробки. Начинающим водителям даже порекомендовали пересесть на общественный транспорт.

После того как накануне в Москве возникли 9-балльные пробки, власти города решили предупредить автомобилистов о том, что в ближайшие месяцы улучшения ситуации не предвидится.

С приходом осени движение в городе становится более плотным. По данным столичного департамента транспорта, ежедневно на улицы выезжает до 3,5 миллионов автомобилей. Портится и погода, из-за которой снижается средняя скорость и увеличивается количество аварий.

Самые серьезные затруднения в Москве будут наблюдаться в центре города, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Связано это с продолжающимися работами по программе «Моя улица». Самыми «мертвыми» пробки будут на Москворецкой и Пречистенской набережных, улицах Балчуг, Большая Полянка, Рождественском бульваре и других.

В ЦОДД даже посоветовали не выезжать на машинах начинающим водителям, которые чувствуют себя неуверенно за рулем, а остальных «соблюдать скоростной режим, заранее тормозить, избегать резких маневров и перестроений».

Власти Москвы активно стараются пересадить автомобилистов на общественный транспорт, постоянно вводя в строй все новые выделенки.

Пробки на этой неделе могут возникнуть и в выходные: из-за празднования Дня города в Москве перекроют движение по ряду улиц в центре города.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС