Четверть автовладельцев России покупают техосмотр

Начиная со следующего года ГИБДД предсказывает резкий скачок жертв дорожно-транспортных происшествий. Аналитики полагают, что важной причиной прогнозируемого роста смертности на российских дорогах может стать практикуемый сейчас повсеместно фиктивный техосмотр.

Госавтоинспекция называет основными причинами прогнозируемого роста смертности неконтролируемую автомобилизацию и старение автопарка. Эксперты РАМК полагают, что ухудшение общего технического состояния автомобилей — не менее важная причина. Многие автовладельцы проходят техосмотр фиктивно, только на бумаге. Согласно внутренней статистике компании, за два последних года средний возраст транспортного средства клиентов, обратившихся за услугами выездной техпомощи или эвакуации, вырос более чем на полгода и на сегодняшний день составляет 3,2 года. В целом же возраст почти половины транспортных средств страны перешагнул отметку в десять лет с момента выпуска. В РАМК отмечают, что сегодня примерно четверть автовладельцев избегают обязательного инструментального техосмотра, ограничиваясь лишь формальной диагностической картой, купленной для оформления ОСАГО. И это еще эксперты скромничают. Речь идет о тех автовладельцах, которые покупают техосмотр как приложение к «автогражданке», даже не пытаясь доехать до ПИКа; те же, кто доезжает, практически так же «автоматом» получают необходимую для страховки автомобиля диагностическую карту, на редких пунктах осмотр проводят действительно по всем правилам.

Средний возраст легкового автомобиля в России, согласно статистике, достиг 12,5 лет.

Сейчас Минтранс и Минэкономразвития разрабатывают поправки по ужесточению процедуры техосмотра. За его отсутствие автовладельцев предлагают штрафовать на 800 рублей, отдельные санации хотят предусмотреть для должностных и юридических лиц за проведение фиктивных техосмотров.



Фото: Валентин Свистунов/ТАСС