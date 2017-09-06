Четверть автовладельцев России покупают техосмотр

Начиная со следующего года ГИБДД предсказывает резкий скачок жертв дорожно-транспортных происшествий. Аналитики полагают, что важной причиной прогнозируемого роста смертности на российских дорогах может стать практикуемый сейчас повсеместно фиктивный техосмотр.

Госавтоинспекция называет основными причинами прогнозируемого роста смертности неконтролируемую автомобилизацию и старение автопарка. Эксперты РАМК полагают, что ухудшение общего технического состояния автомобилей — не менее важная причина. Многие автовладельцы проходят техосмотр фиктивно, только на бумаге. Согласно внутренней статистике компании, за два последних года средний возраст транспортного средства клиентов, обратившихся за услугами выездной техпомощи или эвакуации, вырос более чем на полгода и на сегодняшний день составляет 3,2 года. В целом же возраст почти половины транспортных средств страны перешагнул отметку в десять лет с момента выпуска. В РАМК отмечают, что сегодня примерно четверть автовладельцев избегают обязательного инструментального техосмотра, ограничиваясь лишь формальной диагностической картой, купленной для оформления ОСАГО. И это еще эксперты скромничают. Речь идет о тех автовладельцах, которые покупают техосмотр как приложение к «автогражданке», даже не пытаясь доехать до ПИКа; те же, кто доезжает, практически так же «автоматом» получают необходимую для страховки автомобиля диагностическую карту, на редких пунктах осмотр проводят действительно по всем правилам.

  • Средний возраст легкового автомобиля в России, согласно статистике, достиг 12,5 лет.
  • Сейчас Минтранс и Минэкономразвития разрабатывают поправки по ужесточению процедуры техосмотра. За его отсутствие автовладельцев предлагают штрафовать на 800 рублей, отдельные санации хотят предусмотреть для должностных и юридических лиц за проведение фиктивных техосмотров.

Фото: Валентин Свистунов/ТАСС

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Комментарии (11)

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Мне 42года.Я ни разу не проходил техосмотр.Какая разница мне у кого покупать?нормальный водитель заведомо на неисправной машине не поедет., просто у них кусок хлеба отняли....все праворукие машины по оптике непройдут(за исключением одинаковых моделей с левым рулём где оптику можно заменить)и ввезеные для америки думаю тоже.и половина муниципального транспорта.

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0

а я покупаю в авторизованном сервисцентре. Всё просто: подогнал плановое ТО к ГТО, подхожу-спрашиваю; один мастер будет делать? и даже не доплачиваю ничего. А вообще, по моему мнению, смертность на дорогах вырастет, потому что дорог станет катастрофически не хватить! чинуши делают всё, что угодно, лишь бы дороги не строить. Дорог, асфальтовых полос хронически не хватает, а они чистым вредительством занимаются, чтоб бабло срубить с электората. Отказываясь расширять имеющитеся и строить новые дороги, власти сами толкают автомобилистов на смерть! Было бы где ехать, кто б на встречку стал вылезать без нужды?! Власть сама провоцирует аварийность. А не строят новые дороги потому, что это уменьшит откаты с ремонтов старых дорог. Пока имеющиеся дороги эксплуатируются с перегрузом, гарантии на них не распространяются, все ремонты только за деньги, соответственно откаты гарантированы. А построишь новую дорогу-дублер имеющейся, сроки службы увеличатся, перегруз исчезнет, ремонты будут по гарантии бесплатными, откаты иссякнут. Государство=совокупность чиновников и силовиков ведёт «работу» замешанную на крови. Такое государство по моему мнению, враждебно населению.

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У страховых нужно точно отнять эту кормушку, они то под себя сделали такой пункт что нет диагностической карты нет выплат, красавцы) а у кого есть, в плане купил у них-же при страховом случае вызывают в СБ и спрашивают а по какому мол адресу проходили то, а какого цвета сервис, а, оп, несостыковка, купили — ага — досвиданья. Выплат нет)

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0
Михайлов Иван

А послать не пробовали???

Кто ВАС МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ В ЧАСТНУЮ КОНТОРУ???

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0
SHVR Вадим

Эта работа их такая, проверять достоверность данных.

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0

1. Вымогательство причиной. Покупаю ТО из-за борисовского ГУРа (привет УАЗам!), который с конвейера обеспечивал люфт рулевого колеса вне допусков. Регулировки не помогают — соответственно, на ТО меня ехидно заворачивали. И тут же соглашались на малую толику сверху.

2. ГАИ опять хотят вернуть контроль над лакомым куском.

На моих глазах юный нескладный сотрудник в погонах (с пушком над верхней губой), превратился в пузатого глумливого хряка, что снисходительно протягивал мне раз в год презренную грамоту.

Вывод. Ну отнимите вы у меня драндулет. Я метнусь за солярисом/вестой?

Не-а. Просто будет утрачен потребитель ряда услуг.

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+1
Виктор

Подать в суд на бракоделов) дело 100 процентов выигрышное.

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0

Вот интересно, если ввести строгие правила техосмотра и заставить всех их соблюдать, у нас на дорогах будет как в Северной Корее? Одна машина в час и та — правительственная.

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+3
Каплан Илья

Илья, нет конечно.

есть новые авто, есть свежие и ухоженные. Они 100% пройдут.

Ну и хорошее Б/У есть.

У меня например была (с июля пешеход) Тойота Камри 2009г.

Ну так я ее 2 раза в год на станцию на осмотр и ТО загонял — это ведь моя жизнь и здоровье.

И таких хватает.

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0
Каплан Илья

Ты же глотку рвешь что против откатов!!! И серых схем получения прибыли, что ты спалился то?!? —ааа-диктатура---ааа- диагностика по настоящему---ааа час времени —ааа —-- бюрократы —--

Я вот за порядок! Авто должно быть действительно исправным!!!

Долой взятки!!!!

Долой взяточников борченков!!!

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0

И это только те, кто признались...

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+3