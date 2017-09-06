Огненный таран: в массовой аварии на трассе М-4 пострадали 34 машины

На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области произошла массовая авария, в которой пострадали 34 автомобиля. Началась она с того, что водитель лесовоза не сумел затормозить перед пробкой.

В Воронежской области произошло серьезное ДТП: в пробку врезался лесовоз, за чем последовала цепная реакция. В результате аварии различные травмы получили пять человек, всего пострадало 34 автомобиля.

По данным местных СМИ, аварию спровоцировал водитель лесовоза, у которого, по предварительным данным, отказали тормоза. Он врезался в фуру, та загорелась и врезалась в другие автомобили. Из-за большого скопления автомобилей это вызвало цепную реакцию, несколько автомобилей полностью сгорели. Сам момент ДТП снят на видеорегистратор одного из автомобилей (с 1 минуты 25 секунд):

Несмотря на то, что авария произошла в минувшее воскресенье, подробности о ней начали появляться в соцсетях только сейчас. На одном из видеороликов заснят момент столкновения фуры с другими автомобилями, однако начало аварии, которая произошла на спуске трассы, осталось за кадром.

Полиция в настоящее время проводит расследование происшествия.

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Фото, видео: YouTube