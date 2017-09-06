Огненный таран: в массовой аварии на трассе М-4 пострадали 34 машины

На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области произошла массовая авария, в которой пострадали 34 автомобиля. Началась она с того, что водитель лесовоза не сумел затормозить перед пробкой.

В Воронежской области произошло серьезное ДТП: в пробку врезался лесовоз, за чем последовала цепная реакция. В результате аварии различные травмы получили пять человек, всего пострадало 34 автомобиля.

По данным местных СМИ, аварию спровоцировал водитель лесовоза, у которого, по предварительным данным, отказали тормоза. Он врезался в фуру, та загорелась и врезалась в другие автомобили. Из-за большого скопления автомобилей это вызвало цепную реакцию, несколько автомобилей полностью сгорели. Сам момент ДТП снят на видеорегистратор одного из автомобилей (с 1 минуты 25 секунд):

Несмотря на то, что авария произошла в минувшее воскресенье, подробности о ней начали появляться в соцсетях только сейчас. На одном из видеороликов заснят момент столкновения фуры с другими автомобилями, однако начало аварии, которая произошла на спуске трассы, осталось за кадром.

Полиция в настоящее время проводит расследование происшествия.

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Фото, видео: YouTube

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Комментарии (6)

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///Из-за большого скопления автомобилей это вызвало цепную реакцию.///

Первые вопросы на ковре должны быть заданы т.н. «организаторам дорожного движения»:

а) Почему там образовалось большое скопление автомобилей?

б) Что делалось для организации бесперебойного движения на этом участке?

в) Что будет предпринято для налаживания безопасного движения на этом участке в безлимитном скоростном режиме?

г) Сроки исправления ситуации?

д) Куда потрачены средства, вырученные от штрафов на данном участке трассы?

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+3
робот

Млять, все вопросы по теме!

И еще один — Платон за этот участок бабла поимел? Где инвестиции? «Где деньги, Зин!»

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+2
Маковейчук Михаил

И Платон, и штрафы, и налоги — все мы в одной упряжке везём по ухабам и заторам незнамо кого.

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+1

ссылка больше видео

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0

Людей жалко, машины жалко.

«Пункт назначения» сбывается...

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+1
Каплан Илья

Тут не жалеть надо, а дрючить тех, кто устраивает столпотворение, вместо того, чтобы ускорять траффик. И делать действенные выводы.

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