Европейский Kia Rio оказался небезопасным

Специалисты Euro NCAP оценили безопасность девяти автоновинок: Ford Fiesta, Jeep Compass, Kia Picanto, Kia Rio, Mazda CX-5, Mercedes-Benz C-класса Cabriolet, Opel Grandland X, Opel Ampera-e и Renault Koleos. Часть этих моделей актуальна для российского рынка.

Mercedes-Benz C-класса
Mercedes-Benz C-класса

Mercedes-Benz > C-класса

Mazda CX-5
Mazda CX-5

Mazda > CX-5

Renault Koleos
Renault Koleos

Renault > Koleos

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

Kia Picanto
Kia Picanto

Kia > Picanto

Jeep Compass
Jeep Compass

Jeep > Compass

Ford Fiesta
Ford Fiesta

Ford > Fiesta

Начнем с машин, получивших наихудшие оценки, — с двух моделей Kia. Малютка Picanto третьего поколения, которая этой весной вышла на российский рынок, заслужила лишь три звезды рейтинга в базовом оснащении. При фронтальном ударе о стену датчики манекена, сидящего на заднем сиденье, зафиксировали опасный (коричневый) уровень нагрузок на голову и пограничный (оранжевый) уровень нагрузок на туловище. При фронтальном ударе со смещением о деформируемый барьер лишь на «троечку» (оранжевый уровень) была оценена защита грудной клетки водителя. Также, только на «троечку», были оценены подголовники всех сидений.

Picanto обеспечивает надежную защиту взрослым при боковых ударах, но 10-летний ребенок, сидящий на заднем сиденье, рискует получить серьезные травмы грудной клетки — датчики зафиксировали критический (красный) уровень нагрузок.

В базовое оснащение Picanto не входит система автоматического аварийного торможения (AEB), но она предлагается в виде опции — с ней рейтинг хэтчбека вырастает до четырех звезд.

Новый Kia Rio попал на тесты в европейской спецификации с кузовом хэтчбек. Автомобиль достойно выдержал все удары, даже несмотря на то, что в водительской подушке безопасности было зафиксировано недостаточное давление. На «троечку» (оранжевый цвет) были оценены лишь задние подголовники и защита груди 6-летнего манекена-малыша на заднем сиденье при фронтальном ударе. Но общая оценка — всего три звезды, из-за отсутствия в базовой комплектации современных систем активной безопасности. Зато система автоматического аварийного торможения и система контроля полосы движения предлагаются в виде опции — с ними рейтинг безопасности Kia Rio поднимается до пяти звезд.

Электромобилю Opel Amperae эксперты Euro NCAP присудили лишь четыре звезды рейтинга: их очень огорчило отсутствие оповещателя о необходимости пристегнуть ремни безопасности на заднем сиденье. Кроме того, испытателям не понравились подголовники на всех сиденьях — защита от хлыстовых травм была оценена лишь на «троечку».

Новая Ford Fiesta до России пока не добралась. В европейской спецификации эта модель получила пять звезд рейтинга за безопасность, но не все в ней идеально: защита грудной клетки пассажира на заднем сиденье при фронтальном ударе о жесткий барьер была оценена на «троечку», равно как и защита грудной клетки 6-летнего малыша при фронтальном ударе о деформируемое препятствие.

Любопытно, что Fiesta получила пять звезд, несмотря на отсутствие в базовой комплектации системы AEB, но на высшую оценку европейского бестселлера натянули благодаря устанавливаемой по умолчанию системе слежения за дорожной разметкой.

Компактному кроссоверу Jeep Compass, продажи которого скоро стартуют на нашем рынке, эксперты Euro NCAP присудили пять звезд рейтинга за безопасность, но есть несколько неприятных оговорок, главная из которых — слабая защита при боковом ударе о столб: на груди манекена-водителя зафиксирован красный уровень нагрузок, грозящий переломом ребер и повреждениями внутренних органов. При фронтальном ударе о сминаемый барьер грудь 6-летней куклы зафиксировала коричневый, близкий к критическому уровень нагрузок. Фронтальный удар о стену выявил посредственную (оранжевый цвет) защиту грудной клетки взрослого пассажира на заднем сиденье.

Кроссовер Mazda CX—5 второго поколения показал наивысший в рамках этой сессии уровень защиты взрослых — 95%. А вот детишек японская новинка могла бы защищать и получше: при фронтальном ударе шея 10-летнего манекена зафиксировала опасный (красный) уровень нагрузок на шее, а грудь 6-летнего малыша пришлось окрасить в оранжевый цвет — существует риск получения травм. Тем не менее по совокупности оценок CX—5 получил максимальный, пятизвездный рейтинг.

Особенно зрелищно смотрятся краш-тесты кабриолета MercedesBenz C—класса с выстреливающими дугами безопасности. Автомобилю присудили пять звезд рейтинга, но уж с больно серьезными оговорками. Так, при боковом ударе 10-летний манекен приложился головой о крышу, точнее, аккурат об ее металлический каркас (сама крыша — тканевая). На «двойку» (красный цвет) были оценены задние подголовники, а при боковом ударе о столб грудь манекена-водителя зафиксировала высокий (коричневый) уровень нагрузок.

Переднеприводный компактный паркетник Opel Grandland X в России не появится — разве что новый владелец немецкой марки, французская PSA Group, внезапно решится вернуть ее на наш рынок. Эксперты Euro NCAP присудили Опелю пять звезд рейтинга за безопасность, несмотря на отсутствие в базовой комплектации системы AEB и посредственную (оранжевый уровень) защиту груди водителя и груди 6-летнего ребенка при фронтальном ударе о деформируемый барьер.

Наконец, среднеразмерный кроссовер Koleos второго поколения, с помощью которого фирма Renault хочет пошатнуть свой бюджетный имидж в России, заработал в тестах Euro NCAP пять звезд. Увы, тоже с оговорками: на «троечку» (оранжевый цвет) была оценена защита грудной клетки пассажира на заднем сиденье при фронтальном ударе о стену. Также оранжевым цветом пришлось окрасить правую голень водителя при фронтальном ударе о деформируемое препятствие.

Оставляет желать лучшего в Колеосе и защита детей при фронтальном ударе: на манекене, имитирующем 10-летнего ребенка, зафиксирован критический (красный) уровень нагрузок в районе шеи, а у его 6-летнего соседа — опасный (коричневый) уровень нагрузок на грудной клетке.

  • С другими материалами на тему краш-тестов Euro NCAP можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: Euro NCAP

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Комментарии (27)

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На мелкой недорогой машине ездить опасно.теперь понятно любителей джипов

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Что покупать?

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Безымянный

Mitsubishi-L200.

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тройка всего-то из-за отсутствия в базе электроники. в общем, заголовок слишком громкий. было любопытнно, что будет при ударе рио китайско-российского образца.

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+1
Darkmatter

Будет тотал всех кто в салоне) )) гыыы

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0
Darkmatter

В лоб они отлично держат удар, лучше весты на бошку

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А что ожидать от автомобиля из фольги и пластика? И соплеменники этого автомобиля тоже не безопасны) )) Каплан. Рыдай, есть еще непредвзятые краш тесты) шлак шлак шлак. Фууууууу, и за это еще денег столько отдавать. Нееееее

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0
Михайлов Иван

Интересно как в этих тестах показала себя, например, Веста? Сдаётся мне, что вообще никак. Чёт на сайте Euro NCAP я её не вижу как, впрочем и остальных ТАЗиков. )))

Вот когда расколотят Весту на Euro NCAP и будут результаты, будете рассуждать, что из чего сделано. А пока можете засунуть своё мнение в.... очень тёмное место. )))

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0
Зимин Влад

© Каплан

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+1
Lumi

Это моё мнение, и вроде оно вполне адекватно.

Каплан тут появится ещё. Он конечно перегибает, но те, кто с ним спорит или хает иномарки часто не лучше его, например тот же Михайлов Иван с его ненавистью к корейским авто которые, по моему личному опыту владения ими, очень даже неплохи.

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0
Зимин Влад

Я себя уважаю и не куплю НИКОГДА этот шлак.

Личный опыт — это аля купил солярис проехал 20 т/км продал — это опыт?

Я вот купил Dodge Grand Caravan пробег 380т/км вот это опыт, надежный рамный авто. На эвакуаторе ни разу не ездил,- это вот опыт

а солярисов нету с пробегом 380т/км. Ненавижу одноразовых) )))

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0
Михайлов Иван

Когда я был помоложе, примерно в вашем возрасте, я ездил на старых немцах и считал примерно так же пока не попробовал сам. Новых немцев я не тянул, а на корейцев хватало.

Не скажете же вы, что проехали на своём Караване 380000 км сами. А вы знаете, что с ним делали до вас? Думаю только со слов продавца которые обычно про историю авто не распространяются.

Личный опыт это Акцент купленный новым у которого кроме расходников за почти 80 т.км которые он проехал до продажи поменяны были только «яйца» и Kia Ceed которому сейчас уже девять лет и который у второго хозяина до сих пор не чихает. Пробег не знаю, но думаю близко к третей сотне.

Не знаю как Солярисы, а Акценты в такси В СРЕДНЕМ до списания через 4 года у нас выхаживали и больше вашего Каравана и были ещё вполне живы. Их водители выкупали и ещё сами ездили. Сейчас с такси я не связан никак, но Солярисы в такси себя вполне неплохо чувствуют с пробегами под 300000, я такие видел и говорил с водителями.

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Зимин Влад

380 т/км проехал в одних руках брат,дядя,я. Автотуризм у нас в крови. И щас авто в идеале)

Про немцев у меня тоже есть опыт

Шкода октавия- сборка калуга ( брал новую 120 т/км — устала вся. Детали не по VIN. Краска пошла местами, суппорта алюминивые соль съела, сальники колена запотели, продал и забыл как страшный сон.

У тетки шкода етти, тоже Калуга проводка акпп сгнила на втором году. Замена стоила конских денег

Вывод- немцы уже не те (((

Акцент я знаю на бордюр заехать не может) )) —зачам такой авто??? Да и движки на них были не гамма, они может более живые,

Мой сосед 30 лет в такси, и сейчас работает, максимальный пробег 240т/км больше своими глазами не видел. Таксисты не выкупают солярисы ибо нет смысла устает он весь и продать сложно, на вторичке их полно.

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Михайлов Иван

Шкода и так не немецкая, а тем более калужской сборки.

По бордюрам я не скакал и не видел недостатка в том, что Акцент низкий. Я вообще не вижу для себя необходимости в автомобиле «на ходулях», дороги у нас вполне нормальные. Зато Акцент на момент покупки стоил чуть больше ВАЗ-2110 и без проблем проездил пять лет (заменённые на 70-й тысяче «яйца» не в счёт, хотя пришлось повозится с закисшей резьбой). Кстати у нас Акцентов до сих пор много бегает.

Не надо сравнивать авто которое катается по трассам тем более с мотором больше 3,0 литров и городской. Я на драйве2 встречал Октавию 1,4 TSI которая пробежала в трассовом режиме больше 300000 до замены сцепления в DSG и ремня ГРМ. И по состоянию мотора хозяин рассчитывал проехать минимум ещё столько же.

Отношение к машинам сейчас совсем не то, что было даже десять лет назад, авто из такси не перепродашь, да и наездников на них сейчас намного больше, чем водителей. Но даже так четверть миллиона они выхаживают, в том числе корейцы. Так что не вижу причин их хаять.

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Зимин Влад

А как же —

1.небезопасность ??? Не аргумент???

2.неремонтопригодность. Не аргумент??? Одно любое дтп и все.

3. Завышенная цена, за такое качество. Не аргумент?

Покупать шерпотреб это нормально?

Для многих — ДА. Для меня НЕТ ! 

Катайтесь сами на этом шлаке. И детям покупайте такой-же шлак. И внукам) ))

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Михайлов Иван

Достаточно посмотреть на таксопарки где соляры ходят по 300к изи. По безопасности там все отлично

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Зимин Влад

И тем не менее, он вполне может ответить в духе того комментария, при этом не задумываясь над своей нелогичностью.

А с Иваном я вполне могу согласиться. но частично. Все же проблемы с катализатором- у корейцев, а не АвтоВАЗа. Да и дверь багажника гниет на Крете, а не Весте.

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Lumi

У автоВАЗа проблем своих хватает, например ломучий робот, вон у машины из парка ЗР мотор сдох не доехав до 100 тыс, кстати, подозреваю, что не без помощи катализатора разрушившегося от 92-го бензина. А на ржавчину хозяева ВАЗов даже не смотрят, это для них обычное явление, и те точки которые у корейцев считаются коррозией из-за которой поднимается шум у ВАЗа идут часто уже с завода.

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Зимин Влад

Я уже даже не буду ссылку кидать. Устал уже каплану пруфы кидать.

Но диск сцепления ДАВНО уже ставят толстый который ходит и ходит и уже еще лучше есть.

Веста не ржавеет ! Это так.

1,8 мотор кушает 92 бенз только дай.

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Михайлов Иван

И не надо. DSG DQ200 тоже всё время до ума доводят, только толку особо нет. Думаю у ВАЗ дела не лучше и сцепление ходить буде ровно на столько больше, на сколько стал толще диск.

Правильнее «Веста ПОКА не ржавеет» — их пока немного и они ещё относительно новые.

1.4 TSI тоже у некоторых кушает 92-й бензин, вот только потом несварение случается. )))

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Зимин Влад

Что такое 1,4??? Для машины весом в тонну??? Я на етти гонял 1,4 — на трассе тапку в пол глаза по пятаку и на обгон) )) очень неудобно и стремно. на машинах с таким объемом только в ашан на МКАД ездить. Не дальше.

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Михайлов Иван

Только в этом 1.8 поршневая крорейская и помпа

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Зимин Влад

1) Ну робот есть робот, тут ничего удивительного.

2) А что там в инструкции написано, какое топливо рекомендовано для Гранты с тем двигателем? Да и одно дело 100 тысяч и другое дело машина и 2 года не проехала.

3) Что то не встречал Весту с ржавчиной.

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Lumi

Ага,он самый, ущерб, нелепый одноразовых шлакоавтомобилей без лонжеронов защитник. С китайскими одноразовыми движками и кузовом из фольги) )) ааа) )) просто фуууууу

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+1
Михайлов Иван

Читать научитесь для начала

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0

«Автомобиль достойно выдержал все удары» — но главное чтобы заголовок статьи был «жареный» правда же? Прям не автомобильный журнал, а бульварная газетенка...

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+7
Слава

Где то я уже подобное слышал: «Заголовок должен заинтересовывать читателя», «Последняя радуга в жизни», «Катастрофа на качелях». Правда иногда грустно от всего этого.

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+2