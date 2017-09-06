Европейский Kia Rio оказался небезопасным

Специалисты Euro NCAP оценили безопасность девяти автоновинок: Ford Fiesta, Jeep Compass, Kia Picanto, Kia Rio, Mazda CX-5, Mercedes-Benz C-класса Cabriolet, Opel Grandland X, Opel Ampera-e и Renault Koleos. Часть этих моделей актуальна для российского рынка.

Начнем с машин, получивших наихудшие оценки, — с двух моделей Kia. Малютка Picanto третьего поколения, которая этой весной вышла на российский рынок, заслужила лишь три звезды рейтинга в базовом оснащении. При фронтальном ударе о стену датчики манекена, сидящего на заднем сиденье, зафиксировали опасный (коричневый) уровень нагрузок на голову и пограничный (оранжевый) уровень нагрузок на туловище. При фронтальном ударе со смещением о деформируемый барьер лишь на «троечку» (оранжевый уровень) была оценена защита грудной клетки водителя. Также, только на «троечку», были оценены подголовники всех сидений.

Picanto обеспечивает надежную защиту взрослым при боковых ударах, но 10-летний ребенок, сидящий на заднем сиденье, рискует получить серьезные травмы грудной клетки — датчики зафиксировали критический (красный) уровень нагрузок.

В базовое оснащение Picanto не входит система автоматического аварийного торможения (AEB), но она предлагается в виде опции — с ней рейтинг хэтчбека вырастает до четырех звезд.

Новый Kia Rio попал на тесты в европейской спецификации с кузовом хэтчбек. Автомобиль достойно выдержал все удары, даже несмотря на то, что в водительской подушке безопасности было зафиксировано недостаточное давление. На «троечку» (оранжевый цвет) были оценены лишь задние подголовники и защита груди 6-летнего манекена-малыша на заднем сиденье при фронтальном ударе. Но общая оценка — всего три звезды, из-за отсутствия в базовой комплектации современных систем активной безопасности. Зато система автоматического аварийного торможения и система контроля полосы движения предлагаются в виде опции — с ними рейтинг безопасности Kia Rio поднимается до пяти звезд.

Электромобилю Opel Ampera—e эксперты Euro NCAP присудили лишь четыре звезды рейтинга: их очень огорчило отсутствие оповещателя о необходимости пристегнуть ремни безопасности на заднем сиденье. Кроме того, испытателям не понравились подголовники на всех сиденьях — защита от хлыстовых травм была оценена лишь на «троечку».

Новая Ford Fiesta до России пока не добралась. В европейской спецификации эта модель получила пять звезд рейтинга за безопасность, но не все в ней идеально: защита грудной клетки пассажира на заднем сиденье при фронтальном ударе о жесткий барьер была оценена на «троечку», равно как и защита грудной клетки 6-летнего малыша при фронтальном ударе о деформируемое препятствие.

Любопытно, что Fiesta получила пять звезд, несмотря на отсутствие в базовой комплектации системы AEB, но на высшую оценку европейского бестселлера натянули благодаря устанавливаемой по умолчанию системе слежения за дорожной разметкой.

Компактному кроссоверу Jeep Compass, продажи которого скоро стартуют на нашем рынке, эксперты Euro NCAP присудили пять звезд рейтинга за безопасность, но есть несколько неприятных оговорок, главная из которых — слабая защита при боковом ударе о столб: на груди манекена-водителя зафиксирован красный уровень нагрузок, грозящий переломом ребер и повреждениями внутренних органов. При фронтальном ударе о сминаемый барьер грудь 6-летней куклы зафиксировала коричневый, близкий к критическому уровень нагрузок. Фронтальный удар о стену выявил посредственную (оранжевый цвет) защиту грудной клетки взрослого пассажира на заднем сиденье.

Кроссовер Mazda CX—5 второго поколения показал наивысший в рамках этой сессии уровень защиты взрослых — 95%. А вот детишек японская новинка могла бы защищать и получше: при фронтальном ударе шея 10-летнего манекена зафиксировала опасный (красный) уровень нагрузок на шее, а грудь 6-летнего малыша пришлось окрасить в оранжевый цвет — существует риск получения травм. Тем не менее по совокупности оценок CX—5 получил максимальный, пятизвездный рейтинг.

Особенно зрелищно смотрятся краш-тесты кабриолета Mercedes—Benz C—класса с выстреливающими дугами безопасности. Автомобилю присудили пять звезд рейтинга, но уж с больно серьезными оговорками. Так, при боковом ударе 10-летний манекен приложился головой о крышу, точнее, аккурат об ее металлический каркас (сама крыша — тканевая). На «двойку» (красный цвет) были оценены задние подголовники, а при боковом ударе о столб грудь манекена-водителя зафиксировала высокий (коричневый) уровень нагрузок.

Переднеприводный компактный паркетник Opel Grandland X в России не появится — разве что новый владелец немецкой марки, французская PSA Group, внезапно решится вернуть ее на наш рынок. Эксперты Euro NCAP присудили Опелю пять звезд рейтинга за безопасность, несмотря на отсутствие в базовой комплектации системы AEB и посредственную (оранжевый уровень) защиту груди водителя и груди 6-летнего ребенка при фронтальном ударе о деформируемый барьер.

Наконец, среднеразмерный кроссовер Koleos второго поколения, с помощью которого фирма Renault хочет пошатнуть свой бюджетный имидж в России, заработал в тестах Euro NCAP пять звезд. Увы, тоже с оговорками: на «троечку» (оранжевый цвет) была оценена защита грудной клетки пассажира на заднем сиденье при фронтальном ударе о стену. Также оранжевым цветом пришлось окрасить правую голень водителя при фронтальном ударе о деформируемое препятствие.

Оставляет желать лучшего в Колеосе и защита детей при фронтальном ударе: на манекене, имитирующем 10-летнего ребенка, зафиксирован критический (красный) уровень нагрузок в районе шеи, а у его 6-летнего соседа — опасный (коричневый) уровень нагрузок на грудной клетке.

С другими материалами на тему краш-тестов Euro NCAP можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: Euro NCAP