BMW X7: мы знаем, как он выглядит!

Буквально за сутки до официальной премьеры в Сети оказались официальные фотографии самого большого и роскошного кроссовера BMW, который получит индекс X7.

BMW X7

О том, что официально концепт BMW X7 рассекретят в пятницу по североамериканскому времени (в Москве будет уже суббота), стало известно накануне вечером: американское подразделение BMW опубликовало тизер и слоган «We’re redefining luxury with something big on September 8th. Stay tuned», то есть — «Мы пересмотрим понятие „роскошь“ с чем-то большим 8 сентября. Оставайтесь на связи». Однако уже через несколько часов на одном из крупнейших форумов, посвященных баварской марке, были опубликованы первые фотографии концепта BMW X7. Сомнений в происхождении фотографий нет: и на них, и на официальном тизере панорамная крыша имеет Y-образный горизонтальный усилитель.

Дизайн концепта, мягко говоря, спорный и уж точно выбивается из общей стилистики баварских моделей, динамичных, «поджарых», спортивных. У концепта внушительная передняя часть с огромными практическими круглыми «жабрами» радиаторной решетки и большими боковыми воздухозаборниками в переднем бампере. Подоконная линия практически прямая, а задние стойки имеют небольшой обратный наклон, что также придает машине солидный облик. Хромированная отделка, видимо, должна подчеркнуть принадлежность машины к люксовому сегменту. Сзади бросаются в глаза очень тонкие фонари и L-образные воздухоотводы. Судя по разъему, у X7 будет двойная задняя дверь: небольшая нижняя часть станет откидываться вниз, а верхняя со стеклом — подниматься.



В профиль заметно, что у X7 очень длинные задние двери, будто это одна из растянутых для китайского рынка моделей. За счет этого серьезно облегчается доступ на второй и третий ряды сидений.

На фотографиях концепт представлен в шестиместном варианте (посадочная формула 2+2+2), хотя ранее представители компании говорили о двух вариантах: семиместном и роскошном 4-местном.



Центральная консоль передней панели слегка развернута к водителю. Но больше всего удивления вызывают объединенные экраны приборной панели и информационно-развлекательной системы. Их два, но в BMW постарались визуально их объединить. Как это сделали в Mercedes-Benz на S-классе. В салоне минимум «физических» кнопок, а на центральном тоннеле большинство из них сенсорные.



Конечно же, серийная версия, которую представят примерно через год, будет отличаться от концепта: в дверях появятся привычные ручки, в салоне — другой руль, но в целом машина не должна серьезно измениться.