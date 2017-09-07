Американская подражательница Мары Багдасарян угнала полицейский внедорожник и сбежала

Настоящий блокбастер развернулся в прошлые выходные в американском городке Лакин, штат Техас. Арестованная по подозрению в незаконном хранении наркотиков женщина подняла на уши всю местную полицию.

Инцидент произошел днем 2 сентября. Полицейские арестовали 33-летнюю Тошу Спонслер по подозрению в незаконном хранении метамфетамина, завели руки за спину, надели наручники и посадили на заднее сиденье патрульного внедорожника Chevrolet Tahoe. Пока стражи порядка собирали улики, Тоша смогла освободиться от наручников, перелезла через сетку, отделяющую заднее сиденье от передних, села за руль и дала газу.

Полицейские тут же связались со своими коллегами по рации, чтобы те перехватили преступницу. Началась погоня: Тоша разгонялась до 160 км/ч и не давала себя блокировать. Полицейский департамент Лакина запросил помощи у коллег из соседних округов, так как погоня уже вышла за пределы города: угонщица неслась в сторону гигантского парка Касселс-Бойкин, что на юго-востоке от Лакина, где, вероятно, хотела затеряться в лесах. У поселения Завала полицейским, наконец, удалось проделать с беглянкой классический трюк: ее машину ударили сзади сбоку, отчего внедорожник закрутился, вылетел на обочину и ударился о дерево. После удара Тоша серьезно не пострадала, но потеряла сознание — чтобы извлечь ее из машины, полицейским пришлось разбить стекло водительской двери.

Как сообщает телеканал KTRE, теперь Тоше помимо первоначального обвинения, связанного с наркотиками, инкриминируется целый букет других уголовных статей в связи с угоном, сопротивлением аресту, созданием смертельной угрозы, нападением на полицейских и проч. Также этот случай послужил поводом к внутреннему расследованию, в ходе которого предстоит выяснить, как вообще мог случиться весь этот балаган и кто, кроме Тоши, понесет за него ответственность.

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Фото: Lufkin Police Department

Видео: YouTube